Ludovica Squirru reveló cuál es la energía de este martes y qué conviene evitar

Quienes siguen las predicciones de Ludovica Squirru suelen consultar cada mañana qué energías predominan según el calendario oriental. Para este martes 16 de junio, la especialista compartió las claves del día, desde el signo regente hasta las actividades recomendadas para aprovechar mejor la jornada.

Según la astróloga, la energía dominante es la de Metal Yin, una combinación asociada con la reflexión, el orden y la precisión en la toma de decisiones.

El signo que rige este martes según el horóscopo chino

De acuerdo con las predicciones difundidas por Ludovica Squirru, el Gallo será el signo protagonista de la jornada.

En la astrología oriental, el Gallo se vincula con la organización, la disciplina y la capacidad para concretar proyectos. Por eso, este martes podría ser un buen momento para resolver asuntos pendientes y avanzar en decisiones importantes.

Además, el Ki diario es 7, una vibración relacionada con la introspección, el análisis y la búsqueda de equilibrio.

Qué signos tendrán mayor afinidad durante el día

La especialista también destacó cuáles serán las energías más compatibles para este martes.

Las mejores concordancias estarán dadas entre los signos:

Rata

Búfalo

Dragón

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Estas combinaciones podrían favorecer acuerdos, encuentros sociales, conversaciones importantes y proyectos compartidos.

Las actividades recomendadas para este martes

Según Ludovica Squirru, la energía disponible durante la jornada favorece especialmente aquellas acciones vinculadas a nuevos comienzos y compromisos importantes.

Entre las actividades recomendadas aparecen:

Casarse

Realizar tareas de servicio social

Cortarse el cabello

Instalar sistemas de gas o electricidad

Graduarse

Formalizar proyectos o acuerdos

Qué conviene evitar hoy

No todas las actividades cuentan con el mismo respaldo energético.

Para este martes, la astróloga aconseja evitar:

Cavar

Viajar

Sembrar

Según la tradición del horóscopo chino, estas tareas podrían encontrar mayores obstáculos o desarrollarse con menos fluidez que en otras fechas.

Como ocurre con cada jornada, las recomendaciones forman parte de una lectura simbólica de las energías del calendario oriental y buscan servir como una guía para quienes siguen las enseñanzas de Ludovica Squirru y la astrología china.