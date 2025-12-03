Horóscopo de hoy miércoles 3 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: En el momento que se te presenten las oportunidades no te faltarán presencia y carisma. Y hacerte escuchar será fácil para ti. Amor: Todo lo que huele a rutina te aburrirá mucho. Para complacerte sexualmente, deberás hacer uso de tu imaginación sin barreras. Riqueza: Tienes luz verde para ir de compras, ya que eres muy consciente de la manera en como inviertes tu dinero. Igualmente, sé medido. Bienestar: Comer en estado nervioso o angustiado resulta perjudicial para la salud y te impide asimilar los alimentos de la manera adecuada. Tranquilízate.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estás ansioso e inquieto, así que trata de relajarte para poder descansar. Surgirán inconvenientes que no podrás solucionar. Amor: No renuncies a tu pareja sin antes hacer todo lo que puedas para retenerla. Recuerda que la vida de a dos no es sencilla. Riqueza: Continuarán las buenas noticias financieras para ti. Solo asegúrate de eliminar los problemas antes de que surjan. Bienestar: Asegúrate de no dejar tus responsabilidades en último lugar porque no sabes cuándo no contarás con el tiempo para cumplirlas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás inspirado el día de hoy, y con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas. Volarás por las nubes del amor. Amor: Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No dejes ir a tu pareja. Riqueza: Tu trabajo se verá afectado por circunstancias que van más allá de tu control, y deberás solicitar la postergación de fechas límites. Bienestar: Busca una forma de vida equilibrada, con un pie en la realidad y otro en la fantasía. Nútrete de los cambios y cultiva tu vida interior.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja. Amor: Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja, se desvanecerán. También desaparecerán tus miedos. Riqueza: Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos emocionales te jugarán una mala pasada. Bienestar: No subestimes el poder de los sueños, son ellos los que te permiten abrir puertas que la razón daría por cerradas y poner tus metas en lo alto.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te darás cuenta de muchos aspectos de tu personalidad. Y el curso de los acontecimientos pondrá en vilo tus principios. Amor: La madurez que has desarrollado en este último tiempo asombrará a tu pareja. Sentirás que es hora de avanzar sentimentalmente. Riqueza: Busca coherencia en tus acciones. Si deseas mejorar tu situación económica, pon más empeño en tu trabajo. Bienestar: Busca aquella persona que veas que te permite equilibrar tu personalidad y aléjate de relaciones tormentosas que te arrastrarán al sufrimiento.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No incurras en acciones que sabes de antemano traerán más complicaciones que soluciones a tu vida. Evita problemas. Amor: Se presentará la oportunidad de limar asperezas con tu familia política en la jornada. Evita discusiones con tu pareja. Riqueza: No te dejes avasallar por las situaciones que te verás obligado a enfrentar durante la jornada de hoy. Mantén fría la cabeza. Bienestar: No dejes que tu pasado condicione los eventos que tienes destinado vivir en el futuro. Aprende de lo vivido pero no dejes que te detenga.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás reacciones completamente atípicas en ti en la jornada de hoy. Cuidado con lastimar sentimientos ajenos. Amor: Aprende a valorar las virtudes de tu pareja y a convivir con sus defectos. La tolerancia es fundamental en una relación. Riqueza: Deberás aprender a organizarte de mejor manera si pretendes evitar inconvenientes como los que estás viviendo actualmente. Bienestar: No lograrás conseguir el respeto de los que te rodean a través del miedo o la presión. Deberás ganarlo a través dando el ejemplo a cada paso que das.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No puedes permitirte continuar con este comportamiento por más tiempo. Es imperativo que des un rotundo cambio. Amor: Aprovecha la jornada para llegar a un acuerdo con tu pareja sobre ese tema conflictivo. Día espléndido para el diálogo. Riqueza: Tendrás la buena intención de ir hasta el fin en tus proyectos laborales, pero cuentas con poca energía y eso te traicionará. Bienestar: No estés expectante en todo momento del reconocimiento de tu entorno, es más importante que tú te sientas conforme con lo dado.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Buena jornada para concretar todos tus proyectos. Despliega todo tu encanto para seducir a tus superiores y realizar tus metas. Amor: Período para estar todo lo que puedas en compañía de tu amor. Ayuda a tu pareja a dejar atrás los celos y las sospechas. Riqueza: La unión con otras personas o trabajar el dinero compartido es una buena opción para el aspecto monetario. Busca socios. Bienestar: Toma suficiente distancia para observar a los demás antes de precipitarte en una situación romántica. Mantén la cabeza puesta sobre tus hombros.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu natural disposición a elegir el rumbo correcto estará interrumpida por el momento. No abandones la confianza en ti mismo. Amor: El entusiasmo puede generar tensiones que provocarían un desborde en tus relaciones. Trata de devolver con la misma moneda. Riqueza: Capacítate, es posible que tus conocimientos y habilidades técnicas no estén a la altura de las circunstancias actuales. Bienestar: Permítete hacer realidad tus deseos y disfrutarlos sin culpa. La vida es una sola y pasa muy rápido como para dar lugar a arrepentimientos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso. Amor: Las discusiones se harán presentes. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y dejen las cosas en claro. Riqueza: Tu creatividad está al máximo. Optarás por tomar decisiones inusuales para lograr el éxito económico que tanto anhelas. Bienestar: Solo tomando conciencia de tus actos y sus consecuencias lograrás vivir de manera plena. Piensa bien antes de actuar.