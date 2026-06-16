Ludovica Squirru reveló cuál es la energía de este martes y qué conviene evitar
La reconocida astróloga compartió las energías del día según el horóscopo chino. Qué signo está favorecido, cuáles son las afinidades más fuertes y qué actividades conviene realizar durante esta jornada.
Quienes siguen las predicciones de Ludovica Squirru suelen consultar cada mañana qué energías predominan según el calendario oriental. Para este martes 16 de junio, la especialista compartió las claves del día, desde el signo regente hasta las actividades recomendadas para aprovechar mejor la jornada.
Según la astróloga, la energía dominante es la de Metal Yin, una combinación asociada con la reflexión, el orden y la precisión en la toma de decisiones.
El signo que rige este martes según el horóscopo chino
De acuerdo con las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, el Gallo será el signo protagonista de la jornada.
En la astrología oriental, el Gallo se vincula con la organización, la disciplina y la capacidad para concretar proyectos. Por eso, este martes podría ser un buen momento para resolver asuntos pendientes y avanzar en decisiones importantes.
Además, el Ki diario es 7, una vibración relacionada con la introspección, el análisis y la búsqueda de equilibrio.
Qué signos tendrán mayor afinidad durante el día
La especialista también destacó cuáles serán las energías más compatibles para este martes.
Las mejores concordancias estarán dadas entre los signos:
- Rata
- Búfalo
- Dragón
- Serpiente
- Caballo
- Mono
- Gallo
- Perro
Estas combinaciones podrían favorecer acuerdos, encuentros sociales, conversaciones importantes y proyectos compartidos.
Las actividades recomendadas para este martes
Según Ludovica Squirru, la energía disponible durante la jornada favorece especialmente aquellas acciones vinculadas a nuevos comienzos y compromisos importantes.
Entre las actividades recomendadas aparecen:
- Casarse
- Realizar tareas de servicio social
- Cortarse el cabello
- Instalar sistemas de gas o electricidad
- Graduarse
- Formalizar proyectos o acuerdos
Qué conviene evitar hoy
No todas las actividades cuentan con el mismo respaldo energético.
Para este martes, la astróloga aconseja evitar:
- Cavar
- Viajar
- Sembrar
Según la tradición del horóscopo chino, estas tareas podrían encontrar mayores obstáculos o desarrollarse con menos fluidez que en otras fechas.
Como ocurre con cada jornada, las recomendaciones forman parte de una lectura simbólica de las energías del calendario oriental y buscan servir como una guía para quienes siguen las enseñanzas de Ludovica Squirru y la astrología china.
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