¿Dónde está la Fiscalía?

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia fue inaugurada por el abogado Fabián Gatti de Cipolletti, aliado político del gobernador Weretilneck y que por algún motivo no se ha pronunciado sobre varias denuncias efectuadas ante el organismo por quien suscribe esta carta.

Las autobombas importadas de Colombia y Uruguay, el verdadero desfalco ocasionado por la compra irregular durante la administración de Arabela Carreras del Cessna Citation modelo 1994 que había pasado por 11 dueños antes que Río Negro pagara cuatro millones doscientos mil dólares, se accidentó el día que entró a nuestro país y siguió dando lástima hasta que el Gobierno provincial (sin ordenarle a Gatti que iniciara acciones en contra de quienes causaron ésta pérdida) culminara con la entrega a la empresa Aerovida S.A. por servicios hasta cubrir -según dicen- 2,6 millones de dólares.

Quedan casos pendientes también denunciados por el suscripto sobre la venta de tierras fiscales en zona de esta villa portuaria y el manejo discrecional y político del gas en garrafas, ya que en la provincia se cobran a 33 mil pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires cuesta dieciocho o diecinueve mil pesos. Pero el gobernador nos llama a nuestros celulares haciendo política.