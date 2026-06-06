Susto en la Ruta 22: una conductora logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo en Chichinales

Un auto se incendió este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso oeste de Chichinales. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, en el kilómetro 1118 de la ruta nacional. Tras recibir el alerta por un vehículo en llamas, personal policial se dirigió rápidamente al lugar y constató que un Peugeot 207 Compact blanco se encontraba detenido sobre la banquina norte con severos daños en la parte delantera.

Al arribar, los efectivos observaron que el incendio ya estaba siendo combatido por personal de Bomberos, que logró controlar y extinguir las llamas antes de que se propagaran al resto del rodado.

Según relató la conductora, una mujer de 40 años oriunda de Villa Regina, circulaba en sentido este-oeste cuando advirtió que el vehículo dejó de responder y se quedó sin frenos. Instantes después escuchó una explosión proveniente del sector del motor y observó cómo comenzaban a surgir las llamas.

La mujer logró descender del automóvil a tiempo y ponerse a resguardo, por lo que no sufrió lesiones.

A pesar de la magnitud del incendio, el siniestro dejó únicamente daños materiales en el vehículo. En el lugar trabajaron efectivos policiales y bomberos para garantizar la seguridad del tránsito.