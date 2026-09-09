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Horóscopo

Horóscopo de hoy miércoles 9 de septiembre: las predicciones para cada signo en la mitad de semana

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No cedas fácilmente a la adulación, fortalece tu carácter para detectar lo falso y lo verdadero, no te dejes llevar por halagos.

Amor: Pasar por encima de los demás te causará antipatías. La pasión llega a su punto más alto, disfruta de este momento.

Riqueza: Trata de mantener las cosas iguales, por ahora no es momento de cambios porque solamente desperdiciarás tiempo y energía.

Bienestar: No pierdas la oportunidad de expresar lo que realmente sientes. Te abrirá los ojos a nuevos horizontes.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Las pruebas que tienes que sortear no serán fáciles. Saber que cuentas con la contención de tu familia servirá para que sientas mayor seguridad.

Amor: No estés a la defensiva cada vez que tu pareja haga reclamos. Eso será justamente lo que salve el vínculo entre ustedes.

Riqueza: Tu capacidad de liderazgo se verá incrementada, pero tu accionar laboral y profesional se verá limitado por sucesos externos.

Bienestar: Tu capacidad de observación te sacará de apuros más de una vez. Las decisiones tomadas a tiempo favorecerán el desarrollo normal de las cosas.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Las cuentas que tienes pendientes es hora de que las cobres. No dudes en hacer todo aquello que siempre tuviste ganas. Aprovecha, es el momento.

Amor: Entrégate por completo el tiempo que estés con tu ser amado. Deja volar tu imaginación y prepara situaciones de disfrute total.

Riqueza: Es posible que tengas que asumir la responsabilidad por la economía familiar. Ahora más que nunca debes evitar ser descuidado con el dinero.

Bienestar: Trazarte pequeños objetivos que puedas ir cumpliendo diariamente, te ayudará a tu autoestima. No sueñes con cosas inalcanzables. Ve lento pero seguro.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Utiliza la energía del día para que cuando termine tengas la sensación de que ha sido productivo. Excelente día.

Amor: Una ola de romanticismo inundará todos los poros de tu ser. Querrás ser el centro de todas las atenciones amorosas.

Riqueza: Tu capacidad sociable y tu inteligencia te sirven en bandeja importantes negocios. No olvides a tu voz interior.

Bienestar: Nada negativo te pasará durante este día. Disfruta de las cosas que te rodean y de tu buena salud. No te excedas con los dulces.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Este es el momento de poner las semillas en la tierra para que germinen. Disfrutarás de abundancia en tu hogar.

Amor: Te esperan momentos especiales junto a una taza de té y una persona que antes te era indiferente y que hoy despertará algo en ti.

Riqueza: Surgirán importantes invitaciones para formar parte de grupos sociales. Tu intervención será un punto de inflexión.

Bienestar: Vigila más tu alimentación porque tu estómago podría decir basta. Un encuentro con la familia sería de gran utilidad para tu alma.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.

Amor: Tómate un par de semanas en blanco y así evitarás el desgaste que generalmente provocan las discusiones en toda relación.

Riqueza: Las obligaciones aumentarán. Sabrás divertirte incluso en momentos de mucha acción. Delega cuando puedas.

Bienestar: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Tendrás la posibilidad de tomar posiciones de líder. Cuida el dejar a todos conformes. Inténtalo y lo conseguirás.

Amor: Cuando todo parecía perdido, lograrás unirte a una persona que creías inaccesible. Concretarás un deseado proyecto de pareja.

Riqueza: Negocios que dan ganancias. Es importante que evalúes con gran calma cada paso que das. Los progresos se harán desear.

Bienestar: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.

Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

Riqueza: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Bienestar: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz una pausa y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Todo seguirá su curso sin grandes cambios. Deberás disfrutar más de la vida social y de tu familia. Usa más el sentido común.

Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos irreversibles. Cede ante las presiones.

Riqueza: Éxitos notorios en materia comercial. Te ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades de ser tú quien lo maneje.

Bienestar: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Dudas, tanto sentimentales como financieras. Tenderás a ir más allá de tus fuerzas y te agotarás. Puntos en común con amigos.

Amor: Dices las palabras correctas en el momento justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás muchos recursos para apelar.

Riqueza: Nada es casual. Tal vez la crisis económica que estás atravesando te sirva para tener un futuro mejor.

Bienestar: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.

Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.

Riqueza: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.

Bienestar: Llegarás tan lejos como te lo propongas. Compite con ferocidad y crea lazos indestructibles con tus alianzas para llegar al objetivo.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.

Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.

Riqueza: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.

Bienestar: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.


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