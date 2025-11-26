Horóscopo de hoy miércoles 26 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Aprende a darte el tiempo que necesitas para resolver las situaciones. Hoy no dejes que los demás decidan por ti. Amor: Vivirás una estampida emocional por la alegría que te generará tener noticias de un viejo amor que se contactará contigo. Riqueza: El secreto de tu recuperación financiera está en organizarte, solo de esa forma recuperarás la confianza de los inversores. Bienestar: Recuperación de un período en baja. Necesitarás de estímulos externos para continuar saliendo de la crisis sufrida.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Será un día conflictivo, porque estarás todo el tiempo decidiendo si dejas pasar comentarios que sobre tu persona. Hoy, evita las discusiones. Amor: Obsesivo del trabajo, irás perdiendo el control de tu vida sentimental. Ponte en alerta, puedes llegar a perder todo lo construido. Riqueza: Buenas finanzas y proyectos satisfactorios permiten evoluciones materiales y desahogo económico. Aprovecha este momento. Bienestar: Vive y deja vivir, no seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás pensamientos profundos que te generarán mucha confusión y ansiedad. Tómate un tiempo y analiza cada uno. Amor: Aparecerán contradicciones que podrían dar a tu vida un tinte triste y melancólico. No te dejes avasallar por éstas. Riqueza: Trata en lo posible de rodearte de colaboradores fiables y bien situados. Evitarás situaciones desafortunadas. Bienestar: No pierdas tiempo lamentándote por lo que no puedes cambiar y disfruta de cada instante, ya que el pasado quedó atrás y no puedes modificarlo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Clima general un tanto hostil. De tu actitud depende que se desate o no una nueva batalla. Deberás actuar con diplomacia. Amor: Tu pareja te reclama tiempo y tú solo piensas en hacer dinero. No seas tan materialista, porque la plata no hace a la felicidad. Riqueza: Cuestiones legales que te preocupaban se resuelven después de dar mucha pelea. Harás contacto con personas influyentes. Bienestar: La ansiedad siempre fue una mala consejera. Todo mejorará en breve y conseguirás disfrutarlo. Tómate unos días de descanso para reflexionar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tendrás dificultad para ser oído o apreciado, supéralo con acciones. Permite que tu trabajo o actuación hable por ti. Amor: Durante esta etapa deberás tomar grandes decisiones a nivel sentimental. Abre tu mente y aclara tus dudas. Riqueza: Este no será un período favorable para todo lo relacionado a inversiones ni firma de contratos. Espera un tiempo para eso. Bienestar: Los dolores de tu espalda, debido a las malas posturas, se agravarán más. Visita a un kinesiólogo cuanto antes, no pierdas más tiempo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Despertará en ti una tremenda sensación de libertad y, simplemente, te sentirás feliz. Hay posibilidades de accidentes, cuídate. Amor: Desconfianza e incertidumbre es lo que invade a tu pareja. Abre tu corazón y dile cuál es el espacio que ocupa en tu vida. Riqueza: Las decisiones económicas no pueden esperar más, es hora de que definas qué rumbo tomará tu dinero. Asesórate bien. Bienestar: No podrás vivir una vida de total independencia del universo que te rodea. Deberás adaptarte a las circunstancias que te envuelven.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Si tienes que rechazar oportunidades explícate bien, ya que te tendrán en cuenta más adelante. No desesperes. Amor: No te empecines en buscar a esa sola persona, mira a tu alrededor y verás muchas opciones más. No te obsesiones. Riqueza: Tu entorno no siempre te podrá ayudar con tus inconvenientes, pero puedes recurrir a ellos por consultas. Bienestar: Cuida de tu cuerpo, porque se acerca un momento en la vida que dejamos de lado ciertas costumbres que tanto bien nos hacen.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Triunfarás en la vida y alcanzarás tu propia realización personal si logras dominar tu apego desmedido por el momento presente. Amor: Actuar con sinceridad y decir la verdad, aclarará cierta situación con tu pareja. Evita cualquier tipo de discusión. Riqueza: Contarás con el apoyo de una persona que no tenías en cuenta, que te ayudará a solventar algunas dificultades económicas. Bienestar: La buena salud te acompañará durante estos días, pero deberás administrar bien tus energías para no caer en el agotamiento ni estresarte.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Es un momento ideal para los encuentros virtuales con amigos y familia, y también para realizar algún proyecto junto a ellos. Amor: Existirán tensiones en las relaciones afectivas, esto puede poner en peligro un romance o su relación de pareja. Riqueza: Existen muchas presiones de tu entorno para aceptar alguna proposición laboral que es algo compleja. No dejes influenciarte. Bienestar: No cometas excesos si realizas alguna actividad física o deporte, podrías sufrir un daño o molestia a nivel de las articulaciones o de tipo muscular.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Si pensabas que la convivencia es fácil, te equivocas. Para tener éxito, deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación. Amor: Atractivo, encantador, con un toque salvaje que fascinará a tu pareja y también a quienes no lograron hacer pareja con usted. Riqueza: Conflictos laborales, situaciones fuera de control. Acude a personas que hayan pasado por en el mismo trance para salir adelante. Bienestar: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Asegúrate de que tu dirección sea clara. Delimita tu plan de acción. Con determinación y organización podrás llevarlo a cabo. Amor: Sentirás ganas de encontrarte con alguien que dejó marcas en tu vida. Deberías evaluar en que situación se encuentra la otra persona. Riqueza: Tu capacidad de reacción es muy alta ante los obstáculos económicos que se puedan presentar. Preocúpate menos. Bienestar: Tal vez otros no estarán de acuerdo contigo ni con tus ideas, pero debes ser constante y mantenerte firme si crees que ese es el camino.