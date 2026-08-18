Horóscopo de hoy martes 18 de agosto: las predicciones para cada uno de los signos en el amor

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tendrás buenas intenciones, pero la comunicación se torna difícil. Las interferencias de todo tipo hacen agua tus planes. Amor: Es tiempo de juego, de comunicación, de espacios compartidos al aire libre y de a dos. Hay mucha atracción física entre ustedes. Riqueza: Te sentirás exigido como nunca por tus jefes o por las circunstancias por las que estás atravesando. Cuida tu salud mental. Bienestar: El ritmo de vida exige esfuerzo. En este momento cuida tu alimentación y ejercítate para mantenerte saludable y en forma.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Cualquier novedad te producirá un estado de excitación y de interés desbordado. Llamarán poderosamente tu atención las innovaciones. Amor: El amor ha golpeado tu puerta y ocupado el 90 por ciento del espacio de tu cuerpo. Piensa con calma y no ames a quien no te ama. Riqueza: Deberás tener cuidado en la forma en la que estás manejando tus recursos económicos, porque las buenas rachas no son eternas. Bienestar: Todo lo que intentes para alejar malestares y problemas, resultará efectivo. Tu salud física irá de la mano con tu salud mental.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Surgirán cambios repentinos y drásticos. Los viejos esquemas ya no sirven y se rompen, y habrá un reajuste en tus asuntos. Amor: Te mostrarás sincero, afectuoso y con disposición para socializar. Si hubo situaciones tensas, lograrás estabilidad. Riqueza: Las nuevas ideas laborales que tengas serán osadas e innovadoras, pero aún es muy pronto para ponerlas en práctica. Bienestar: Cuida tus fuentes de energía y observa tu vitalidad, y voluntad ya que te pueden impactar. Guarda en tu memoria estas sensaciones y rememóralas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Posibilidad de viajar o tener contacto con lugares lejanos. Ideas confusas sobre un problema laboral. Acepta sugerencias. Amor: En la vida amorosa ocurrirán cambios importantes, tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas. Riqueza: El ahorro, por más insignificante que sea, te dará la pauta de que has sabido aprovechar esta etapa de tu vida. Sé inteligente. Bienestar: Debes replantearte las relaciones con tu familia y así aprenderás a colocar a cada uno de tus seres queridos en el lugar interno que le corresponde.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer. Amor: Otra vez los celos y la envidia empañarán momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor. Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza. Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento. Amor: Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces. Riqueza: Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu. Bienestar: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones. Amor: Quizá existan diferencias y fuertes discusiones que se superarán con un poco de voluntad y actitud positiva. Riqueza: Los viajes y la realización de cursos de preparación serán puntos muy importantes para la consecución de tus proyectos. Bienestar: Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas. Amor: No sueles involucrarte mucho emocionalmente. Sin embargo, darás lo mejor de ti para que el encuentro amoroso prospere. Riqueza: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien. Bienestar: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Mostrarás interés en compraventa o refacción de propiedades, o en servicios relacionados con la alimentación o asuntos domésticos. Amor: Si estás solo intentarás hallar compañero/a. El destino colabora, pues el amor te aguarda a la vuelta de la esquina. Riqueza: Deberías tratar de que los problemas del corazón no se mezclen con los asuntos financieros o laborales. Cuida tu dinero. Bienestar: La tensión puede causar estragos en tu organismo. Busca la solución en la alimentación correcta, en el descanso adecuado y la ejercitación diaria.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Sufrirás toda clase de contratiempos y retrasos en los planes para la jornada de hoy. Deberás reorganizarte para cumplir con todo. Amor: La paciencia y la tolerancia son las piedras angulares de una relación estable. Busca hacerlas tus estandartes. Riqueza: Busca mantener un ritmo en tus actividades laborales cotidianas. Esto te mantendrá con tu trabajo actualizado. Bienestar: Día más que propicio para entablar nuevas relaciones de amistad. Pasarás por una etapa de extrema sociabilidad que te permitirá conocer gente.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tenaz y luchador, arrasarás con todo en el ámbito comercial. Sentimentalmente, estarás algo aplacado y sin ganas para la conquista. Amor: Te defenderás de las penas de amor razonando cuando haga falta sentir. Esa actitud puede ser útil para ignorar las heridas. Riqueza: Un viaje por asuntos de trabajo te lleva a cambiar de rutina. Momento no favorable para iniciar nuevos compromisos. Bienestar: No le puedes dar todo, a todo el mundo, todo el tiempo, pero sí a alguna gente, algo y algunas veces. Ahorra tu energía y da lo mejor de ti.