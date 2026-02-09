Horóscopo de hoy lunes 9 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer. Amor: Tendrás la oportunidad de experimentar un renacimiento afectivo. Con sencillez, una persona encenderá las brasas de la pasión. Riqueza: No permitas que se metan en tu vida y quieran decirte cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la casa. Bienestar: Por más vueltas que le des, debes definirte y decidir el rumbo que le darás al futuro inmediato. Debes tenerte confianza, y así encontrarás el camino.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad. Amor: En relación con tus amistades, los pensamientos positivos te ayudarán a resolver tus problemas con ellos e incluso con tu pareja. Riqueza: A la cabeza de grandes proyectos. No te faltará el apoyo de colegas y socios a la hora de jugarte el todo por el todo. Bienestar: Puede que necesites ser un poco agresivo. Así conseguirás alcanzar un equilibrio perfecto en tu vida y esto te agradará enormemente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy podrías encontrarte soñando despierto, la fantasía parecerá ser la opción más fácil. No obstante, debes evitar ser iluso. Amor: Una relación casi sin importancia revivirá de las cenizas para estimular el romanticismo y devolverte un poco de alegría. Riqueza: Un amigo que pasa por un mal momento te pedirá ayuda económica. Asegúrate que te devuelva lo que le prestas. Bienestar: Los dolores de espalda que sufres se deben seguramente a un mal dormir. Revisa que tu cama esté en las condiciones que corresponden.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas. Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continúa adelante. Riqueza: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución. Bienestar: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces y prestar atención. Amor: Recibirás fabulosas propuestas para disfrutar de la vida. Vendrán días románticos y propicios para celebrar uniones y encuentros. Riqueza: Etapa inmejorable para hacer dinero, siempre midiendo los alcances de la inversión y estudiando a la persona que será tu socia. Bienestar: Si estás creando algo bello como una poesía o una música, y estás dando todo de ti, te sentirás profundamente realizado y pleno.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Ciertas circunstancias que deberás experimentar durante la jornada de hoy dejarán una profunda marca en tu carácter. Amor: Tu constancia y aplicación te sean de mucha utilidad a la hora de mantener esta relación que iniciaste recientemente. Riqueza: Deberás recurrir a cada gota de paciencia que quede en ti para evitar entablar discusiones con tus superiores. Bienestar: El éxito profesional es inútil si tienes una vida personal sumida en la soledad y tristeza. No excluyas al amor como una perdida de tiempo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional. Amor: Fortalece el vínculo con tu nueva pareja expresándole tus sentimientos en todas las ocasiones que puedas. Riqueza: Recibirás de tus superiores un llamado de atención. No magnifiques la situación, podrías empeorarlo todo. Bienestar: Recuerda que el tiempo que dejas escapar no volverá jamás. Aprovecha cada ocasión de compartir algo especial con tus seres queridos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Necesitas tomar posturas más flexibles ante la adversidad, especialmente con tus relaciones. El futuro es incierto para todos. Amor: Tu ropa interior y el perfume sofisticado, serán las herramientas que te permitirán conquistar definitivamente a esa persona. Riqueza: El criterio realista y bien aplicado permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas y penurias bancarias. Bienestar: Si sientes molestias en tu aparato respiratorio debes hacerte ver. Sé más cuidadoso con el tabaco y evita el frío

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner un remedio a problemas del pasado. Amor: Deja las mentiras y los secretos de lado con tu nueva pareja. Para que una relación prospere, debe haber confianza y sinceridad. Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás. Bienestar: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia. Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal. Riqueza: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte. Bienestar: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar. Amor: Un amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las posibilidades y ahonda en los sentimientos que creías haber olvidado. Riqueza: Por fin podrás ver la solución para los problemas económicos del hogar. Deberás hacer que toda la familia tome conciencia. Bienestar: Es un buen momento para ir al dentista y también para tratarse problemas de la vista. Un repunte similar ocurrirá con el aspecto psicológico.