Horóscopo de hoy martes 28 de octubre 2025: predicciones signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tendrás la oportunidad de resolver ciertas cuestiones por ti mismo. Esto te brindará la confianza en ti que tanto necesitas. Amor: Etapa de transición, ya que actualmente estás atravesando cambios con tu pareja. Llegará el momento donde deberás tomar una decisión. Riqueza: Aprovecha cada oportunidad que se te presente para asistir a conferencias y seminarios. Comienza a cultivar tus capacidades. Bienestar: Recupera ese pensamiento que dice que lo mejor aún está por venir. Enfrenta el futuro con un sentimiento de positivismo y esperanza.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te invitarán a un evento virtual en donde podrías conocer gente de los más altos niveles sociales. Te divertirás mucho. Amor: Estás dando todo sin pedir nada a cambio, y así no serás feliz a largo plazo. Es buen momento para hablar de lo que necesitas. Riqueza: Tu trabajo y tu economía estarán estables hoy. No esperes grandes cambios en este mes, pero no dejes de esforzarte. Bienestar: Debes comer comida sana, porque no es buen momento para afrontar una enfermedad o estar en cama varios días. Cuida la salud.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La familia demandará mucha más atención que la habitual. Tendrás un ritmo laboral extenuante, trata de ser parejo pero medido. Amor: Sensibilidad aguzada, ideal para el arte y los romances. Establecerás mil contactos con gente bohemia o muy romántica. Riqueza: Tu cordialidad te resultará muy valiosa en el plano laboral y tus superiores se sentirán dispuestos a escuchar tus requisitos. Bienestar: Por muy cómoda que sea tu situación, la dependencia te costará caro. Lucha para buscar tu lugar en el mundo y por tu felicidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estás con un plus de energía física, pero anímicamente regular. Habrá escollos que superarás de a poco, todo es cuestión de paciencia. Amor: Quizás te sorprendas maravillosamente, los cambios que estás notando a tu alrededor podrían darse de una manera armoniosa. Riqueza: No vas a tener grandes problemas económicos porque no vas a estar sin trabajo en ningún momento, pero sí sufrirás cambios. Bienestar: Debes tener cuidado con las personas a quienes les comentes tus logros, porque no todos los que dicen ser tus amigos lo son.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te has levantado un tanto melancólico, sin ganas de hacer nada. Necesitas subir esa energía vital para que tu día no sea un desastre. Amor: En estos días todo lo referente a los intereses del corazón, como el amor, la amistad y la familia, irradiarán tanta vitalidad que contagiará al entorno. Riqueza: Haber conocido gente importante te abre puertas en sitios que antes eran inimaginables. No te subestimes, tienes mucho para dar. Bienestar: Puede disminuir tu deseo sexual debido a los problemas con tu pareja. No te angusties y habla con ella.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Día perfecto para hacer reformas en el hogar, querrás desde cambiar los sillones de lado hasta darle un toque algo más glamoroso a toda tu casa. Amor: Estarás fastidioso por la obsesión y los celos de tu pareja. O intentas conversar sobre el tema o vas camino al fracaso. Riqueza: No atravesarás tu mejor etapa. Es momento de entender que ahora es más importante estar en movimiento que el resultado alcanzado. Bienestar: Aprende a tener en cuenta el mensaje que te dan tus sueños. No son menores las cosas que te dice tu mente y a veces pueden materializarse.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Las exigencias laborales te demandarán un mayor consumo energético y la entrega será menor a la que acostumbras habitualmente. Amor: El amor es una realidad que se construye entre dos almas que se atraen más allá de todas las creencias y fronteras. Ábrete a tu pareja. Riqueza: Ten presente que lo importante no es sólo mejorar tu presente, el futuro se abre ante ti y debes poner los cimientos del mismo. Bienestar: Hoy disfrutarás de un día magnífico. Salud excelente, humor inmejorable y una interesante cuota de buena onda.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Día ideal para tratar asuntos legales. Intenta concentrarte en tu trabajo porque los problemas seguirán hasta que tú los soluciones. Amor: La fidelidad es un elemento sine qua non para una relación seria y formal. Corrobora tus sentimientos antes de afirmar amor. Riqueza: Aún deberás esperar un tiempo más antes de que se presente esa oportunidad laboral que estás anhelando. Ten paciencia. Bienestar: No permitas que la dejadez haga blanco en ti. Necesariamente el ambiente que nos rodea es reflejo de nuestro interior.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No te ocultes tras una máscara, muéstrate tal cual eres y verás que las cosas mejoran. Da tu opinión sólo cuando te la pidan. Amor: Busca trascender lo físico y alcanzar el entendimiento intelectual y sentimental con tu pareja. Día especial para el diálogo. Riqueza: A veces no es importante la cantidad de trabajo que realizas, sino la imagen que das a tus superiores. Muéstrate triunfador. Bienestar: Comparte tus alegrías con los que te rodean sin buscar resarcimiento alguno. Esto te rodeará de positivismo y traerá armonía y paz a tu vida.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Debes tomar tu trabajo con cariño, sólo así obtendrás la dedicación y el esfuerzo para brillar en él como tú lo quieres. Amor: Día de planteos extraños. Te verás perplejo por algunos comentarios que escucharás de tu pareja, ten la mente abierta. Riqueza: Tu jefe no tendrá un buen día hoy. Sé muy cuidadoso con los comentarios que realices frente a él y a tus pares laborales. Bienestar: Disfruta tus momentos de éxito. El sentimiento grato que se da en la concreción de las metas es el combustible para alcanzar las próximas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Una nube de contradicciones y conflictos empañará tu día. Dependerá de tu empuje el hecho de que el sol brille hoy para ti. Amor: Tendrás que darle una mano a tu pareja con sus trabajos, ya que se verá sobrepasada. No discutas sobre temas que no conoces. Riqueza: Vienes con una imparable racha ganadora, ya que cada proyecto que inicias es un éxito. Pero no te confíes y no dejes cabos sueltos. Bienestar: No pretendas que todos enfrenten las responsabilidades de igual manera que lo haces tú. Cada uno organiza sus tiempos a su forma.