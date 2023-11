Horóscopo de hoy miércoles 15 de noviembre, signo por signo

Bienestar: Los arrepentimientos representan una completa y total pérdida de tiempo. No tiene sentido poner esfuerzo y tiempo en sucesos que no puedes cambiar.

Amor: Considera la posibilidad de dejar de lado esta pareja que no te ha traído más que sufrimiento. Tienes derecho a ser feliz.

Bienestar: Valora cada palabra de aliento que obtengas de aquellos que te rodean. No olvides los favores que recibas y devuélvelos a la primera oportunidad.

Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona.

Bienestar: La paciencia es la clave para alcanzar las metas a largo plazo. No desesperes y aprende a darle tiempo al tiempo. Pronto verás los resultados.

Riqueza: Desgraciadamente tu intuición te fallará en decisiones clave a tomar durante el día de hoy. No te confíes.

Hoy: No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.

Amor: No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión.

Hoy: Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás.

Bienestar: Trata de ser más eficiente en lo que hagas. No es bueno que andes dejando las cosas a mitad de camino.

Riqueza: Es tiempo de reclamar ese aumento de sueldo que te tienes bien merecido. No permitas que abusen de tu buena voluntad.

Amor: Estarás un poco retraído durante estos días debido a que no te sientes muy a gusto con esta relación que tienes.

Riqueza: Cumple con tus obligaciones laborales para dejar bien en claro tu capacidad y destreza. No dejes ningún frente abierto.

Amor: Tienes que comenzar a proyectar y pensar de a dos. Ten en cuenta que en una relación no solo eres tú, también hay otra persona.

Hoy: Las recientes heridas del corazón te mantienen encerrado en un capullo de soledad. No apresures las cosas, tiempo al tiempo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Se cierra un capítulo en tu vida y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Valora las experiencias aprendidas hasta ahora.

Amor: El amor no da lugar para egoísmos. Aprende a compartir con tu pareja en lugar de esperar que te dé todo de ella.

Riqueza: Que tus emociones no trasciendan en tu ambiente laboral. Muéstrate sereno e inalterable, no des señales de debilidad.

Bienestar: Que la inmadurez no cubra tus ojos de la realidad. Percátate de que no eres el centro del universo y que no estas excepto de equivocaciones.