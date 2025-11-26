Horóscopo de hoy miércoles 26 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 26 de noviembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Aprende a darte el tiempo que necesitas para resolver las situaciones. Hoy no dejes que los demás decidan por ti.
Amor: Vivirás una estampida emocional por la alegría que te generará tener noticias de un viejo amor que se contactará contigo.
Riqueza: El secreto de tu recuperación financiera está en organizarte, solo de esa forma recuperarás la confianza de los inversores.
Bienestar: Recuperación de un período en baja. Necesitarás de estímulos externos para continuar saliendo de la crisis sufrida.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Será un día conflictivo, porque estarás todo el tiempo decidiendo si dejas pasar comentarios que sobre tu persona. Hoy, evita las discusiones.
Amor: Obsesivo del trabajo, irás perdiendo el control de tu vida sentimental. Ponte en alerta, puedes llegar a perder todo lo construido.
Riqueza: Buenas finanzas y proyectos satisfactorios permiten evoluciones materiales y desahogo económico. Aprovecha este momento.
Bienestar: Vive y deja vivir, no seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tendrás pensamientos profundos que te generarán mucha confusión y ansiedad. Tómate un tiempo y analiza cada uno.
Amor: Aparecerán contradicciones que podrían dar a tu vida un tinte triste y melancólico. No te dejes avasallar por éstas.
Riqueza: Trata en lo posible de rodearte de colaboradores fiables y bien situados. Evitarás situaciones desafortunadas.
Bienestar: No pierdas tiempo lamentándote por lo que no puedes cambiar y disfruta de cada instante, ya que el pasado quedó atrás y no puedes modificarlo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Clima general un tanto hostil. De tu actitud depende que se desate o no una nueva batalla. Deberás actuar con diplomacia.
Amor: Tu pareja te reclama tiempo y tú solo piensas en hacer dinero. No seas tan materialista, porque la plata no hace a la felicidad.
Riqueza: Cuestiones legales que te preocupaban se resuelven después de dar mucha pelea. Harás contacto con personas influyentes.
Bienestar: La ansiedad siempre fue una mala consejera. Todo mejorará en breve y conseguirás disfrutarlo. Tómate unos días de descanso para reflexionar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tendrás dificultad para ser oído o apreciado, supéralo con acciones. Permite que tu trabajo o actuación hable por ti.
Amor: Durante esta etapa deberás tomar grandes decisiones a nivel sentimental. Abre tu mente y aclara tus dudas.
Riqueza: Este no será un período favorable para todo lo relacionado a inversiones ni firma de contratos. Espera un tiempo para eso.
Bienestar: Los dolores de tu espalda, debido a las malas posturas, se agravarán más. Visita a un kinesiólogo cuanto antes, no pierdas más tiempo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Despertará en ti una tremenda sensación de libertad y, simplemente, te sentirás feliz. Hay posibilidades de accidentes, cuídate.
Amor: Desconfianza e incertidumbre es lo que invade a tu pareja. Abre tu corazón y dile cuál es el espacio que ocupa en tu vida.
Riqueza: Las decisiones económicas no pueden esperar más, es hora de que definas qué rumbo tomará tu dinero. Asesórate bien.
Bienestar: No podrás vivir una vida de total independencia del universo que te rodea. Deberás adaptarte a las circunstancias que te envuelven.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Si tienes que rechazar oportunidades explícate bien, ya que te tendrán en cuenta más adelante. No desesperes.
Amor: No te empecines en buscar a esa sola persona, mira a tu alrededor y verás muchas opciones más. No te obsesiones.
Riqueza: Tu entorno no siempre te podrá ayudar con tus inconvenientes, pero puedes recurrir a ellos por consultas.
Bienestar: Cuida de tu cuerpo, porque se acerca un momento en la vida que dejamos de lado ciertas costumbres que tanto bien nos hacen.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Triunfarás en la vida y alcanzarás tu propia realización personal si logras dominar tu apego desmedido por el momento presente.
Amor: Actuar con sinceridad y decir la verdad, aclarará cierta situación con tu pareja. Evita cualquier tipo de discusión.
Riqueza: Contarás con el apoyo de una persona que no tenías en cuenta, que te ayudará a solventar algunas dificultades económicas.
Bienestar: La buena salud te acompañará durante estos días, pero deberás administrar bien tus energías para no caer en el agotamiento ni estresarte.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Es un momento ideal para los encuentros virtuales con amigos y familia, y también para realizar algún proyecto junto a ellos.
Amor: Existirán tensiones en las relaciones afectivas, esto puede poner en peligro un romance o su relación de pareja.
Riqueza: Existen muchas presiones de tu entorno para aceptar alguna proposición laboral que es algo compleja. No dejes influenciarte.
Bienestar: No cometas excesos si realizas alguna actividad física o deporte, podrías sufrir un daño o molestia a nivel de las articulaciones o de tipo muscular.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Si pensabas que la convivencia es fácil, te equivocas. Para tener éxito, deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación.
Amor: Atractivo, encantador, con un toque salvaje que fascinará a tu pareja y también a quienes no lograron hacer pareja con usted.
Riqueza: Conflictos laborales, situaciones fuera de control. Acude a personas que hayan pasado por en el mismo trance para salir adelante.
Bienestar: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Asegúrate de que tu dirección sea clara. Delimita tu plan de acción. Con determinación y organización podrás llevarlo a cabo.
Amor: Sentirás ganas de encontrarte con alguien que dejó marcas en tu vida. Deberías evaluar en que situación se encuentra la otra persona.
Riqueza: Tu capacidad de reacción es muy alta ante los obstáculos económicos que se puedan presentar. Preocúpate menos.
Bienestar: Tal vez otros no estarán de acuerdo contigo ni con tus ideas, pero debes ser constante y mantenerte firme si crees que ese es el camino.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Es momento de que dejes de poner excusas para evitar cumplir con lo que debes. Estás atrasado y debes ponerte al día.
Amor: En lugar de desesperar por las cosas que aún no logras conseguir, demuestra tu agradecimiento a las personas que te protegen.
Riqueza: Tu control del presupuesto y tu olfato para buenos negocios te han permitido mejorar tu cuenta bancaria y ahorrar dinero.
Bienestar: Tienes que deshacerte de tus costumbres, que no encajan bien en el ambiente laboral o de estudios. Te va a proporcionar una posibilidad de mejorar.
