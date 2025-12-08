Horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te darás cuenta lo equivocado que has estado en la manera de manejar ciertos inconvenientes con personas de tu entorno. Amor: Aprovecha la jornada para concertar todo tipo de primeras citas y reuniones de índole romántico. La seducción estará de tu lado. Riqueza: Las tensiones se harán cada vez más evidentes en tu ambiente laboral a medida que avanza el día. Precaución. Bienestar: Deberás poner todo de ti mismo para superar ciertos eventos que te ha tocado experimentar durante tu vida. No bajes los brazos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El círculo sin fin de la vida se mueve de nuevo, y estás por entrar a un nuevo período de creatividad y renovada energía. Amor: Las experiencias amorosas vividas en el pasado vuelven con los recuerdos y te garantizan que ahora vas por el mejor camino. Riqueza: Evita hoy las transacciones financieras cuantiosas. Cuando se trate de comprar o de vender, aparecerá la oportunidad. Bienestar: Nunca es demasiado tarde para cambiar, un conocido tomó hace poco una decisión que te prueba que eso es cierto. Tómalo como ejemplo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: El temor y la inseguridad están provocando que no des todo lo que tienes en la pareja. Deberás desmitificar tus miedos. Amor: Sé respetuoso con los hábitos y costumbres de tu pareja. No busques que sea igual a ti, valórala por ser diferente. Riqueza: Día perfecto para asistir a seminarios y cursos de capacitación, pues contarás con un alto grado de concentración. Bienestar: Procura no descargar tu ira y frustración con tus seres queridos solo porque están más cerca o porque sabes que puedes hacerlo. Valóralos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Mucho cuidado al manejarte durante la jornada de hoy. Estarás expuesto a ciertos inconvenientes hogareños. Amor: Los recientes éxitos en materia de conquista han aumentado tu confianza, haciéndote aún más interesante. Aprovéchalo. Riqueza: Deberás comenzar a definir ciertas prioridades si pretendes mejorar tu situación profesional con el pasar del tiempo. Bienestar: No importa cuán difícil sea, debes defender tus ideales morales sin importar el costo. No dejes que las circunstancias de la vida te cambien.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Período para el aprendizaje, el cambio de hábito y buscar nuevas oportunidades. Agenda tus citas de trabajo, evita contratiempos. Amor: Oportunidades amorosas en grupos de amigos. Dispuesto a la conquista, disfrutarás a pleno de la intimidad. Riqueza: Cuida las finanzas. Comienza por reducir tus gastos y evita endeudarte ya sea por préstamos o por créditos solicitados. Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando en pareja. Dos ojos ven más que uno.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Día de alegrías en lo laboral. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo. Amor: Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Riqueza: Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día. Bienestar: No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te sentirás cansado y agobiado, la realización de un viaje corto te devolverá el optimismo y las ganas de vivir nuevamente. Amor: No te dejes llevar por pensamientos complicados o retorcidos respecto al sexo opuesto. Nada es tan dramático como piensas. Riqueza: Tu perseverancia y determinación te permitirán lograr el éxito en proyectos a gran escala y en planes a largo plazo. Bienestar: En asuntos del amor a veces no es bueno pensar con la cabeza. Déjate llevar por los sentimientos y el corazón y no seas tan racional.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No trates de imponer tus ideas y deseos a los demás porque te agrandará el conflicto y podrás tener serias consecuencias. Amor: El mando de la relación se te va de las manos. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra. Riqueza: En cuanto a tu trabajo, no te duermas y sigue esforzándote, porque hay muchos que quisieran estar donde tú estás. Bienestar: Dedícale tiempo a una rutina de ejercicios, te aliviará esos dolores de espalda que tanto te han estado molestando. Supervísalos con tu médico.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Es posible que en tu trabajo te encuentres con noticias, que en realidad son rumores o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen. Amor: La desconfianza, la inseguridad y los celos se apoderan de ti, trata de ver las cosas como son. Cuidado con la indiscreción. Riqueza: Verifica todos los detalles en tu trabajo o lugar de estudio, todas las veces que sea necesario, aunque estés apurado. Bienestar: Planificar siempre es positivo en la medida en que recuerdes no ser demasiado estricto con tus planes. Sé flexible y evalúa cambios inesperados.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hay posibilidades de recomponer vínculos desgastados y reconciliarse. El buen ánimo establece fuertes y sólidos contactos. Amor: El orgullo y la vanidad son condiciones que debes tener controladas. Encuentras la manera de expresarte sin límites. Riqueza: Tendrás muchas ideas innovadoras y la posibilidad de comunicarlas y aplicarlas en tu trabajo. Ponlas en práctica. Bienestar: Debes tener arraigada en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos empleando tu talento en beneficio de los demás.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Serás un hueso duro de roer para la suerte que se empeña en no acompañarte este último tiempo. Descubrirás un secreto. Amor: Se está gestando una nueva forma de confianza y lealtad en la que puedes transformar tu vida amorosa. No te apresures. Riqueza: No abuses de tu energía, así prevendrás hacer dinero a cualquier precio. Recuerda que tu salud está primero, cuídala. Bienestar: El comportamiento infantil o inmaduro en una discusión te dejará insensible. Tienes que apartarte de los conflictos.