Horóscopo de hoy lunes 2 de marzo, signo por signo: las predicciones en el dinero y el amor

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: El llamado de un ser querido te brindará alegría, pero alterará tus planes futuros. De lo inesperado puedes sacar algo bueno. Amor: Si lo que buscas es una compañía estable, este no es un momento. Disfruta, el futuro te deparará mejores oportunidades. Riqueza: No realices planes a largo plazo, con un margen de tolerancia muy estrecho. Recuerda que es común que ocurran imprevistos. Bienestar: Cuando tienes información de lo que te interesa, tienes más posibilidades de ejercer tus derechos y tener herramientas para definir una situación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La situación está un poco turbulenta hoy y se reflejará en tu esfera de relaciones. Podrías actuar con mal humor e impaciencia. Amor: Relaciones existentes se reforzarán. Tu amante se convertirá en tu mejor amigo y podrás confiarle todos tus secretos. Riqueza: En tu vida profesional, sé menos rígido y tómate las cosas con calma y, sobre todo, con distancia. Nada es para tanto. Bienestar: Hay actividades sociales que acaban en tu casa o gente que se invita sola. No te dejes invadir. Aprende a poner las cosas en su lugar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Los astros te acompañan en el amor, pero no así en otros aspectos. Sé cuidadoso a la hora de elegir nuevas amistades. Amor: No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón. Riqueza: La falta de sueño está comenzando a afectarte notablemente. No dudes en delegar responsabilidades para descansar un poco. Bienestar: Si tú haces una elección y la has analizado muy bien, no pienses en otras alternativas que pudieran resultar mejor porque te estarías boicoteando.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Harás amigos nuevos que pueden no resultar tan interesantes después de un tiempo. Alguien te impactará, cautela. Amor: Menos tímido que de costumbre y con un encanto especial. Tendrás que lograr un equilibrio entre tus impulsos y la realidad. Riqueza: No cuentas con fondos necesarios y no podrás solucionar muchas cosas, tendrás que recurrir a tus ahorros o reservas. Bienestar: La situación que hace poco te cambió la vida, te puede causar gran felicidad si no la expones a presiones externas ni al juicio de otra gente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Jornada de trabajo óptima en todo sentido. Lograrás grandes avances en tus obligaciones. Día clave para el diálogo en pareja. Amor: No fuerces ningún encuentro durante la jornada de hoy. Toma una actitud pasiva y observa como se desarrollan los eventos. Riqueza: Te llevará un poco de tiempo acostumbrarte a tu nueva rutina laboral. Es importante que organices en detalle tus tiempos. Bienestar: Ser caritativo te hace diferente a los demás. La sensibilidad aflora por tu piel y sabrás qué hacer para demostrarlo. Mantén bajo reserva tus actitudes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No permitas que tu ansiedad arruine un negocio casi cerrado. Se producirán cambios decisivos, pero tardarán en llegar. Amor: Estás romántico, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren, si no tienes pareja encontrarás a alguien justo a tu medida. Riqueza: La situación económica no es desfavorable, hay perspectivas de éxito solamente si te esfuerzas. Concéntrate en progresar. Bienestar: Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes, como café y té. Dormirás mejor y más relajado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy será un día de posibles bajas energéticas. Tienes que cuidar de tu salud, pero no hay por qué preocuparse. Amor: Tienes tendencia a idealizar al ser amado, realmente te sientes incapaz de comprometerte con alguien. Quiérete a ti mismo. Riqueza: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente. Bienestar: Permítete rechazar alguna videollamada grupal para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Es un buen momento en lo laboral, pero no descuides tus amistades ni familia. Ya que ellas son lo más importante. Amor: Aparecen incertidumbres en la pareja, pero se verán sobrellevadas por el amor. Ten un gesto romántico hacia tu pareja. Riqueza: Si eres eficiente y responsable podrás resolver cualquier imprevisto que se te presente en el trabajo, te ayudará a progresar. Bienestar: Estás en un buen momento laboral, pero no dejes de lado a tus seres queridos. Realiza alguna actividad física en tu casa.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Buen momento para disfrutar de más tiempo de calidad con vos mismo. Revisa lo que realmente quieres de tu vida. Amor: Si te sobrepasan las emociones, ve de a un paso a la vez, este no es el mejor momento para modificar algo en la relación. Riqueza: Es un tiempo en el que es conveniente no derrochar lo que tanto te costó conseguir. Cuidado en lo monetario. Bienestar: Ten cuidado al hacer alguna actividad, hay un alto riesgo de que puedas sufrir algún accidente si no tomas más precauciones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hay tensiones en el trabajo, pero no las lleves a tu casa porque podrían generar grandes desacuerdos en el ámbito doméstico. Amor: Si estás algo deprimido, apóyate en tu pareja, ya que sabe cómo reconfortarte. Así te verás contenido en todos los planos de tu vida. Riqueza: Tu buena suerte se nota a tu paso. Trata de ayudar a los demás. Algunas veces alcanza con un consejo. Bienestar: Sé más comunicativo y ábrete con tus allegados, estos pueden ayudarte en esa situación de difícil resolución que te incomoda.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No te asustes por lo que se te viene encima. Tendrás más responsabilidades, pero ten calma, lo manejarás muy bien. Amor: Si sigues pendiente de un ex amor, es momento de decir basta y seguir tu vida. Deja de mirar hacia atrás y ve hacia adelante. Riqueza: Tendrás la oportunidad de asociarte en negocios. Y si te topas con problemas, sabrás encontrar rápidas soluciones. Bienestar: Los planes futuros no han tomado forma todavía, muy adentro de ti está la visión de una idea maravillosa. Insiste y trata de que salga a la luz.