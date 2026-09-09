Para el infarto: Shelton eliminó a Alcaraz del US Open en un partido récord

Ben lo grita con el alma y no es para menos. Sacó al campeón del torneo y va por todo. (Fotos AP)

Ben Shelton logró las victoria más emotiva de su carrera y saca chapa en el US Open. El local eliminó al vigente campeón, Carlos Alcaraz, por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) para alcanzar las semifinales del último Grand Slam de la temporada. Bajo un ambiente de ensueño en el Arthur Ashe Stadium, el desenlace tuvo un precio evidente: las 3.33 am de Nueva York, el cierre más tardío en la historia del torneo.

«Para mí, la clave siempre es la gente en la grada», dijo Shelton tras conseguir el resonante triunfo. «Sean mis entrenadores, mi equipo, todos mis amigos y familia, o incluso la ciudad de Nueva York que ha estado con nosotros hasta las 3. Con los cánticos USA hasta el final, la gente me ha llevado hasta la victoria», agregó.

Encuentro en la red luego de una batalla que terminó a las 3.33 de la mañana.

En un partido de vértigo, las emociones se multiplicaron. Al lógico apoyo a Shelton, gran figura local, se unió la pasión por Alcaraz, un fenómeno que trasciende a cualquier bandera. La ciudad que nunca duerme hizo honor a su apodo, tiñendo la madrugada con un ambiente de prime time. En ese delirio encontró su camino el local, nacido, construido y trabajado para las grandes noches de un deporte eléctrico.

Las palabras del norteamericano no fueron un brindis al sol. El público creyó hasta el último momento. “¡U.S.A.! ¡U.S.A.! ¡U.S.A.!”, bramaba una grada tan intensa como hambrienta, huérfana de campeones masculinos locales durante más de dos décadas. Una realidad que agita un evento festivo por naturaleza.

«Ha sido un partido épico»

«Ha sido un partido épico, muy físico», reconoció Shelton ante los periodistas. «Carlos ya es uno de los mayores campeones de nuestro deporte a sus 23 años. Siempre es divertido estar en pista ante él. Es una locura las cosas que llega a hacer en ocasiones. Es el partido más satisfactorio que he jugado en mi carrera, sin duda».

Shelton cortó una interminable racha ante jugadores del top 3.

El encuentro fue un ejemplo de superación para Shelton, que nunca había derrotado a un top 3 mundial (0-17) hasta este martes. El estadounidense asciende cinco posiciones hasta el Nº 4 del ranking gracias a su actuación en el US Open, pudiendo firmar la posición más alta de su carrera tras el torneo.

Ben acumula un balance de 13-2 en la gira norteamericana de superficie dura, tras revalidar su corona en el ATP Masters 1000 de Canadá y sorprender al vigente campeón camino de la penúltima ronda en Nueva York.

Un gran duelo local ante Tiafoe

Shelton, que ya fue semifinalista en el US Open 2023 y el Abierto de Australia 2025, buscará ahora su primera final de Grand Slam. En un torneo donde los rasguños ya alcanzan a todos, Ben disputará las semifinales ante su compatriota Frances Tiafoe, otro superviviente a la quinta manga en un martes de locura. Fue 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6[10-6], en cuatro horas y 39 minutos, ante Alex Michelsen, otro local.

Tiafoe será el rival de Shelton, en una semifinal ideal para los locales.

El duelo entre ambos garantiza un local en la final individual masculina del torneo por primera vez desde que Taylor Fritz fue subcampeón en 2024, y acerca la ilusión de que un estadounidense gane un major por primera vez desde Andy Roddick en este evento en 2003.

Alcaraz buscaba su octavo trofeo de Grand Slam y convertirse en el primer hombre desde Roger Federer en revalidar el título de US Open. El murciano llegó al partido con una racha de 18 triunfos consecutivos en Grand Slam, una plusmarca personal que incluía su victoria en el US Open 2025 y la conquista del Abierto de Australia de este año, donde se convirtió en el hombre más joven en completar el Career Grand Slam.