Horóscopo de hoy miércoles 29 de octubre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Podrías ser víctima de abusos e injusticias, y esto podría acabar en pérdidas económicas. Concentra energías y pon atención. Amor: Te sentirás traicionado, han destruido tu confianza y te costará volver a confiar en el sexo opuesto. No hagas reglas generales. Riqueza: Un tema de dinero te tendrá en jaque. Son cuestiones que llevas tiempo dejando de lado y que ahora se juntarán en tu cabeza. Bienestar: Hoy dedica tu tiempo a limpiar y ordenar los lugares que utilizas diariamente. Te sentirás reconfortado al hacer algo provechoso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy. Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado. Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil. Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Alguna persona importante podría apoyarte en tus proyectos, así que escucha sus consejos e intenta esclarecer todas tus dudas. Amor: Aumentará tu prestigio y tu popularidad en los grupos del sexo opuesto. Se aproximan varias insinuaciones y deberás elegir. Riqueza: Tendrás un ascenso en el trabajo, lo que también implica aumento de sueldo. Pero ten cuidado cómo inviertes tu dinero. Bienestar: La vida es un permanente cambio. Si aceptamos los cambios del universo, debemos aceptar los nuestros, aunque no sean como deseamos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La familia y los amigos te apoyan. Trata de hacer frente a los retos que ahora se presenten, no será un momento fácil. Amor: Tus iniciativas sentimentales de estos días serán un éxito. No hay frustraciones y podrás forjar uniones sinceras y a largo plazo. Riqueza: No abarques más de lo que puedes, porque los proyectos laborales inconclusos te perjudicarán económicamente. Una cosa por vez, no lo olvides. Bienestar: Madrugando y disfrutando de las primeras horas del día, encontrarás que la jornada ha sido fructífera y alentadora.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Cualquier rol pasivo te separa de tu naturaleza activa y entusiasta. No bajes los brazos. Busca protección y contención en tus seres queridos. Amor: A pesar de los problemas amorosos que se puedan presentar, mantendrás el diálogo y eso sostendrá tu relación de pareja. Riqueza: Acude a tu buen juicio y no gastes más de lo que tienes. Agenda tus citas de trabajo para evitar contratiempos. Atención. Bienestar: Con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Inauguras una época de prosperidad y de recogida de frutos. Sé generoso con quienes estuvieron a tu lado este tiempo. Amor: Hoy en el amor vas a sacar tu cara más alegre y extrovertida. Con tu armonía enamorarás a cualquiera que pase por tu lado. Riqueza: Ten cuidado con el destino que le das al dinero. No es momento de regalar lo que tanto te ha costado ganar. Ocúpate de medirlo. Bienestar: El estrés hoy te pasa factura. Intenta que este día sea más armónico que el anterior, y dale un respiro a tu cuerpo de tanta ansiedad retraída.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Puede que tus temas de conversación tengan escaso interés, incluso para ti. Seguro que hablarás sobre trivialidades. Amor: Momentos tristes. Podrás contar con tu pareja, si es que la tienes, y con tus amigos en todo momento, no te dejarán solo. Riqueza: En cuestiones laborales y económicas vives un período muy activo donde aumenta tu compromiso en el trabajo. Paga las cuentas. Bienestar: Tus malos hábitos alimenticios y tus horarios te pasarán factura. Intenta corregirlos de a poco. Posibles sobresaltos en estos días.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Recuerdos de relaciones pasadas perturban, tal vez discutas sin razón aparente o estés muy callado. Tu estado de ánimo mejorará. Amor: Darás prioridad al contacto con tu ser amado por sobre los amigos y el estudio. Te compensarán de la misma manera. Riqueza: Para salir del paso cuando la fortuna es esquiva, alíate con personas decididas en las cuales confíes ciegamente. Bienestar: Planearás un viaje para los próximos meses. Es importante que sea en compañía de alguien que pueda seguir tu ritmo. Intrépido y aventurero.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu despreocupación y confianza al extremo puede jugarte una mala pasada. No te desentiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las prioridades. Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja cuando pase el peligro. Sé paciente. Riqueza: Etapa en la que te verás favorecido para hacer unas inversiones. Tendrás que ser cauto para sacar ventaja de ellas. Bienestar: Regula tu nivel de eficiencia y exigencia. Haz un balance para no sobrepasarte con los que te rodean. Ten paciencia ante demandas injustificadas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Acabas de recibir una noticia que te hace ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar. Amor: La pareja pasará por una serie de crisis. En este momento lo mejor será que cada uno busque el apoyo y la confianza del otro. Riqueza: No dejes que tus colegas desestimen tus propuestas de trabajo. Tú estás convencido de su validez, así que pelea por ellas. Bienestar: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estarás reservado y racional, y hoy tendrás una buena dosis de autoconfianza. Sigue adelante con tus proyectos. Amor: Posees una capacidad de dar muchísimo amor, trata de no jugar a la indiferencia y toma contacto con tus aspectos más sensibles. Riqueza: Puedes sufrir reveses en lo profesional y que esto afecte a tus finanzas. Tienes que enfrentarte a los obstáculos. Bienestar: Es tiempo ya de darle un giro diferente a tu vida y salir de la monotonía en que te has sumergido. Prueba con una app de citas.