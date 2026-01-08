Horóscopo de hoy jueves 8 de enero: las predicciones para Capricornio, Aries, Géminis, Piscis y los 12 signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Puede que hoy te hagan un comentario desagradable, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa. Amor: Sabes cómo hacer para conquistar a esa persona que te interesa. Pero no juegues con sus sentimientos, sé honesto. Riqueza: No seas estrecho de pensamiento. La amplitud mental te permitirá asimilar nuevas ideas y contactarte con personas influyentes. Bienestar: Practicar deportes es bueno para mantenerte en un óptimo estado físico, pero sé medido y cuida más tus brazos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La cocina es una buena terapia. Hoy, compra verduras o pastas y prepara una rica comida, te servirá para relajarte. Amor: Sabes cómo complacer a tu pareja, pero ella no logra complacerte a ti. Lo mejor será que hables sobre qué te gusta y qué no. Riqueza: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más. Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar los dulces. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero éste no es tu caso.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No sigas a la mayoría en sus decisiones. Sé coherente con tus pensamientos y así lograrás todo lo que te propones. Amor: Eres experto en satisfacer a tu pareja, pero tus propias expectativas no se ven cumplidas. Riqueza: Aparece la oportunidad de viajar por trabajo. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos. Bienestar: Cumpleaños, eventos, reuniones, salidas con amigos. Tu hígado pide a gritos que no lo castigues con tanta comida y bebida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos y no te servirá su ayuda. Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá en el momento menos pensado. Riqueza: Ten cuidado a quién le cuentas tus proyectos, porque pueden robarte las ideas. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas. Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad, pero no es así. Estuviste acostumbrado a mandar, ahora es momento de que actúes por ti mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como lo paleaste. Amor: Deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa. Riqueza: Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en tu ambiente laboral sacrificando tu tiempo de relax del domingo. Bienestar: No te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás tratar con ciertas personas muy poco agradables en el día de hoy, lo que te llevará a altos niveles de estrés. Amor: La habilidad que han tenido para superar los recientes embates de la vida han demostrado que están hechos el uno para el otro. Riqueza: Responderás al llamado de ayuda de un colega laboral y deberás renunciar a tu tiempo de descanso para socorrerlo. Bienestar: Acepta la mano que te tiende la vida para ayudarte a cambiar esas cosas de tu personalidad que por tanto tiempo te han atormentado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy deja de perder tiempo rezongando por cada complicación que aparezca, mejor inviértelo en resolver los problemas. Amor: Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Involúcrate más o la perderás en cualquier momento. Riqueza: Deberás tomar una decisión importante para tu futuro y no tendrás la seguridad para hacerlo. Consulta con tu familia. Bienestar: Tómate un tiempo para ti mismo y realiza un balance de tu existencia. Es bueno saber en qué situación se halla uno y qué debe mejorar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Sucederá algo que te servirá para darte cuenta de que las cosas no son como imaginabas. Sé más realista, así no sufrirás. Amor: En un evento social tendrás la oportunidad de conocer a la persona que haga conocer la pasión y te cambie la forma de pensar. Riqueza: No trates de engañar a tu pareja con excusas que siembran más dudas que certezas. Ella conoce tus movimientos a la perfección. Bienestar: Tu salud entró en un ciclo algo incierto. Lo mejor es recurrir a tu médico de cabecera para confirmar que estás bien sano.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No veas solamente la parte vacía del vaso. Los demás hacen lo que pueden, trata de entenderlos y no de juzgarlos. Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás alguien para ti. Riqueza: Estar abierto a distintas propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas. Bienestar: Un nuevo look y una nueva postura frente a la vida pueden hacer maravillas en tu persona. Inténtalo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te duele estar peleado con tu familia, pero ninguno deja su orgullo de lado. Llámalos y hagan las paces. Amor: No seas tan egocéntrico y deja que tu pareja también tenga voz y voto en la relación. Que no se haga siempre lo que tú quieres. Riqueza: Tu actitud egoísta y altanera hizo que tomarás decisiones erróneas, que te sirva de lección para la próxima. Bienestar: Un ascenso implica más responsabilidades, y si no puedes cumplir con ellas, acepta tus limitaciones y deja el lugar a otro.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te verás completamente superado por las responsabilidades y obligaciones durante la jornada de hoy. No mejorará con el tiempo. Amor: No tiene el menor sentido tratar de negar tu personalidad y adaptarte a la imagen de persona que tu pareja demanda. Riqueza: Ciertas malas intenciones por parte de tus pares laborales quedarán expuestas en el día de hoy. Actúa en forma calmada. Bienestar: Recuerda que el aislamiento no es la solución a los problemas. Debes experimentar la parte negativa de la realidad para apreciar la positiva.