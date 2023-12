Horóscopo de hoy lunes 18 de diciembre, signo por signo

Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias.

Hoy: Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.

Bienestar: Hoy no te precipites y descansa. Las condiciones actuales te indican que debes atenderte un poco más.

Riqueza: La refinanciación de deudas o las ventas no serán tan buenas como esperabas. Te sentirás tironeado por circunstancias ajenas.

Hoy: Hoy quizás te enteres de algún rumor inquietante sobre personas que conoces, o sobre tu situación laboral. No te sorprendas.

Bienestar: Date un minuto del día a ti mismo. Piensa qué es lo que hace mucho no haces y te gustaba hacer, y solo hazlo, te lo mereces.

Riqueza: Es un buen momento laboral para pedir aumento de sueldo. Explica tus motivos y no seas egocéntrico.

Amor: Despertarás con una sensación de duda, no sabrás cómo actuar frente a tu pareja y tratarás de esquivar su presencia.

Hoy: Deberás ser muy cuidadoso y estar prevenido, pues la energía que recibes es negativa y puede destruir lo que has conseguido.

Bienestar: No dejes nada librado al azar cuando prepares un acto social o reunión. Mientras más avances en tus planes, más tiempo te quedará para relajarte.

Riqueza: La programación tendrá vital importancia en caso de inversiones o de gastos. Si planificas con cuidado, no tienes nada que temer.

Bienestar: Usa tus victorias como combustible para continuar replanteándote tus metas a mediano y largo plazo. Pero no permitas que estas te vuelvan imprudente.

Amor: Si tu pareja se pasa el día mirando a otras personas, tómate tú también tu tiempo para ver qué hay en el mercado. No seas menos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: No te presiones si no puedes hacer hoy todo lo que tenías planeado. Te exiges demasiado y no puedes con tantas cosas.

Amor: Cuánto tiempo más crees que podrás soportar esta relación sin pasión. Busca el momento indicado para hablar y explicar lo que pasa.

Riqueza: Tu creatividad y tu inventiva son admirables. Si las canalizas adecuadamente, serás muy bien visto en el ámbito laboral.

Bienestar: Pon manos a la obra para recobrar un tono vital y dinámico de cara al invierno que se aproxima. Cuida tu garganta y tus vías respiratorias.