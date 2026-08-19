Dólar hoy: a cuánto abren el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este miércoles 19 de agosto 2026

El circuito cambiario en Argentina inicia sus operaciones, este miércoles 19 de agosto 2026, afirmando la tónica de previsibilidad nominal en las principales pantallas del sistema bancario y bursátil.

Según los últimos balances estadísticos provistos por el Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción programada de liquidez en pesos continúan actuando como el principal resguardo frente a variaciones de la demanda en la segunda quincena del mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla comanda el esquema general de costos para las transacciones cotidianas de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando una dispersión acotada frente al mostrador oficial.

Cotización dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación: miércoles 19 de agosto 2026

Segmento Cambiario Valor de Compra Valor de Venta Dólar Oficial Minorista BNA $1.465,00 $1.515,00 Dólar Tarjeta (Consumos exterior) — $1.969,50 Dólar Mayorista (Comercial) — $1.496,00

De acuerdo con los informes de transparencia del Banco Nación (BNA), el dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes pautado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico.

En simultáneo, el dólar tarjeta contempla el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro previsible para consumos y servicios externos.

Tendencia bursátil dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero: miércoles 19 de agosto 2026

Mercado y Cotización Referencia de Apertura Estado de Brecha Dólar MEP (dólar bolsa) $1.517,76 Paridad casi total frente al oficial Dólar CCL (Contado con Liquidación) $1.577,20 Canal corporativo estable Dólar Blue (City informal) $1.535,00 (C) / $1.555,00 (V) Brecha contenida por debajo del 3%

El comportamiento sincronizado que registran tanto el dólar MEP como el dólar CCL en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) evidencia la ausencia de presiones cambiarias a mitad de semana, manteniendo los spreads en niveles técnicamente mínimos.

Impacto en la Patagonia: comportamiento dólar oficial en Río Negro y Neuquén este miércoles 19 de agosto 2026

En el plano patagónico, la estabilidad en las variables cambiarias opera como un insumo estratégico de planificación indispensable para dar sustentabilidad a la matriz económica regional.

Miércoles 19 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial opera en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Miércoles 19 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrece a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Análisis de quincena: los tres pilares que sostienen al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de coyuntura sobre el que estamos trabajando evidencia que la calma en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la disciplina monetaria y fiscal implementada por el Ministerio de Economía.

Los especialistas de la City señalan tres pilares decisivos: la política de emisión cero sin respaldo directo, la absorción periódica de liquidez mediante títulos del Tesoro y la liquidación constante de divisas por parte de sectores exportadores.

Esta combinación neutraliza los incentivos hacia el arbitraje financiero y desalienta la cobertura especulativa, en la segunda mitad del mes.