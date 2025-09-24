ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy miércoles 24 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 24 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Pasiones inolvidables y ganancias para el día de hoy. Arrasarás con todo aquello que te limite y te moleste.

Amor: Tu pareja podría sufrir problemas económicos o laborales. Ciertamente es un momento difícil para la vida amorosa.

Riqueza: Necesitas con urgencia mover algunas piezas del tablero laboral. Habrá beneficios económicos para comerciantes o empleados.

Bienestar: Quédate en tu casa y descansa todo lo que puedas, de esa forma recuperarás tus perdidas fuerzas. Además te servirá para meditar sobre tu vida.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tu enfoque realista para socializar puede tener pocos atractivos hoy. Es mejor que te quedes en casa leyendo un buen libro.

Amor: Los conflictos en la pareja serán ocasionados por prioridades diferentes que más adelante se pueden conciliar.

Riqueza: No escaseará el dinero pero sí la asistencia inteligente de gente que respetas. Solamente los amigos estarán dispuestos a ayudarte.

Bienestar: Deberás trasmitir tu fuerza y tu ternura a esos amigos que están hoy sumidos en la desesperanza. Será un bálsamo cuando tu familia estalle en crisis.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Lo mínimo que se puede decir es que sabes controlar tus emociones. Es bueno, ese control te será útil para alcanzar lo propuesto.

Amor: Mejor negociar porque cuanto más presiones más resistencia encontrarás. Evita el chantaje emocional.

Riqueza: Es muy posible que la mayoría de la gente te considere afortunado, pero sabes que estás recogiendo los frutos de tu esfuerzo.

Bienestar: No avanzarás si te atienes a mantener cada regulación que exista. Algunas de esas reglas se impusieron para ser quebradas. Adelante.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Te cuesta mostrarte, decir lo que te pasa. Te metes para adentro y tienes la idea de que no todo es posible de realizar.

Amor: Probables celos y disputas en la pareja. En los grupos, tus propuestas serán atendidas efusivamente. Liderazgo asegurado.

Riqueza: Golpe de suerte. Te aguarda un cambio de jerarquía o un reconocimiento económico. Tus oponentes agitarán la bandera blanca.

Bienestar: Deja las amabilidades de lado si te piden algo que te perjudica. Tus amigos entenderán las razones de tu negativa, el resto no tiene importancia.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Si hay algo que reconocer en ti, es tu capacidad de adaptarte al ritmo de vida de tu entorno. Tu flexibilidad te acerca a la gente.

Amor: Aprovecha para demostrar los sentimientos de tu corazón y no te límites en caricias o besos a la persona amada.

Riqueza: La armonía de Saturno será una invitación a la prudencia, condición esencial para evolucionar económicamente, sin sorpresas.

Bienestar: Tu salud acompaña fielmente a tu espíritu, estás en óptimo estado y se te notará en la cara. Serás la envidia de más de uno.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Espera lo mejor de ti y de otros, y tu enfoque puede darte resultados, aunque al costo de tener que sortear ciertos conflictos.

Amor: En la vida de pareja la situación será caótica, con relaciones discontinuas y conflictos difíciles de superar para los dos.

Riqueza: Es hora de tratar de persuadir a un superior de que tienes lo que él busca para que los resultados sean óptimos. Hazte valer.

Bienestar: Los problemas internos que atraviesas, te dificultan la comunicación con los demás, especialmente con el ser amado. Será mejor que cambies de actitud.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Estarás ocupadísimo con el trabajo en estos días, algo alejado de tus seres queridos, pero igualmente contento con la vida que llevas.

Amor: Sé más flexible para llegar un acuerdo con la persona que amas. Demasiadas discusiones afectarán la armonía de la pareja.

Riqueza: Surgen dificultades en lo laboral debido a tu necesidad de independencia y por imponer tus puntos de vista a tus compañeros.

Bienestar: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. No descuides tu aseo personal y tu tiempo de relax. Evita el estrés cotidiano.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Necesidad de salir de la rutina de lo cotidiano, por eso intentarás conocer nuevas personas. Aprovecha las App del celular y herramientas tecnológicas.

Amor: Todos tenemos un pasado que nos atormenta hasta cierto punto. No juzgues a tu pareja por lo que pueda haber vivido, acéptalo.

Riqueza: No le des a aquellos que esperan tu caída una oportunidad. Asegúrate de tener cada variable bajo tu control. Esfuérzate.

Bienestar: Encontrarás en un amigo todo lo que necesitas para poder superar tus peores crisis. Aprende a confiar plenamente en aquellos que lo merecen.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Los cables se cruzan y hay posibilidades de que los demás tomen las cosas con un sentido equivocado.

Amor: Utiliza mucho tu voz para llevar a tu pareja sexualmente hasta donde deseas o lograr cualquier otro tipo de efecto.

Riqueza: Estás en una etapa con posibilidades de aumentar tus ingresos, estudia con sagacidad cada una de las propuestas que tienes.

Bienestar: No seas tan intransigente, tu familia necesita que te muestres más tolerante. Trata de aceptar alguna de las propuestas que te hacen.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Ciertas influencias se hacen sentir, nadarás en un mar de felicidad. Disfrútalo, mereces ese nuevo sentimiento de libertad.

Amor: Eres viril, picaflor y no te gusta estar enamorado. Aunque al final te toparás con el gran amor de tu vida y caerás rendido a sus pies.

Riqueza: No te confundas, no se trata de suerte, deberás poner mucho esfuerzo para obtener un logro ampliamente retributivo.

Bienestar: Permítete disfrutar un tiempo de ocio, distraerse será la mejor terapia para ahuyentar las precauciones. Nunca viene mal un día dedicado a ti.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Tendrás ganas de satisfacer tus necesidades personales y será con probables compras que se refieren a tu persona.

Amor: Encamina los afectos con intuición. Sabes lo que tu pareja necesita para sentirse plena, no esperes más si quieres que funcione.

Riqueza: Lo que se viene estará más allá de tus fuerzas, ya que la exigencia será mucha y continua. Pero todo esfuerzo será recompensado.

Bienestar: Una alimentación cuidada y equilibrada y regulares actividades deportivas, son lo más indicado para este momento de tu vida.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: La desesperación llegará a tal nivel en tu interior que finalmente decidirás abrirte hacia tus seres queridos. No te arrepentirás.

Amor: Te has dedicado tanto a alcanzar el éxito a nivel laboral que has olvidado tu bienestar sentimental. Medítalo.

Riqueza: La paranoia total reinará en tu ambiente laboral debido a la noticia de reformas en el personal. Procede con cuidado.

Bienestar: Haz de la comprensión y la paciencia tus estándares de vida en lo que a la relación en pareja se refiere. Esto les permitirá superar toda prueba.


Temas

Horóscopo

Predicciones

signos del zodíaco

signos del zodiaco

