Horóscopo de hoy lunes 9 de febrero 2026: predicciones signo por signo
Predicciones HORÓSCOPO HOY. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, lunes 9 de febrero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer.
Amor: Tendrás la oportunidad de experimentar un renacimiento afectivo. Con sencillez, una persona encenderá las brasas de la pasión.
Riqueza: No permitas que se metan en tu vida y quieran decirte cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la casa.
Bienestar: Por más vueltas que le des, debes definirte y decidir el rumbo que le darás al futuro inmediato. Debes tenerte confianza, y así encontrarás el camino.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.
Amor: En relación con tus amistades, los pensamientos positivos te ayudarán a resolver tus problemas con ellos e incluso con tu pareja.
Riqueza: A la cabeza de grandes proyectos. No te faltará el apoyo de colegas y socios a la hora de jugarte el todo por el todo.
Bienestar: Puede que necesites ser un poco agresivo. Así conseguirás alcanzar un equilibrio perfecto en tu vida y esto te agradará enormemente.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy podrías encontrarte soñando despierto, la fantasía parecerá ser la opción más fácil. No obstante, debes evitar ser iluso.
Amor: Una relación casi sin importancia revivirá de las cenizas para estimular el romanticismo y devolverte un poco de alegría.
Riqueza: Un amigo que pasa por un mal momento te pedirá ayuda económica. Asegúrate que te devuelva lo que le prestas.
Bienestar: Los dolores de espalda que sufres se deben seguramente a un mal dormir. Revisa que tu cama esté en las condiciones que corresponden.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas.
Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continúa adelante.
Riqueza: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución.
Bienestar: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces y prestar atención.
Amor: Recibirás fabulosas propuestas para disfrutar de la vida. Vendrán días románticos y propicios para celebrar uniones y encuentros.
Riqueza: Etapa inmejorable para hacer dinero, siempre midiendo los alcances de la inversión y estudiando a la persona que será tu socia.
Bienestar: Si estás creando algo bello como una poesía o una música, y estás dando todo de ti, te sentirás profundamente realizado y pleno.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Ciertas circunstancias que deberás experimentar durante la jornada de hoy dejarán una profunda marca en tu carácter.
Amor: Tu constancia y aplicación te sean de mucha utilidad a la hora de mantener esta relación que iniciaste recientemente.
Riqueza: Deberás recurrir a cada gota de paciencia que quede en ti para evitar entablar discusiones con tus superiores.
Bienestar: El éxito profesional es inútil si tienes una vida personal sumida en la soledad y tristeza. No excluyas al amor como una perdida de tiempo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional.
Amor: Fortalece el vínculo con tu nueva pareja expresándole tus sentimientos en todas las ocasiones que puedas.
Riqueza: Recibirás de tus superiores un llamado de atención. No magnifiques la situación, podrías empeorarlo todo.
Bienestar: Recuerda que el tiempo que dejas escapar no volverá jamás. Aprovecha cada ocasión de compartir algo especial con tus seres queridos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Necesitas tomar posturas más flexibles ante la adversidad, especialmente con tus relaciones. El futuro es incierto para todos.
Amor: Tu ropa interior y el perfume sofisticado, serán las herramientas que te permitirán conquistar definitivamente a esa persona.
Riqueza: El criterio realista y bien aplicado permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas y penurias bancarias.
Bienestar: Si sientes molestias en tu aparato respiratorio debes hacerte ver. Sé más cuidadoso con el tabaco y evita el frío
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner un remedio a problemas del pasado.
Amor: Deja las mentiras y los secretos de lado con tu nueva pareja. Para que una relación prospere, debe haber confianza y sinceridad.
Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.
Bienestar: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia.
Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal.
Riqueza: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.
Bienestar: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar.
Amor: Un amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las posibilidades y ahonda en los sentimientos que creías haber olvidado.
Riqueza: Por fin podrás ver la solución para los problemas económicos del hogar. Deberás hacer que toda la familia tome conciencia.
Bienestar: Es un buen momento para ir al dentista y también para tratarse problemas de la vista. Un repunte similar ocurrirá con el aspecto psicológico.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.
Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, pero luego vendrán los reproches.
Riqueza: Sorpresas magníficas te esperan en el transcurso de este día. Tus ideas serán más claras y el desenvolvimiento más fluido.
Bienestar: El sol ha hecho estragos en tu piel. Consulta a un dermatólogo para que te dé alguna solución a esas manchas que serán difíciles de sacar.
