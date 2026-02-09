ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy lunes 9 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Predicciones HORÓSCOPO HOY. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, lunes 9 de febrero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer.

Amor: Tendrás la oportunidad de experimentar un renacimiento afectivo. Con sencillez, una persona encenderá las brasas de la pasión.

Riqueza: No permitas que se metan en tu vida y quieran decirte cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la casa.

Bienestar: Por más vueltas que le des, debes definirte y decidir el rumbo que le darás al futuro inmediato. Debes tenerte confianza, y así encontrarás el camino.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.

Amor: En relación con tus amistades, los pensamientos positivos te ayudarán a resolver tus problemas con ellos e incluso con tu pareja.

Riqueza: A la cabeza de grandes proyectos. No te faltará el apoyo de colegas y socios a la hora de jugarte el todo por el todo.

Bienestar: Puede que necesites ser un poco agresivo. Así conseguirás alcanzar un equilibrio perfecto en tu vida y esto te agradará enormemente.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Hoy podrías encontrarte soñando despierto, la fantasía parecerá ser la opción más fácil. No obstante, debes evitar ser iluso.

Amor: Una relación casi sin importancia revivirá de las cenizas para estimular el romanticismo y devolverte un poco de alegría.

Riqueza: Un amigo que pasa por un mal momento te pedirá ayuda económica. Asegúrate que te devuelva lo que le prestas.

Bienestar: Los dolores de espalda que sufres se deben seguramente a un mal dormir. Revisa que tu cama esté en las condiciones que corresponden.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas.

Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continúa adelante.

Riqueza: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución.

Bienestar: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces y prestar atención.

Amor: Recibirás fabulosas propuestas para disfrutar de la vida. Vendrán días románticos y propicios para celebrar uniones y encuentros.

Riqueza: Etapa inmejorable para hacer dinero, siempre midiendo los alcances de la inversión y estudiando a la persona que será tu socia.

Bienestar: Si estás creando algo bello como una poesía o una música, y estás dando todo de ti, te sentirás profundamente realizado y pleno.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Ciertas circunstancias que deberás experimentar durante la jornada de hoy dejarán una profunda marca en tu carácter.

Amor: Tu constancia y aplicación te sean de mucha utilidad a la hora de mantener esta relación que iniciaste recientemente.

Riqueza: Deberás recurrir a cada gota de paciencia que quede en ti para evitar entablar discusiones con tus superiores.

Bienestar: El éxito profesional es inútil si tienes una vida personal sumida en la soledad y tristeza. No excluyas al amor como una perdida de tiempo.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional.

Amor: Fortalece el vínculo con tu nueva pareja expresándole tus sentimientos en todas las ocasiones que puedas.

Riqueza: Recibirás de tus superiores un llamado de atención. No magnifiques la situación, podrías empeorarlo todo.

Bienestar: Recuerda que el tiempo que dejas escapar no volverá jamás. Aprovecha cada ocasión de compartir algo especial con tus seres queridos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Necesitas tomar posturas más flexibles ante la adversidad, especialmente con tus relaciones. El futuro es incierto para todos.

Amor: Tu ropa interior y el perfume sofisticado, serán las herramientas que te permitirán conquistar definitivamente a esa persona.

Riqueza: El criterio realista y bien aplicado permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas y penurias bancarias.

Bienestar: Si sientes molestias en tu aparato respiratorio debes hacerte ver. Sé más cuidadoso con el tabaco y evita el frío

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner un remedio a problemas del pasado.

Amor: Deja las mentiras y los secretos de lado con tu nueva pareja. Para que una relación prospere, debe haber confianza y sinceridad.

Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.

Bienestar: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia.

Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal.

Riqueza: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.

Bienestar: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar.

Amor: Un amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las posibilidades y ahonda en los sentimientos que creías haber olvidado.

Riqueza: Por fin podrás ver la solución para los problemas económicos del hogar. Deberás hacer que toda la familia tome conciencia.

Bienestar: Es un buen momento para ir al dentista y también para tratarse problemas de la vista. Un repunte similar ocurrirá con el aspecto psicológico.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.

Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, pero luego vendrán los reproches.

Riqueza: Sorpresas magníficas te esperan en el transcurso de este día. Tus ideas serán más claras y el desenvolvimiento más fluido.

Bienestar: El sol ha hecho estragos en tu piel. Consulta a un dermatólogo para que te dé alguna solución a esas manchas que serán difíciles de sacar.


