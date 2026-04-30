Escándalo impositivo: qué decidió la Justicia sobre la presunta evasión millonaria del Movistar Arena

La operadora del Movistar Arena, uno de los epicentros de espectáculos más importantes para los argentinos que viajan a la Capital Federal, logró un respiro judicial clave. La Justicia en lo Penal Económico decidió archivar la causa penal contra Buenos Aires Arena SA, la firma que administra el estadio, tras desestimar una denuncia por presunta evasión tributaria impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La investigación apuntaba al ejercicio fiscal de 2023, donde el organismo que conduce el fisco nacional sostenía que la empresa había evadido el pago de más de 2.360 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias.

La maniobra del Movistar Arena bajo la lupa: ¿evasión o error técnico?

El conflicto surgió por un ajuste de 8.800 millones de pesos que la empresa aplicó bajo el concepto de «actualización de quebrantos». Según la acusación de ARCA, esta maniobra contable permitió:

Transformar una ganancia real en una pérdida fiscal .

. Evitar el pago de tributos correspondientes al período.

Generar un crédito a favor para ser utilizado en futuros ejercicios.

Sin embargo, el juez Marcelo Aguinsky fue tajante al considerar que no existió ni «ardid ni ocultamiento». El magistrado destacó que la propia empresa notificó la situación de forma voluntaria a través de una presentación digital minutos después de enviar la declaración jurada original.

Por qué no hubo delito por parte de la administradora del Movistar Arena para la Justicia

A pesar de que la fiscalía insistió en que se trataba de una «declaración engañosa», el fallo judicial subrayó que una discrepancia técnica en la interpretación de las normas no constituye una evasión agravada.

Al exponer la situación de manera transparente ante el ente recaudador, la Justicia consideró que la conducta de la firma fue lícita, desactivando la presión impositiva sobre el estadio que tiene capacidad para 15.000 personas por función.