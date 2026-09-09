Diputados busca tratar la morosidad y la emergencia en Discapacidad: a qué hora sesiona y qué pasa con el quorum

El Congreso se convierte en un tablero de alta tensión política. A partir de las 12:00 de este miércoles, la Cámara de Diputados abrirá sus puertas para una sesión especial donde la oposición busca dar un golpe de autoridad sobre la agenda parlamentaria.

Mientras el presidente Javier Milei intenta concentrar la atención pública en los recientes anuncios sobre la soberanía de las islas Malvinas, los bloques opositores cerraron filas para avanzar sobre dos focos críticos que golpean al bolsillo y al sistema de salud: la morosidad de los hogares y la emergencia en discapacidad.

Morosidad y Discapacidad en Diputados: los idas y vueltas del quorum

La tensión se mantuvo al límite durante toda la noche del martes. El peronismo, junto a bloques dialoguistas e independientes, logró articular voluntades y amenaza con superar con holgura el piso de 129 legisladores necesarios para abrir la sesión.

El nerviosismo en Casa Rosada quedó expuesto ante los propios operadores del Gobierno:

El reconocimiento oficial: «Hay serias chances de que la oposición llegue al quórum», admitieron fuentes del Poder Ejecutivo al cierre de la jornada previa.

«Hay serias chances de que la oposición llegue al quórum», admitieron fuentes del Poder Ejecutivo al cierre de la jornada previa. Reuniones de emergencia: el jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, encabezó contactos desesperados con referentes del PRO y la UCR para contener la fuga de votos.

A qué hora se define la sesión y qué se vota

El cronograma parlamentario marca que la chicharra para llamar a las bancas comenzará a sonar minutos antes del mediodía. No se buscará aprobar leyes a libro cerrado en el acto, sino emplazar con fechas límite a las comisiones que controla el oficialismo para obligarlas a firmar dictamen de forma inmediata.

Morosidad familiar: Se acumulan más de 50 proyectos de ley que buscan contener el endeudamiento en los hogares, un problema en expansión por las altas tasas de interés y la caída del poder adquisitivo.

Se acumulan más de que buscan contener el endeudamiento en los hogares, un problema en expansión por las altas tasas de interés y la caída del poder adquisitivo. Emergencia en Discapacidad: Se exige la prórroga de la norma que el Ejecutivo congeló argumentando que compromete la meta del «déficit cero».

A pocas horas del inicio, la Casa Rosada dejó trascender que trabaja en un proyecto «superador» en materia de discapacidad para intentar desactivar el conflicto.