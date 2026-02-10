Horóscopo de hoy martes 10 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser más responsable. Amor: El hecho de no comunicar tus problemas para no preocupar a tu pareja, no ayuda a la relación. Sé honesto con ella. Riqueza: Lee bien antes de firmar y asesórate con alguien de confianza. Hay algunos aspectos y cláusulas que no te favorecen. Bienestar: Para estar bien durante el día, hay que dormir bien durante la noche. Si no descansas más y mejor, tu rendimiento bajará notablemente

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta. Amor: Tu carisma aumenta y te vuelves más expresivo y enérgico en el amor. Tu sexualidad alcanzará nuevas e inesperadas dimensiones. Riqueza: Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrútalos. Bienestar: Terminarás el día con buenos aspectos y con la sensación de haber hecho bien las cosas. Es una satisfacción muy grande cuando ocurre eso.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamada. Amor: Potencia tu lado sexual y dale a tu pareja la pasión y el placer que necesita. Busca nuevas experiencias en tu imaginación. Riqueza: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente” será la frase del día de hoy. Todo te costará el doble, pero no será de gravedad. Bienestar: Ten prudencia si vas a conducir. Es un día para disfrutar y luego contar a los tuyos lo bien que lo has pasado, sin contratiempos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer. Amor: Otra vez los celos y la envidia empañarán momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor. Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza. Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas. Amor: Tu pareja sabrá perfectamente cómo hacer para levantarte el ánimo y que te sientas mejor. Disponte a saborear su cariño. Riqueza: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien. Bienestar: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración. Amor: Serán días en donde sentirás que las personas que conoces no son lo que necesitas. Te sentirás incompleto, pero no te desalientes. Riqueza: Tómate las cosas con calma. Si hoy estás desocupado, piensa que has sembrado bien para volver a la actividad. Bienestar: Deja de lado los excesos, tu hígado se está perjudicando y tu salud en general también. Si te lo propones y realmente lo deseas, lo lograrás.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos. Amor: Te dolerá ver que tu pareja no está contigo cuando la necesitas. Son pruebas que a veces pone la vida para mostrarnos algo. Riqueza: Dale la bienvenida a tus nuevos compañeros y búscate un aliado entre ellos. Vienen días de competencia y lo necesitarás. Bienestar: El deporte es ideal para estos días, nada que sea violento y te sacuda te hará bien. Busca la meditación o el yoga, quizá la natación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Gran transformación. Descarta lo que ya no sirve para implementar un cambio global de ocupación y forma de vida. Amor: El amor golpea a tu puerta. Estarás rodeado de personas simpáticas y una de ellas despertará en ti un atractivo especial. Riqueza: Si te organizas bien puede que hagas alguna operación que mejore tus finanzas. Alerta, no dejes pasar ninguna oportunidad. Bienestar: Un amigo recurrirá a ti y lúcidamente te ayudará a ordenar tu vida. Está bien que te involucres, aunque a la vez conviene que te preserves un poco.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Mantén un estado emocional equilibrado y lograrás beneficios tanto en el ámbito laboral como en la pareja. Amor: Es un tiempo ideal para festejar uniones. Descubrirás el camino del amor y organizarás con acierto una vida de a dos. Riqueza: Días ideales en tu profesión. Te llaman solo para felicitarte, pero no sabrás disfrutarlo en su magnitud. Bienestar: Hazte un chequeo médico antes de realizar esfuerzos físicos exagerados. Puedes hacerte una lesión que luego lleve mucho tiempo mejorarla.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te liberas de prejuicios a través del contacto con personas de otros ambientes que te enseñarán otras formas de relacionarte. Amor: Puede surgir una relación amorosa con alguien vinculado al medio laboral. Mantente alerta a las señales de seducción. Riqueza: Para ser rico, no hay que robar un banco. Lenta, pero segura se consolida tu situación financiera y hoy te sentirás imparable Bienestar: No te dejes influenciar demasiado por los de tu alrededor. Puedes estar rodeado de amistades no muy interesantes.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La influencia astral estimula tu exuberancia, tus acciones serán exageradas y quizá no estés consciente de lo que estás haciendo. Amor: Comparte con tu familia el bienestar que te provoca tu excelente estado de ánimo. Contagia tu sentimiento a tu pareja. Riqueza: Crece tu influencia sobre los demás, y también tu cuenta bancaria. Ganarás más prestigio que dinero, y lo usarás en tu beneficio. Bienestar: No te quedes solo, encerrado en tus pensamientos. Confía tus penas a quienes te aman, sentirás un gran alivio al poder compartirlas.