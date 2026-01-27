Horóscopo de hoy martes 27 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te sentirás profundamente tenso y nervioso durante la jornada de hoy. Ciertas situaciones vividas te están llevando al límite. Amor: Sentirás que hallaste todo lo que necesitabas en los brazos de tu actual pareja. Disfrútala al máximo a todo momento. Riqueza: No podrás alcanzar tus metas si antes no las defines apropiadamente. Busca un objetivo y avócate a él completamente. Bienestar: Evalúa a conciencia si los sacrificios que debes hacer para hacer funcionar esta relación valen el esfuerzo que pondrás en ellos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Sé muy cuidadoso con las personas que eliges para tus confidencias. Asegúrate de mantener tu vida social separada de la laboral. Amor: No dejes que unas cuantas diferencias de pensamientos arruinen una floreciente relación tan fácilmente. Deja el orgullo. Riqueza: Procura no postergar ninguna de tus actividades para el día de hoy. Experimentarás retrasos hacia el final de la jornada. Bienestar: Es normal experimentar periodos de poca comunicación en la pareja y sus consecuentes peleas aisladas, pero no debes dejar que progresen demasiado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Algunos nubarrones aparecerán en el horizonte laboral. Lo mejor será que hoy permanezcas al margen de cualquier pleito. Amor: No es el mejor momento para las discusiones. Lo mejor será evitar los malos momentos porque la relación está tambaleándose. Riqueza: Este es un período favorable para las compras. Aunque aparecerán muchas ofertas, no todas serán convenientes. Piensa bien. Bienestar: La nostalgia no te ayudará. En esta etapa, enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos seres que te quieren de verdad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te encanta estar rodeado de gente, compartiendo buenos momentos. Sin embargo, hoy querrás estar aislado del mundo. Amor: Tu pareja siente que no te involucras en la relación. Demuéstrale cuánto la quieres, si es que en realidad la quieres. Riqueza: Tus compañeros de trabajo están más capacitados que tú, sería bueno que actualices tus conocimientos para no quedar obsoleto. Bienestar: Aplica tu creatividad a los temas domésticos. Tu casa necesita algunas reparaciones, así que ponte en marcha y hazlas tú mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy podrías dedicarte a realizar aquellos trámites pendientes, que vienes postergando desde hace bastante tiempo. Amor: La soledad te está convirtiendo en una persona retraída. Organiza salidas con tus amigos, conocerás alguien muy especial. Riqueza: Las ganancias obtenidas superan las esperadas. Invierte tu dinero en algún inmueble, te resultará un negocio redondo. Bienestar: Si buscas calma, no te conviene aceptar esa invitación que te hicieron. Será una noche de muchas discusiones y peleas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estás acostumbrado a que todos cumplan con tus deseos, pero hoy alguien se rebelará y te dejará boquiabierto. Amor: Tu pareja confía plenamente en ti y te hace parte de todos sus proyectos. Si realmente la amas, es hora de que hagas lo mismo. Riqueza: Los juegos de azar son una buena alternativa para conseguir dinero. Anímate, porque hoy la suerte estará de tu lado. Bienestar: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Inscríbete en algún gimnasio o sal a correr.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy te sentirás entre la espada y la pared. Debes tomar una decisión y te sientes inseguro. Pide ayuda a alguien de confianza. Amor: Sientes que la pareja va por el camino adecuado, pero tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos. Abre los ojos. Riqueza: Las presiones laborales se volverán casi insoportables. Busca en ti la entereza para no caer en la completa desesperación. Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Tus comentarios pueden dañar a mucha gente, sé más cauto a la hora de abrir la boca.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No crees demasiado en la capacidad de los otros y prefieres hacer todo tú solo. Confía en quienes te rodean, no seas egocéntrico. Amor: Si sigues siendo tan confiado, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón. Sé más realista. Riqueza: Un dinero que prestaste y ya creías perdido, te será devuelto. Úsalo para comprar regalos para tu familia o haz un viaje. Bienestar: Alejarte de los conflictos y los escándalos es una buena alternativa para vivir de manera armónica. No te metas en líos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu sensibilidad hará que alguien intente aprovecharse de ti, ten cuidado a los pedidos que te hacen, no todos son sinceros. Amor: Tu relación de pareja está en una etapa de mayor compromiso. Superaron varias crisis, es momento de disfrutar esta unión. Riqueza: No temas a los cambios dentro de tu ámbito laboral. Tú estás bien conceptuado ante tus superiores, no tienes de qué alarmarte. Bienestar: Para estar saludable no basta con cuidarse en las comidas y hacer ejercicios físicos. También te convendría realizarte un chequeo general.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu casa necesita de tu ayuda. Hay varios arreglos por hacer y hoy es un día ideal para ocuparse de ellos, así que manos a la obra. Amor: Lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encantará recibir regalos, así que no seas tan tacaño con ella. Riqueza: No te conviene realizar negocios con amigos, porque surgirán muchos problemas, todos relacionados al dinero. Bienestar: Un amigo íntimo te hará una observación que te sonará cruel, pero a largo plazo te ayudará mucho. Presta atención a sus palabras.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Podrías sorprenderte haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son los efectos de esta Luna tan inquieta, como tú. Amor: Tu familia necesita tu ayuda y eso despertará los celos de tu pareja. Déjale bien claro cuáles son tus sentimientos hacia ella. Riqueza: El clima laboral está bastante caldeado. Trata de no involucrarte en pleitos, porque sólo lograrás el odio de todos. Bienestar: No esperes que ocurra un milagro. Sólo tú sabes lo que debes hacer respecto a esa decisión sobre tu futuro que debes tomar.