Horóscopo de hoy martes 9 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente. Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo. Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad. Bienestar: Pon la acción al servicio de la emoción. Abre tu sensibilidad al mundo que te rodea y esto te hará sentir ganas de realizar algo positivo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos. Amor: Con paciencia y constancia conquistarás la confianza y el corazón de esa persona tan especial para ti. No te desanimes. Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo, pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás que la experiencia será beneficiosa. Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no hagas ahora por ti, no lo harás después.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Defenderás tus convicciones con fuerza y a la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia. Amor: Vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades. Riqueza: Cuentas con la ayuda desinteresada de personas influyentes en tu ámbito de trabajo y así surgirán oportunidades provechosas. Bienestar: Trata de evitar entrar en disputas o confrontaciones de terceros. No te compete demasiado y hasta puede llegar a comprometerte innecesariamente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Deberás iniciar forzosamente ciertas relaciones con personas que no son de tu agrado. Pon tus mejores energías para hacerlo. Amor: Debes ser moderado en tus hábitos den pareja. Todo exceso terminará por afectar negativamente a la salud de esta. Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo el día de hoy. Estarás propenso a cometer equivocaciones sin percatarte de ello. Bienestar: Procura asimilar tus experiencias pasadas, sobre todo si son negativas. Esto te permitirá no incurrir en ellas de manera repetida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Complicaciones externas perjudicarán tu trato personal. Pruebas que afectan la economía, pero propician la unión familiar. Amor: Pese a que conservarás el buen humor, te enojarás cuando traten de presionarte. Mantente firme y hazlo sin agredir. Riqueza: Verás colmadas tus expectativas laborales, pero no debes descuidar la pareja y la familia. Cuida tus niveles de compromiso. Bienestar: No te esfuerces de más y controla siempre tu corazón y presión arterial. No te automediques porque corres riesgo de intoxicarte.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Pronto te verás obligado a ocuparte de ti mismo. Aceptarás esa tarea que tal vez te demande más esfuerzo de lo normal. Amor: Responderás con generosidad a los pedidos de tu gente, logrando fortalecer la relación familiar. Cumplen con una promesa. Riqueza: Esa situación incómoda que vives en tu trabajo se vuelve una molestia para ti, procura hablar con alguien que pueda resolverlo. Bienestar: Los problemas emocionales pueden causarte estrés y ansiedad, también pueden surgir problemas digestivos o intestinales. Haz yoga y relajación.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás de humor para aprender, pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no es el momento adecuado. Amor: Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones. Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos. Bienestar: Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción. Amor: Temeroso de comprometerte afectivamente, serás atormentado por una sensualidad desbordante que constituirá un profundo dilema. Riqueza: Posibles errores, o algún tipo de engaño, pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos. Bienestar: Las amistades pueden influir en las relaciones que tienes, para bien o para mal, pero procura que las injerencias sean las mínimas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas. Piensa antes de actuar. Amor: No esperes más tiempo para conquistar el corazón de la persona elegida. Corres el riesgo que la magia desaparezca. Riqueza: Atraviesas un buen momento en el que ningún obstáculo te impedirá sacar provecho del gran trabajo que has venido realizando. Bienestar: Dale una importancia real a tus necesidades. Trata de hacer viables todas las condiciones para concretar lo que verdaderamente necesitas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás noticias de amigos que han estado fuera de contacto. Los secretos revelados son oportunos pero te trastornarán. Amor: El amor te sorprende gratamente, pero no consigues colmar tu ansia de superación. Ya llegará el momento de revisar tu situación. Riqueza: Un mal negocio puede dejarte en bancarrota, tirando por la borda los esfuerzos de toda una vida. Sé astuto y analiza. Bienestar: Debes saber esperar la oportunidad en el ámbito laboral, tratando de evitar errores o comentarios desafortunados que te jueguen en contra.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Reuniones y viajes de importancia donde conocerás a interesantes personas relacionadas con tu actividad laboral. Amor: Ardiente y dulce intimidad con tu pareja. Si das el sí frente al altar, será con buena fortuna. Momento de decisiones para los solos. Riqueza: Tratas con gente que, incluso si no son deshonestos, no tienen en mente tus intereses económicos. Sé cauteloso. Bienestar: Busca tiempo para ti y aléjate de los temas profesionales. Si puedes tomar unas vacaciones, no las dejes para después y busca un ambiente sereno.