Horóscopo de hoy jueves 7 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 7 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ponte en marcha y termina los trabajos que están pendientes.

Amor: La relación está en la cuerda floja. Solamente si aprenden a respetarse su individualidad podrán sacar a flote a la pareja.

Riqueza: Las soluciones que ayer parecían insuperables, hoy ya no causan efecto. Busca medios alternativos para resolver problemas.

Bienestar: Formarás parte de un grupo que se caracterizará por la unión en torno de intereses similares. De allí sacarás buenas amistades.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tendrás noticias por parte de una persona conocida sobre ciertas cuestiones laborales que deberán ser reexaminadas.

Amor: Las circunstancias de la vida lograrán reunirte con un amor de tu pasado, reviviendo sentimientos que creías superados.

Riqueza: Tu mala manera de administrar tus esfuerzos se traducirá en la rebaja sustancial del tiempo libre previsto para mañana.

Bienestar: De nada sirve que tu entorno intente ayudarte a superar una situación si tú no estás dispuesto a aceptar su ayuda. Reconoce que tienes un problema.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: La fuerza que tendrás en este día te servirá para resolver asuntos de forma muy práctica. Te lo agradecerán.

Amor: Comenzarás a sentirte mejor en tus relaciones afectivas. Debes saber recompensar el apoyo que recibirás.

Riqueza: No permitas que otros opinen acerca de la administración de tus bienes. Si tienes dudas será mejor que te tomes tiempo para pensar.

Bienestar: Hoy no habrá ningún problema en particular que afecte tu salud. Disfruta el momento y permítete algún gusto.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tu compromiso y tu generosidad a veces se ven abusadas por personas de tu misma familia. Dale valor a tus cosas.

Amor: Intenta ser más objetivo y razonable en tus apreciaciones. Tu pareja espera que puedas sentarte a hablar de forma más civilizada.

Riqueza: Una buena combinación de actividades te dará la posibilidad de rodearte de mayores comodidades y hacer compras programadas.

Bienestar: La familia sanguínea te reclamará y deberás dedicarte con amor a tus progenitores. Esta actitud te dará mucha paz y alegría.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y perspectivas de progreso que te sorprenderán. Te sentirás más animado.

Amor: Tendrás la oportunidad de solucionar asuntos pendientes con las personas que te rodean y, sobre todo, con tu pareja.

Riqueza: Tu intelecto llamará la atención por la forma que tienes de expresar tus ideas. Se avecinan gestiones financieras exitosas.

Bienestar: Tu médico te dará algunas recomendaciones para favorecer tu vitalidad y tu energía. Ayúdate con algunas vitaminas y una buena alimentación.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Harás un viaje de placer, tendrás posibilidad de tener un contacto amoroso en el transcurso del mismo.

Amor: Hoy será un día ideal para el amor y estarás muy sensual. Prepara un día romántico y a la vez excitante con tu pareja.

Riqueza: No será el mejor día para las finanzas, podrías encontrarte con pocos fondos, sin ideas y con dificultades en las relaciones.

Bienestar: Estás exigiendo demasiado a tu vista. Debes consultar a un médico y prestar más atención a tus ojos.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Estás lleno de energía hoy. Aférrate a asuntos profesionales y aborda tus objetivos y estrategias a largo plazo. Concéntrate.

Amor: Hoy puede disminuir la motivación y eso te hará sentir desalentado. No temas, hay nuevas oportunidades aguardando.

Riqueza: Se abre un tiempo de oportunidades que te llevará a grandes conquistas dándote la posibilidad de demostrar todo tu potencial.

Bienestar: Si pones corazón y alma en los proyectos, tendrás la disciplina y el deseo de trabajar duro. Tendrás reconocimiento por tus esfuerzos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Algunas relaciones se distancian y habrá cambios. Tendrás que hacer lo que se requiera y modificar tu visión de las cosas.

Amor: Es el momento de iniciar una fase feliz con tu pareja o de abrir tu corazón a nuevas relaciones. Deberás tomar una decisión.

Riqueza: Calma tus ansias y acepta el ritmo que impone el tiempo. Los proyectos aparecerán y llegará el momento de lograr los objetivos.

Bienestar: Será necesario que dediques algún rato del día a la relajación y a ordenar tus pensamientos. Necesitas tranquilizarte y pensar un poco en tu futuro.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Practicar algún deporte te favorecerá para equilibrar energías y mejorar tu estado físico y psíquico. Persiste en la iniciativa.

Amor: Deja tu orgullo de lado. Si te llama esa persona especial, no lo dudes y acepta esa charla pendiente. Permite que lleguen a ti.

Riqueza: Las inversiones que planificaste no resultaron como querías. Deja de pensar en el pasado, invierte tu tiempo en otros recursos.

Bienestar: Infórmate, encontrarás una oportunidad que nadie ha visto. Idearás el negocio y esto te ayudará a construir un futuro para ti y los tuyos.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Pon tus cosas en orden tanto como te sea posible. Haz lugar para que nuevas oportunidades lleguen a tu vida. Prosperidad.

Amor: Restarás importancia a un problema afectivo que en otro momento te habría resultado más que molesto. Las cosas se encaminarán.

Riqueza: Hallarás variantes para que tus negocios rindan el doble. Deberás mostrar coraje y decisión a la hora de negociar.

Bienestar: Los amigos van y vienen. Asegúrate que las enseñanzas que ellos te brinden queden en tu mente. Es el mejor tesoro que podrías tener.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Hoy estás creativo y lleno de energía, una combinación ideal para dar brillo a tu espacio. Añade un toque de color a tu hogar.

Amor: Comienza un período de encuentros y reconciliaciones. La esperanza de acercarse al amor es cada vez más fuerte.

Riqueza: Aférrate a un positivismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico.

Bienestar: No te apures por la mañana. Guarda tu energía para la tarde, cuando las actividades sociales tienen prioridad. Deja atrás un mal hábito.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Empezarás a resolver aquellas situaciones difíciles que te hayan tenido a mal traer. Pero cuidado que algunos reencuentros te traerán malos recuerdos.

Amor: Si estás en pareja, dile a tu amor lo mucho que significa esa relación. Si estás solo, pronto conocerás al amor de tu vida.

Riqueza: Esmérate para aprender, tener disponibilidad y un trato agradable, son algunos secretos para mejorar laboralmente.

Bienestar: En vez de esperar que te indiquen lo correcto, haz sin demoras lo que mejor sabes hacer. Localiza tus puntos fuertes y explótalos al máximo.


Predicciones

signos del zodíaco

