Hay capitán en la Selección Argentina: Cuti Romero se quedará con la cinta que dejó Messi

La era posterior a Lionel Messi ya está en marcha. El 10 dejará un vacío difícil de llenar en la Selección Argentina, pero quienes forman parte del día a día del combinado nacional saben que es momento de barajar y dar de nuevo. Por eso ya está designado el nuevo capitán, que será Cristian Cuti Romero.

Sin la Pulga y tampoco Nicolás Otamendi, quien tomará el rol de ser el líder dentro del vestuario y la voz de mando en la cancha será el zaguero de Atlético de Madrid. Era uno de los indicados, junto con Dibu Martínez o Enzo Fernández, todas piezas vitales en el equipo de Lionel Scaloni.

Esta decisión no se dio ahora, sino que fue algo que se gestó antes de la Copa del Mundo. En ese entonces, Cuti había sido designado como tercer capitán, pero sin los dos primeros, hoy pasará a ser dueño de la cinta.

Cuti, referente y ahora capitán

La decisión de que el cordobés de 28 años sea el referente de este equipo la tomó el entrenador Lionel Scaloni, quien ya eligió al surgido en Belgrano por sobre Dibu y Nicolás Tagliafico. En el medio de esta hostoria, todavía no está confirmado que el nacido en Pujato continúe en el cargo en 2027 y aunque el contrato vence en diciembre, por estas horas se negociaría su renovación con la Asociación del Fútbol Argentina.

En las próximas horas se conocerán los rivales de la Selección Argentina en la fecha FIFA de fin de mes. Ahí, Cuti saldrá como capitán, aunque no será un estreno, porque ya se la puso en tres ocasiones de los 58 partidos que disputó con la Albiceleste.

Un anticipo de lo que puede ser la nueva Selección: Julián, Enzo, Nico Paz y Romero de capitán. (Archivo FBaires)

Las primeras capitanías para Romero llegaron el año pasado. Primero Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, repitió en un amistoso contra Venezuela en octubre y por última vez llevó la cinta en el 2-1 frente a Mauritania, en marzo.