Horóscopo de hoy lunes 19 de febrero, signo por signo

Bienestar: No siempre atravesarás situaciones de dicha en la vida. Lo importante es saber que se puede contar con alguien para enfrentar las vicisitudes.

Riqueza: Hoy sentirás el cansancio de la semana caer sobre tus hombros. No te permitas flaquear y termina con tu trabajo de este día.

Bienestar: No temas pedir ayuda a tus seres queridos cuando notes que la carga que lleves en tus hombros se torne muy pesada. Que el orgullo no estorbe.

Hoy: Deberás entender que el mundo no está únicamente para que satisfagas tus necesidades. Despierta a la realidad.

Bienestar: Período excelente para dedicarte a tu cuerpo y tu salud. Empieza por una buena alimentación, deportes y un cambio de look.

Hoy: Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.

Bienestar: No sientas piedad de ti mismo. Si te caíste, levántate y comienza de nuevo. Nunca olvides que no está muerto quien pelea.

Hoy: Recibirás una noticia que significará un golpe a tu orgullo. No te pongas mal, es algo pasajero por lo que no vale la pena sufrir.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Hoy no tendrás el valor suficiente para darle a alguien cercano una noticia que no será de su agrado. No dejes pasar el tiempo.

Amor: No sientas culpa por haber terminado con tu pareja. La relación no daba para más y era necesario que uno tomara la decisión.

Riqueza: Tendrás que saber detectar las oportunidades laborales. No aparecerán con frecuencia, pero debes estar atento por si acaso.

Bienestar: Si no confías en ti mismo, es muy difícil que alguien lo haga. Analiza qué pasa en tu interior y aprende a seguir tus pálpitos.