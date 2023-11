Horóscopo de hoy lunes 27 de noviembre, signo por signo

Bienestar: Deberás dejar de lado esa tendencia a intentar tener control continuo sobre cada factor en tu ambiente. No puedes controlar todo en tu vida.

Riqueza: Jornada propicia para el autodescubrimiento y replanteo de metas a corto plazo. No seas muy exigente con tus pretensiones.

Amor: La paciencia deberá ser parte de las virtudes de tu pareja, de otra manera los conflictos por tu trabajo no tardarán en llegar.

Hoy: Sentirás el peso de las despedidas en tu corazón durante la jornada de hoy. No temas hacer notar tu estado de ánimo.

Riqueza: El respeto es una característica que no puede ser impuesta sobre tus subordinados. Debe ser desarrollada con el tiempo.

Amor: Se presentará la chance de incorporar a tu vida a esa persona que tanto tiempo deseaste y soñaste. No la dejes escapar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu éxito a nivel profesional se volverá tu peor enemigo a nivel emocional. Deberás poner los puntos en claro en la relación.

Amor: Desgraciadamente la vida nos da en la misma manera en la que nos quita. Intenta no pensar en ese amor dejado de lado.

Riqueza: No subestimes a tus pares laborales. No dejes ningún detalle al azar para no brindarle oportunidades en tu contra.

Bienestar: La vida se encarga de que cada persona tenga su merecido por sus acciones, ya sea tarde o temprano. No tomes la justicia en mano propia.