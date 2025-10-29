Horóscopo de hoy miércoles 29 de octubre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 29 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Podrías ser víctima de abusos e injusticias, y esto podría acabar en pérdidas económicas. Concentra energías y pon atención.
Amor: Te sentirás traicionado, han destruido tu confianza y te costará volver a confiar en el sexo opuesto. No hagas reglas generales.
Riqueza: Un tema de dinero te tendrá en jaque. Son cuestiones que llevas tiempo dejando de lado y que ahora se juntarán en tu cabeza.
Bienestar: Hoy dedica tu tiempo a limpiar y ordenar los lugares que utilizas diariamente. Te sentirás reconfortado al hacer algo provechoso.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy.
Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado.
Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil.
Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Alguna persona importante podría apoyarte en tus proyectos, así que escucha sus consejos e intenta esclarecer todas tus dudas.
Amor: Aumentará tu prestigio y tu popularidad en los grupos del sexo opuesto. Se aproximan varias insinuaciones y deberás elegir.
Riqueza: Tendrás un ascenso en el trabajo, lo que también implica aumento de sueldo. Pero ten cuidado cómo inviertes tu dinero.
Bienestar: La vida es un permanente cambio. Si aceptamos los cambios del universo, debemos aceptar los nuestros, aunque no sean como deseamos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: La familia y los amigos te apoyan. Trata de hacer frente a los retos que ahora se presenten, no será un momento fácil.
Amor: Tus iniciativas sentimentales de estos días serán un éxito. No hay frustraciones y podrás forjar uniones sinceras y a largo plazo.
Riqueza: No abarques más de lo que puedes, porque los proyectos laborales inconclusos te perjudicarán económicamente. Una cosa por vez, no lo olvides.
Bienestar: Madrugando y disfrutando de las primeras horas del día, encontrarás que la jornada ha sido fructífera y alentadora.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Cualquier rol pasivo te separa de tu naturaleza activa y entusiasta. No bajes los brazos. Busca protección y contención en tus seres queridos.
Amor: A pesar de los problemas amorosos que se puedan presentar, mantendrás el diálogo y eso sostendrá tu relación de pareja.
Riqueza: Acude a tu buen juicio y no gastes más de lo que tienes. Agenda tus citas de trabajo para evitar contratiempos. Atención.
Bienestar: Con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Inauguras una época de prosperidad y de recogida de frutos. Sé generoso con quienes estuvieron a tu lado este tiempo.
Amor: Hoy en el amor vas a sacar tu cara más alegre y extrovertida. Con tu armonía enamorarás a cualquiera que pase por tu lado.
Riqueza: Ten cuidado con el destino que le das al dinero. No es momento de regalar lo que tanto te ha costado ganar. Ocúpate de medirlo.
Bienestar: El estrés hoy te pasa factura. Intenta que este día sea más armónico que el anterior, y dale un respiro a tu cuerpo de tanta ansiedad retraída.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Puede que tus temas de conversación tengan escaso interés, incluso para ti. Seguro que hablarás sobre trivialidades.
Amor: Momentos tristes. Podrás contar con tu pareja, si es que la tienes, y con tus amigos en todo momento, no te dejarán solo.
Riqueza: En cuestiones laborales y económicas vives un período muy activo donde aumenta tu compromiso en el trabajo. Paga las cuentas.
Bienestar: Tus malos hábitos alimenticios y tus horarios te pasarán factura. Intenta corregirlos de a poco. Posibles sobresaltos en estos días.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Recuerdos de relaciones pasadas perturban, tal vez discutas sin razón aparente o estés muy callado. Tu estado de ánimo mejorará.
Amor: Darás prioridad al contacto con tu ser amado por sobre los amigos y el estudio. Te compensarán de la misma manera.
Riqueza: Para salir del paso cuando la fortuna es esquiva, alíate con personas decididas en las cuales confíes ciegamente.
Bienestar: Planearás un viaje para los próximos meses. Es importante que sea en compañía de alguien que pueda seguir tu ritmo. Intrépido y aventurero.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu despreocupación y confianza al extremo puede jugarte una mala pasada. No te desentiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las prioridades.
Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja cuando pase el peligro. Sé paciente.
Riqueza: Etapa en la que te verás favorecido para hacer unas inversiones. Tendrás que ser cauto para sacar ventaja de ellas.
Bienestar: Regula tu nivel de eficiencia y exigencia. Haz un balance para no sobrepasarte con los que te rodean. Ten paciencia ante demandas injustificadas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Acabas de recibir una noticia que te hace ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar.
Amor: La pareja pasará por una serie de crisis. En este momento lo mejor será que cada uno busque el apoyo y la confianza del otro.
Riqueza: No dejes que tus colegas desestimen tus propuestas de trabajo. Tú estás convencido de su validez, así que pelea por ellas.
Bienestar: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Estarás reservado y racional, y hoy tendrás una buena dosis de autoconfianza. Sigue adelante con tus proyectos.
Amor: Posees una capacidad de dar muchísimo amor, trata de no jugar a la indiferencia y toma contacto con tus aspectos más sensibles.
Riqueza: Puedes sufrir reveses en lo profesional y que esto afecte a tus finanzas. Tienes que enfrentarte a los obstáculos.
Bienestar: Es tiempo ya de darle un giro diferente a tu vida y salir de la monotonía en que te has sumergido. Prueba con una app de citas.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Continúa en pie de lucha, fuerte y seguro de ti mismo. Una nueva reunión familiar vía videollamada servirá para unir lazos familiares.
Amor: Podrás llevar tus conquistas amorosas hacia altos puntos de intensidad erótica, pero sé más fantasioso e imaginativo.
Riqueza: El trabajo puede mejorar lentamente. No desesperes, todo irá mejorando paulatinamente y con tu propio esfuerzo.
Bienestar: Conversa con tus allegados de tus gustos, tus pensamientos y tus sueños. Pasa por alto un poco la disciplina sin dejar de mostrar tus sentimientos.
