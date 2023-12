Horóscopo de hoy miércoles 27 de diciembre, signo por signo

Amor: Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y en evitar a toda costa la soledad.

Hoy: Hoy sentirás cierto malestar, tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida.

Bienestar: La fuerza de Marte se posará a tus pies y te dará alas. Podría darte por hacer deporte o limpiar la casa, el caso será no parar.

Riqueza: Te pones molesto ante los gastos que no hay más remedio que hacer. Luego protestas hasta por los caprichos que tú te das.

Amor: Si no dejas de pensar en ti mismo, un día llegarás a tu hogar y te encontrarás con las maletas en la puerta. Intenta escuchar.

Bienestar: Las fantasías vendrán de la mano de los viajes, sentirás que te han crecido alitas bajo tus brazos. Déjate llevar, no es malo imaginar.

Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así.

Hoy: Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti, pero debes tener cuidado y no ser demasiado posesivo. Recuerda que el amor brinda alas, no las corta.

Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.

Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.

Hoy: Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer.

Amor: Vivirás un día crítico en el amor, pero si intentas manejarlo con calma y cordura puede que no pase a mayores.

Riqueza: Son días adecuados para adquirir un medio de locomoción, hacer reformas y arreglos en tu vivienda. Consulta si no sabes del tema.

Hoy: Hoy juega a todo o nada y no te defraudarás. Hazlo, aún frente a la complejidad del problema cotidiano, y tendrás éxito.

Bienestar: No busques resultados inmediatos en proyectos importantes. Todo aquello que vaya a hacer diferencia en tu vida llevará tiempo y esfuerzo.

Amor: Riesgo de embarazos no deseados. Sé muy cuidadoso con tus encuentros en el día de hoy, disfrútalos pero con protección.

Hoy: Una lección te hará entender que no puedes confiar solo en tu buena estrella en los negocios. En la pareja, situaciones límites.

Riqueza: Te tomarás la vida un poco menos seriamente. Aunque te falte dinero, te arreglarás para pasarla bien y diversión no te faltará.

Hoy: La unión de la familia podría verse afectada porque hay quienes no quieren o, más bien, no les interesa la armonía del hogar.

Bienestar: No te hagas trampas, dedícate a cumplir con los compromisos asumidos con anterioridad. Deja atrás a quien no te valora lo suficiente.

Riqueza: Día propicio para llamados, cartas y solicitudes, pero no para proyectos comerciales. Alguien te ofrece su ayuda.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Te replantearás tu forma de encarar los desafíos en el día de hoy. Buscarás maneras de mejorar tu percepción del entorno.

Amor: No quieras tener siempre la razón, debes aceptar que no eres perfecto. No caigas en la incomprensión crónica con tu pareja.

Riqueza: Estarás ansioso por darle punto final al proyecto que tanto tiempo te ha consumido y esto puede hacerte cometer errores.

Bienestar: No podrás vivir con la razón únicamente como tu estandarte. Necesitas de los sentimientos para poder vivir de forma completa la vida.