Horóscopo de hoy jueves 5 de marzo, signo por signo: las predicciones en el amor y el dinero

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te sentirás con deseos de cambiar y de mejorar. Invitarás gente a tener charlas y reuniones virtuales, hasta que puedas hacerlas en forma presencial. Amor: Noticia familiar alegrará el día. Disfruta los momentos de intimidad, propicios para planificar el futuro de la pareja. Riqueza: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con apuro. Trágate tu orgullo y da el primer paso. Bienestar: Deberías reservarte un tiempo para dedicarle a tus afectos y así suprimir las tensiones que gobiernan tu vida privada.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Momento de decisiones importantes, pero no permitas que influyan en tu juicio. Aclara tu mente y ten confianza en ti mismo. Amor: Alguien de tu trabajo puso sus ojos en ti y hará lo que sea para conquistarte. Mira bien a tu alrededor. Riqueza: Tendrás que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado, ya que no hay nada que te obligue a poner en peligro tu dinero. Bienestar: Trata de que tu hogar no sea un nido de conflictos y peleas. Armoniza tu espacio con sahumerios y aromatizantes dulces y agradables.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Lo que pensabas que era correcto, de repente parece errado. No te asustes. Estás creciendo y tus necesidades cambian. Amor: Cedes fácil a la adulación, fortalece tu carácter. Detecta lo verdadero, no te lleves por amoríos que solo engrandecen tu ego. Riqueza: Buen momento para ir tras ideales, se te presentan oportunidades de expansión, invierte en tu cultura y en tus conocimientos. Bienestar: Realiza una actividad física que te relaje y que te brinde paz, será ideal para sentirte mejor. Trata de caminar todo lo que puedas. Mejorará tu salud.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu día comenzó con algunas dudas que se irán aclarando en los próximos días y te mostrará el camino por el que se desarrollarán. Amor: Una fila de amantes aparecerá en tu vida. Tu sex appeal estará a pleno y tu vida sexual no conocerá límites de edad ni de sexo. Riqueza: La programación tendrá vital importancia en caso de inversiones o gastos. Si planificas con cuidado, no tienes nada que temer. Bienestar: Cuida tu salud realizando ejercicios y llevando una buena alimentación. Tu cuerpo te agradecerá que lo mimes un poco más.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Se potencia toda esa energía intelectual que posees y podría surgir la necesidad de nuevos retos o desafíos intelectuales. Amor: Usa tu potencial creativo y descubrirás el amor sin límites. Noviazgos sin rumbo se convertirán en algo más sólido. Riqueza: Todo se pondrá en su lugar gracias a tus notables esfuerzos. Felizmente tu situación financiera será prometedora. Bienestar: Sé coherente en tus pensamientos y en tus acciones. Es la única manera de progresar en la vida, así que tenlo en cuenta.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Buscarás superar miedos profundamente arraigados en tu persona. Esto sacará a la luz recuerdos olvidados desde hace tiempo. Amor: Es imposible concebir una relación amorosa estable sin la presencia de altibajos. No desesperes y sigue adelante. Riqueza: Las tensiones propias de una vida vertiginosa y la constante presión laboral están malogrando tu capacidad de concentración. Bienestar: Busca paz interior y conéctate más contigo mismo. Planificar un viaje al campo o a la playa para el futuro, te ayudará mentalmente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La verdad será lo único que te salvará del problema en el que te metiste. Afronta las consecuencias con sinceridad, valdrá la pena. Amor: Solamente hablando a corazón abierto lograrás reconquistar a tu pareja. Tus palabras fueron muy duras, deberás trabajar bastante. Riqueza: Las cuestiones financieras pueden ocasionarte un serio revés. No te confíes en las cuestiones monetarias y ten mucho cuidado. Bienestar: Buenas energías es lo que le hace falta a tu hogar. Cuelga una cinta detrás de tu puerta y verás cómo ciertas personas dejarán de tener influencia sobre tu vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si piensas que la suerte te ayudará en tus negocios, estás equivocado. Solamente el trabajo y la constancia te traerán réditos. Amor: Esta etapa no es la ideal para comenzar nuevas relaciones. Tu mente te pedirá diversión y tu cuerpo sexo sin compromisos. Riqueza: Surgen importantes compras, créditos o préstamos. Pero se aconseja precaución con la firma de documentos y contratos. Bienestar: Saca a relucir lo mejor de ti, y cuando quieran sacarte de las casillas demuéstrales que ciertas nimiedades ya no hacen chispa en tu vida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Con frecuencia sueles ser parco y preciso, pero ahora las relaciones a tu alrededor son complejas. Habrá complicaciones para ti. Amor: Sientes que esta relación está estancada, que el fuego de la pasión se está apagando. Evalúa si quieres seguir de esta manera. Riqueza: Consiéntete a ti mismo con algunas compras, pero al mismo tiempo trata de mantener tus gastos bajo control. Bienestar: Las energías están un poco estancadas en tu ámbito laboral. Armoniza tu espacio con algún sahumerio y verás cómo todo cambiará para mejor.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Muy desafiante, te plantarás ante tus enemigos, dispuesto a darles la estocada final. Deberás andar con mucho cuidado. Amor: Necesitarás realizar un cambio en tu imagen si quieres conquistar a esa persona de tu entorno. Comienza por un corte de cabello. Riqueza: En el ámbito laboral atraviesas una fase muy positiva para las ganancias y la economía. Tendrás un golpe de suerte inesperado. Bienestar: Una etapa de grandes desafíos se avecina. Lo mejor será estar preparado tanto física como mentalmente, así que relájate un poco más.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las labores de rutina serán una carga hoy. Trata de posponer labores familiares porque la inspiración no está de tu lado. Amor: Jamás creerás lo que producirte puede ayudarte en tus conquistas, aun en encuentros virtuales. Riqueza: Tendrás la oportunidad de obtener ganancias que te permitirán mejorar tu posición económica y realizar nuevas inversiones. Bienestar: Las disciplinas orientales te ayudarán a sacar esa energía negativa que te impide concretar tus proyectos. Comienza un tiempo de cambios.