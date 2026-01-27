Horóscopo de hoy martes 27 de enero 2026: predicciones signo por signo
Horóscopo hoy: mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, martes 27 de enero 2026. Conocé lo que te depara el futuro inmediato en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te sentirás profundamente tenso y nervioso durante la jornada de hoy. Ciertas situaciones vividas te están llevando al límite.
Amor: Sentirás que hallaste todo lo que necesitabas en los brazos de tu actual pareja. Disfrútala al máximo a todo momento.
Riqueza: No podrás alcanzar tus metas si antes no las defines apropiadamente. Busca un objetivo y avócate a él completamente.
Bienestar: Evalúa a conciencia si los sacrificios que debes hacer para hacer funcionar esta relación valen el esfuerzo que pondrás en ellos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Sé muy cuidadoso con las personas que eliges para tus confidencias. Asegúrate de mantener tu vida social separada de la laboral.
Amor: No dejes que unas cuantas diferencias de pensamientos arruinen una floreciente relación tan fácilmente. Deja el orgullo.
Riqueza: Procura no postergar ninguna de tus actividades para el día de hoy. Experimentarás retrasos hacia el final de la jornada.
Bienestar: Es normal experimentar periodos de poca comunicación en la pareja y sus consecuentes peleas aisladas, pero no debes dejar que progresen demasiado.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Algunos nubarrones aparecerán en el horizonte laboral. Lo mejor será que hoy permanezcas al margen de cualquier pleito.
Amor: No es el mejor momento para las discusiones. Lo mejor será evitar los malos momentos porque la relación está tambaleándose.
Riqueza: Este es un período favorable para las compras. Aunque aparecerán muchas ofertas, no todas serán convenientes. Piensa bien.
Bienestar: La nostalgia no te ayudará. En esta etapa, enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos seres que te quieren de verdad.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te encanta estar rodeado de gente, compartiendo buenos momentos. Sin embargo, hoy querrás estar aislado del mundo.
Amor: Tu pareja siente que no te involucras en la relación. Demuéstrale cuánto la quieres, si es que en realidad la quieres.
Riqueza: Tus compañeros de trabajo están más capacitados que tú, sería bueno que actualices tus conocimientos para no quedar obsoleto.
Bienestar: Aplica tu creatividad a los temas domésticos. Tu casa necesita algunas reparaciones, así que ponte en marcha y hazlas tú mismo.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy podrías dedicarte a realizar aquellos trámites pendientes, que vienes postergando desde hace bastante tiempo.
Amor: La soledad te está convirtiendo en una persona retraída. Organiza salidas con tus amigos, conocerás alguien muy especial.
Riqueza: Las ganancias obtenidas superan las esperadas. Invierte tu dinero en algún inmueble, te resultará un negocio redondo.
Bienestar: Si buscas calma, no te conviene aceptar esa invitación que te hicieron. Será una noche de muchas discusiones y peleas.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Estás acostumbrado a que todos cumplan con tus deseos, pero hoy alguien se rebelará y te dejará boquiabierto.
Amor: Tu pareja confía plenamente en ti y te hace parte de todos sus proyectos. Si realmente la amas, es hora de que hagas lo mismo.
Riqueza: Los juegos de azar son una buena alternativa para conseguir dinero. Anímate, porque hoy la suerte estará de tu lado.
Bienestar: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Inscríbete en algún gimnasio o sal a correr.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy te sentirás entre la espada y la pared. Debes tomar una decisión y te sientes inseguro. Pide ayuda a alguien de confianza.
Amor: Sientes que la pareja va por el camino adecuado, pero tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos. Abre los ojos.
Riqueza: Las presiones laborales se volverán casi insoportables. Busca en ti la entereza para no caer en la completa desesperación.
Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Tus comentarios pueden dañar a mucha gente, sé más cauto a la hora de abrir la boca.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No crees demasiado en la capacidad de los otros y prefieres hacer todo tú solo. Confía en quienes te rodean, no seas egocéntrico.
Amor: Si sigues siendo tan confiado, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón. Sé más realista.
Riqueza: Un dinero que prestaste y ya creías perdido, te será devuelto. Úsalo para comprar regalos para tu familia o haz un viaje.
Bienestar: Alejarte de los conflictos y los escándalos es una buena alternativa para vivir de manera armónica. No te metas en líos.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu sensibilidad hará que alguien intente aprovecharse de ti, ten cuidado a los pedidos que te hacen, no todos son sinceros.
Amor: Tu relación de pareja está en una etapa de mayor compromiso. Superaron varias crisis, es momento de disfrutar esta unión.
Riqueza: No temas a los cambios dentro de tu ámbito laboral. Tú estás bien conceptuado ante tus superiores, no tienes de qué alarmarte.
Bienestar: Para estar saludable no basta con cuidarse en las comidas y hacer ejercicios físicos. También te convendría realizarte un chequeo general.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tu casa necesita de tu ayuda. Hay varios arreglos por hacer y hoy es un día ideal para ocuparse de ellos, así que manos a la obra.
Amor: Lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encantará recibir regalos, así que no seas tan tacaño con ella.
Riqueza: No te conviene realizar negocios con amigos, porque surgirán muchos problemas, todos relacionados al dinero.
Bienestar: Un amigo íntimo te hará una observación que te sonará cruel, pero a largo plazo te ayudará mucho. Presta atención a sus palabras.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Podrías sorprenderte haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son los efectos de esta Luna tan inquieta, como tú.
Amor: Tu familia necesita tu ayuda y eso despertará los celos de tu pareja. Déjale bien claro cuáles son tus sentimientos hacia ella.
Riqueza: El clima laboral está bastante caldeado. Trata de no involucrarte en pleitos, porque sólo lograrás el odio de todos.
Bienestar: No esperes que ocurra un milagro. Sólo tú sabes lo que debes hacer respecto a esa decisión sobre tu futuro que debes tomar.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Nuevas tentaciones socavan tus pensamientos. Sé prudente con tus decisiones y con las acciones que detonen estas.
Amor: Tienen todo a su favor. Los amigos, la familia y los seres queridos apuestan por este amor. Pero tú no estás seguro.
Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. No les hagas caso.
Bienestar: Una buena actitud basta para resolver los conflictos en el ámbito laboral. Sé tú quien dé el primer paso, todos te admirarán.
