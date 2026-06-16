Bariloche convoca a vivir los partidos de la Selección Argentina en el Centro Cívico: habrá pantalla gigante

Con otro clima, el Centro Cívico volverá a vibrar todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Archivo Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina juega esta noche y el Centro Cívico se prepara para recibir a los turistas y residentes para compartir el partido contra Argelia a partir de las 22 con una pantalla gigante que se instalará en cada jornada que juegue el equipo de Lionel Scaloni.

El corazón de la ciudad se convertirá en un gran punto de encuentro para compartir la emoción, la alegría y la pasión que despierta cada presentación del conjunto nacional.

En el Mundial de Qatar 2022 también el Centro Cívico fue punto de encuentro aunque la competencia se realizó en verano y el clima era ameno para disfrutar al aire libre. De todos modos, la Selección invita a desafiar el frío y reunirse para alentar al equipo capitaneado por Lio Messi.

La Municipalidad de Bariloche recuerda que no estará permitida la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 2065-CM-10.

La medida alcanza a todas las personas que se acerquen a compartir las jornadas deportivas y tiene como objetivo promover un ambiente de convivencia, respeto y disfrute para vecinos, vecinas, turistas y familias que elijan vivir juntos la pasión por la camiseta argentina.

Cortes de tránsito en la zona de Centro Cívico

Además, desde las 10 la Subsecretaría de Tránsito y Transporte implementa modificaciones temporarias en la circulación vehicular en el sector del Centro Cívico. Los conductores que circulen por Mitre deberán desviar por calle Urquiza, mientras que quienes transiten por el sector de la Comisaría Segunda deberán continuar por Independencia. Durante esta etapa no se podrá circular alrededor de la plaza.

Posteriormente, desde las 19 horas, el corte será total en el perímetro del Centro Cívico, permaneciendo cerrado al tránsito vehicular para permitir el desarrollo de la actividad en condiciones seguras.