Horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 8 de diciembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te darás cuenta lo equivocado que has estado en la manera de manejar ciertos inconvenientes con personas de tu entorno.
Amor: Aprovecha la jornada para concertar todo tipo de primeras citas y reuniones de índole romántico. La seducción estará de tu lado.
Riqueza: Las tensiones se harán cada vez más evidentes en tu ambiente laboral a medida que avanza el día. Precaución.
Bienestar: Deberás poner todo de ti mismo para superar ciertos eventos que te ha tocado experimentar durante tu vida. No bajes los brazos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: El círculo sin fin de la vida se mueve de nuevo, y estás por entrar a un nuevo período de creatividad y renovada energía.
Amor: Las experiencias amorosas vividas en el pasado vuelven con los recuerdos y te garantizan que ahora vas por el mejor camino.
Riqueza: Evita hoy las transacciones financieras cuantiosas. Cuando se trate de comprar o de vender, aparecerá la oportunidad.
Bienestar: Nunca es demasiado tarde para cambiar, un conocido tomó hace poco una decisión que te prueba que eso es cierto. Tómalo como ejemplo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: El temor y la inseguridad están provocando que no des todo lo que tienes en la pareja. Deberás desmitificar tus miedos.
Amor: Sé respetuoso con los hábitos y costumbres de tu pareja. No busques que sea igual a ti, valórala por ser diferente.
Riqueza: Día perfecto para asistir a seminarios y cursos de capacitación, pues contarás con un alto grado de concentración.
Bienestar: Procura no descargar tu ira y frustración con tus seres queridos solo porque están más cerca o porque sabes que puedes hacerlo. Valóralos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Mucho cuidado al manejarte durante la jornada de hoy. Estarás expuesto a ciertos inconvenientes hogareños.
Amor: Los recientes éxitos en materia de conquista han aumentado tu confianza, haciéndote aún más interesante. Aprovéchalo.
Riqueza: Deberás comenzar a definir ciertas prioridades si pretendes mejorar tu situación profesional con el pasar del tiempo.
Bienestar: No importa cuán difícil sea, debes defender tus ideales morales sin importar el costo. No dejes que las circunstancias de la vida te cambien.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Período para el aprendizaje, el cambio de hábito y buscar nuevas oportunidades. Agenda tus citas de trabajo, evita contratiempos.
Amor: Oportunidades amorosas en grupos de amigos. Dispuesto a la conquista, disfrutarás a pleno de la intimidad.
Riqueza: Cuida las finanzas. Comienza por reducir tus gastos y evita endeudarte ya sea por préstamos o por créditos solicitados.
Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando en pareja. Dos ojos ven más que uno.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Día de alegrías en lo laboral. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo.
Amor: Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida.
Riqueza: Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día.
Bienestar: No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Te sentirás cansado y agobiado, la realización de un viaje corto te devolverá el optimismo y las ganas de vivir nuevamente.
Amor: No te dejes llevar por pensamientos complicados o retorcidos respecto al sexo opuesto. Nada es tan dramático como piensas.
Riqueza: Tu perseverancia y determinación te permitirán lograr el éxito en proyectos a gran escala y en planes a largo plazo.
Bienestar: En asuntos del amor a veces no es bueno pensar con la cabeza. Déjate llevar por los sentimientos y el corazón y no seas tan racional.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No trates de imponer tus ideas y deseos a los demás porque te agrandará el conflicto y podrás tener serias consecuencias.
Amor: El mando de la relación se te va de las manos. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra.
Riqueza: En cuanto a tu trabajo, no te duermas y sigue esforzándote, porque hay muchos que quisieran estar donde tú estás.
Bienestar: Dedícale tiempo a una rutina de ejercicios, te aliviará esos dolores de espalda que tanto te han estado molestando. Supervísalos con tu médico.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Es posible que en tu trabajo te encuentres con noticias, que en realidad son rumores o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen.
Amor: La desconfianza, la inseguridad y los celos se apoderan de ti, trata de ver las cosas como son. Cuidado con la indiscreción.
Riqueza: Verifica todos los detalles en tu trabajo o lugar de estudio, todas las veces que sea necesario, aunque estés apurado.
Bienestar: Planificar siempre es positivo en la medida en que recuerdes no ser demasiado estricto con tus planes. Sé flexible y evalúa cambios inesperados.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Hay posibilidades de recomponer vínculos desgastados y reconciliarse. El buen ánimo establece fuertes y sólidos contactos.
Amor: El orgullo y la vanidad son condiciones que debes tener controladas. Encuentras la manera de expresarte sin límites.
Riqueza: Tendrás muchas ideas innovadoras y la posibilidad de comunicarlas y aplicarlas en tu trabajo. Ponlas en práctica.
Bienestar: Debes tener arraigada en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos empleando tu talento en beneficio de los demás.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Serás un hueso duro de roer para la suerte que se empeña en no acompañarte este último tiempo. Descubrirás un secreto.
Amor: Se está gestando una nueva forma de confianza y lealtad en la que puedes transformar tu vida amorosa. No te apresures.
Riqueza: No abuses de tu energía, así prevendrás hacer dinero a cualquier precio. Recuerda que tu salud está primero, cuídala.
Bienestar: El comportamiento infantil o inmaduro en una discusión te dejará insensible. Tienes que apartarte de los conflictos.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Te verás superado por las situaciones que te tocarán vivir hoy. No desesperes ante ellas, se acercan tiempos mejores.
Amor: Tendrás mayor éxito en la conquista si te dejas llevar por las situaciones en lugar de tratar de crearlas artificialmente.
Riqueza: El trabajo y sacrificio han hecho de ti un sobreviviente. Has cultivado tus capacidades más allá de lo que te imaginabas.
Bienestar: La constancia y la perseverancia son el motor que te permite llegar a la concreción de metas. No existen atajos o caminos fáciles para el éxito.
