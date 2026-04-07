Horóscopo de hoy martes 7 de abril: las predicciones para los doce signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo y empieza una dieta. Amor: No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja, solamente ustedes dos saben cuál es la mejor fórmula para estar juntos. Riqueza: Ya no sabes qué hacer para que tu dinero rinda más. Tal vez deberías probar con los juegos de azar, puede irte bien. Bienestar: Los asuntos familiares dirímelos en el terreno familiar y los laborales déjalos para el trabajo, no mezcles porque terminarás mal.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas. Amor: Jornada negativa para la pareja. Cada palabra parecerá ser una tentación para caer en inconvenientes. Modera tus palabras. Riqueza: Comenzarás a ver los resultados del tiempo extra que has invertido en tus actividades extracurriculares. Disfrútalo. Bienestar: La vida únicamente nos hace atravesar aquellas pruebas que somos capaces de superar. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado. Amor: Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada de hoy bajo ninguna circunstancia. Riqueza: Demostrarás tus aptitudes volviéndote completamente inmune a la presión en las determinaciones a tomar hoy. Bienestar: Asegúrate de buscar tu propio camino en la vida. No dependas de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Con mucho trabajo de por medio lograrás alcanzar un rendimiento que no creías posible. Confía en tus aptitudes. Amor: No hay lugar en el amor para los secretos. Si pretendes tener una relación duradera deberás brindarte completamente. Riqueza: Busca recabar información sobre formas de motivar al personal a tu cargo en tu puesto laboral. Esto abrirá muchas puertas. Bienestar: No hay nada de malo con una personalidad competitiva, mientras que sepas controlarla debidamente. De otra forma traerá serios inconvenientes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tus continuas demostraciones de inmadurez terminarán por arruinar tu actual relación de pareja. Malas noticias a nivel laboral. Amor: Deberás dejar de lado tu inmadurez si pretendes conquistar al amor de tu vida. No desperdicies tu tiempo o podrías arrepentirte. Riqueza: No especules con el curso de los acontecimientos. Espera lo mejor, pero siempre estate listo para lo peor. Bienestar: El egoísmo es compañero inseparable de la miseria y la soledad. Procura no darle cabida en tu vida o te esperarán interminables momentos de tristeza.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas. Amor: Desgraciadamente tus celos han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro. Supera tu inseguridad. Riqueza: No te quedará otro remedio más que dejar de lado tus planes de ocio para la jornada y dedicarte a terminar ciertos trabajos. Bienestar: No podrás hallar paz mental en ningún momento de tu vida a menos que te decidas a enfrentar tus miedos, para así lograr salir adelante.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Finalmente se vislumbrarán ciertos resultados de tanto empeño y trabajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como puedas. Amor: Deberás dejar de lado la soberbia y el orgullo empedernido si pretendes mantener tu relación. No podrás postergarlo más. Riqueza: Empezarás la jornada de manera tranquila. Será un día laboral típico, sin muchos sobresaltos. Bienestar: Aprovecha el empujón que puede llegar a darte tu entorno en tus obligaciones latentes. Aliméntate de la energía de los que te rodean.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro. Amor: Jornada francamente mala para todo tipo de inicio de relaciones. Procura tomarte tu tiempo, no fuerces encuentros. Riqueza: Te resultará difícil concentrarte durante la jornada de hoy. No desesperes, procura ir paso a paso y saldrás adelante. Bienestar: La tenacidad no es la única herramienta para obtener resultados. Aprende a escuchar los consejos que puedas llegar a obtener de tu entorno.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás causarás el descontento de los que te rodean. Apégate a tus elecciones. Amor: Detrás quedarán los momentos de incertidumbre e inseguridad en la pareja. Se abre una nueva etapa ante tus ojos. Riqueza: Procura no dejar para más adelante tus actividades para el día de hoy. Aprovecha cada momento de hoy para avanzar. Bienestar: No temas mostrarte comprensivo hacia los sentimientos de los demás. Esto te permitirá ganarte el amor y la simpatía de los que te rodean.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tus valores serán puestos a prueba por la vida durante la jornada de hoy. Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al fracaso. Amor: El amor no vendrá a tu vida cuando tú quieras, sino cuando estés listo para recibirlo. No fuerces situaciones innecesariamente. Riqueza: Hoy te despojarás de todo tipo de límites en tus sueños y aspiraciones laborales. No temas poner tus metas en lo más alto. Bienestar: Te será imposible tener respeto por ti mismo si no respetas a los que te rodean adecuadamente. Aprende a ponerte en el lugar de los demás.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada más en ella. Amor: Un amor que creías olvidado resurgirá de entre las cenizas. Avanza con cautela y evalúa si será positivo reanudar la relación. Riqueza: Aprovecha la jornada para realizar algún juego de azar. La fortuna estará de tu lado a lo largo del día. No la dejes pasar. Bienestar: No puedes lamentar aquellos errores de tu pasado de por vida. Aprende a disfrutar de cada instante de ella, pues el tiempo que tenemos es limitado.