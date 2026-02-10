Horóscopo de hoy martes 10 de febrero 2026: predicciones signo por signo
Predicciones del HORÓSCOPO para HOY. Mirá acá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, martes 10 de febrero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser más responsable.
Amor: El hecho de no comunicar tus problemas para no preocupar a tu pareja, no ayuda a la relación. Sé honesto con ella.
Riqueza: Lee bien antes de firmar y asesórate con alguien de confianza. Hay algunos aspectos y cláusulas que no te favorecen.
Bienestar: Para estar bien durante el día, hay que dormir bien durante la noche. Si no descansas más y mejor, tu rendimiento bajará notablemente
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta.
Amor: Tu carisma aumenta y te vuelves más expresivo y enérgico en el amor. Tu sexualidad alcanzará nuevas e inesperadas dimensiones.
Riqueza: Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrútalos.
Bienestar: Terminarás el día con buenos aspectos y con la sensación de haber hecho bien las cosas. Es una satisfacción muy grande cuando ocurre eso.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamada.
Amor: Potencia tu lado sexual y dale a tu pareja la pasión y el placer que necesita. Busca nuevas experiencias en tu imaginación.
Riqueza: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente” será la frase del día de hoy. Todo te costará el doble, pero no será de gravedad.
Bienestar: Ten prudencia si vas a conducir. Es un día para disfrutar y luego contar a los tuyos lo bien que lo has pasado, sin contratiempos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.
Amor: Otra vez los celos y la envidia empañarán momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor.
Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza.
Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.
Amor: Tu pareja sabrá perfectamente cómo hacer para levantarte el ánimo y que te sientas mejor. Disponte a saborear su cariño.
Riqueza: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien.
Bienestar: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración.
Amor: Serán días en donde sentirás que las personas que conoces no son lo que necesitas. Te sentirás incompleto, pero no te desalientes.
Riqueza: Tómate las cosas con calma. Si hoy estás desocupado, piensa que has sembrado bien para volver a la actividad.
Bienestar: Deja de lado los excesos, tu hígado se está perjudicando y tu salud en general también. Si te lo propones y realmente lo deseas, lo lograrás.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos.
Amor: Te dolerá ver que tu pareja no está contigo cuando la necesitas. Son pruebas que a veces pone la vida para mostrarnos algo.
Riqueza: Dale la bienvenida a tus nuevos compañeros y búscate un aliado entre ellos. Vienen días de competencia y lo necesitarás.
Bienestar: El deporte es ideal para estos días, nada que sea violento y te sacuda te hará bien. Busca la meditación o el yoga, quizá la natación.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Gran transformación. Descarta lo que ya no sirve para implementar un cambio global de ocupación y forma de vida.
Amor: El amor golpea a tu puerta. Estarás rodeado de personas simpáticas y una de ellas despertará en ti un atractivo especial.
Riqueza: Si te organizas bien puede que hagas alguna operación que mejore tus finanzas. Alerta, no dejes pasar ninguna oportunidad.
Bienestar: Un amigo recurrirá a ti y lúcidamente te ayudará a ordenar tu vida. Está bien que te involucres, aunque a la vez conviene que te preserves un poco.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Mantén un estado emocional equilibrado y lograrás beneficios tanto en el ámbito laboral como en la pareja.
Amor: Es un tiempo ideal para festejar uniones. Descubrirás el camino del amor y organizarás con acierto una vida de a dos.
Riqueza: Días ideales en tu profesión. Te llaman solo para felicitarte, pero no sabrás disfrutarlo en su magnitud.
Bienestar: Hazte un chequeo médico antes de realizar esfuerzos físicos exagerados. Puedes hacerte una lesión que luego lleve mucho tiempo mejorarla.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Te liberas de prejuicios a través del contacto con personas de otros ambientes que te enseñarán otras formas de relacionarte.
Amor: Puede surgir una relación amorosa con alguien vinculado al medio laboral. Mantente alerta a las señales de seducción.
Riqueza: Para ser rico, no hay que robar un banco. Lenta, pero segura se consolida tu situación financiera y hoy te sentirás imparable
Bienestar: No te dejes influenciar demasiado por los de tu alrededor. Puedes estar rodeado de amistades no muy interesantes.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La influencia astral estimula tu exuberancia, tus acciones serán exageradas y quizá no estés consciente de lo que estás haciendo.
Amor: Comparte con tu familia el bienestar que te provoca tu excelente estado de ánimo. Contagia tu sentimiento a tu pareja.
Riqueza: Crece tu influencia sobre los demás, y también tu cuenta bancaria. Ganarás más prestigio que dinero, y lo usarás en tu beneficio.
Bienestar: No te quedes solo, encerrado en tus pensamientos. Confía tus penas a quienes te aman, sentirás un gran alivio al poder compartirlas.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Vivirás horas desesperantes cuando tengas que aceptar ciertas responsabilidades, a pesar de encontrarte sumido en el caos.
Amor: Una carta anónima a tu pareja pondrá en tela de juicio tu credibilidad. Con calma desmitificarás la situación.
Riqueza: Te verás en la necesidad de delegar parte de trabajo muy importante en las manos de pares laborales. Cuidado.
Bienestar: En ti radica la capacidad de hacer una elección, seguir el camino de las masas o buscar tu propio sendero. Cada uno tendrá sus vicisitudes.
Comentarios