Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto: las predicciones en el amor, la fortuna y la suerte

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Por más que lo intentes no lograrás entablar ningún tipo de comunicación con tu pareja. Estarán en sintonías diferentes. Amor: Una difícil situación familiar por parte de tu pareja te hará demostrar cuánto la quieres. Sé su puntal y sostén. Riqueza: El ingreso de personal nuevo te hará sentir que tu cargo peligra. Demuestra que la experiencia también vale en el trabajo. Bienestar: No busques lucrar con las desgracias ajenas. Abócate siempre a las competencias en condiciones de igualdad.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Cambios claves se suscitarán durante el día de hoy. Mantente listo emocional y espiritualmente para dar grandes pasos. Amor: Utiliza experiencias anteriores no para desconfiar de tu pareja, sino para evitar que estas sucedan nuevamente. Riqueza: Busca informarte y leer sobre estrategias de trabajo. Mantente al día en la información relacionada con tu área laboral. Bienestar: Deberás dejar de lado las pérdidas de tiempo y afrontar tus responsabilidades. No te puedes dejar llevar por el desgano. Busca superarte a ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy no contarás con todo el apoyo astral de días pasados y deberás renunciar a ciertos compromisos para mantener otros. Amor: Procura convertirte en el confidente de tu pareja. Demuéstrale que no la juzgarás bajo ninguna circunstancia. Riqueza: Deberás dejar pasar ciertos compromisos sociales destinados para el día de hoy si pretendes adelantar tu trabajo atrasado. Bienestar: La felicidad no es un estado absoluto al que se llegue de manera directa, sino que es la suma de aquellos buenos momentos que guardas en tu corazón.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los momentos de esparcimiento son para disfrutar, pero no hagas abuso de aquellas cosas que te gustan porque tu salud te pasará factura. Amor: Citas, encuentros amorosos y una viva atracción hacia personas inteligentes, serán el éxito en el amor y en la amistad. Riqueza: Se te presentan inconvenientes debido a la falta de capacidad para comunicarte. Debes hacerte entender con más claridad. Bienestar: No te encierres en tu forma de ver las cosas. Debes aprender a tomar diferentes puntos de vista y a escuchar las opiniones ajenas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Toma decisiones prudentes y no corras riesgos innecesarios, una determinación apresurada podría traerte grandes inconvenientes. Amor: El amor de tu vida propiciará un encuentro en todos los niveles. El momento será valioso para mantener viva esa llama de pasión. Riqueza: Cuidado con los préstamos en los que te involucras. Proyecta a futuro y asegúrate de que podrás cubrirlos sin inconvenientes. Bienestar: No corras por la vida en un frenesí apresurado, saborea cada momento. La vida no es una carrera sino un viaje para disfrutar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tus miedos e inseguridades están comenzando a afectar seriamente tu vida cotidiana. Es hora de intentar buscarles una solución. Amor: El amor llamará a tu puerta en las últimas horas de hoy. Aprovecha la oportunidad cuando se presente, no te arrepentirás. Riqueza: Procura no entrar en conflictos con tus superiores en la jornada de hoy. Estos podrían llegar a salirse de proporción. Bienestar: Solo tú sabes cuáles son tus sentimientos hacia tu pareja, apóyate en esto para realizar los cambios que necesites para sacar la relación adelante.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás enfrentar serios retrasos durante la jornada de hoy debido a situaciones enteramente fuera de tu control. Amor: Las características que en un momento te enamoraron de tu pareja actual se han vuelto un problema. Busca dialogar con ella. Riqueza: Que tus avances modestos no te lleven a la desesperación. Todo lo que vale lleva un tiempo de gestación. Paciencia. Bienestar: Aprovecha cada oportunidad que tengas de alimentar tu confianza y autoestima en lo que a la conquista se refiere. Asegúrate de no romper corazones.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu necesidad de tener todo bajo control te está comenzando a hacer actuar como un tonto. Acepta que solo eres humano. Amor: Deberás despojarte completamente de todo tipo de inmadurez si pretendes que el amor de tu vida no pase de largo. Riqueza: Sufrirás de una repentina dificultad para concentrarte a nivel laboral. No debes desesperar, procura avanzar despacio. Bienestar: La sabiduría proviene exclusivamente de la experiencia acumulada. Y la única manera de alcanzarla reside en aprender de nuestras vivencias.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas. Amor: La vida pocas veces da segundas oportunidades. Asegúrate de aprovecharla cuando se de en tu vida, no la dejes pasar. Riqueza: Lograrás un desempeño ejemplar en tus tareas laborales para el día de hoy. Aprovecha al máximo la jornada. Bienestar: No eres la única persona en ser apresada por la miseria o la soledad, estas forman parte de la vida de todos. Está en ti el poder recuperarte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Ciertos replanteos circularán durante tu mente en la jornada de hoy. Casi todos representan cambios positivos, escúchalos. Amor: Busca demostrar el amor que sientes por tu pareja más activamente. Jornada apropiada para elegir obsequios para ella. Riqueza: No te impacientes, adquirirás los conocimientos necesarios para brillar en tu trabajo a su tiempo. Baja las revoluciones. Bienestar: No te permitas ser objeto de manipulaciones o juegos mentales. Mantén claras tus habilidades y permanece seguro de ti mismo. No dejes que te alteren.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: El cambio de la luna traerá la buena fortuna a tu puerta. Te sentirás más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones. Amor: Desgraciadamente te tocará cargar con las culpas de las relaciones anteriores de tu pareja. Necesitarás hablarlo en profundidad. Riqueza: No olvides que muchas veces cuenta más la inteligencia para negociar que el poder adquisitivo que posees. Bienestar: Cumple aquellos compromisos en los que te veas involucrado a rajatabla. La puntualidad es síntoma de seriedad y será un punto a tu favor.