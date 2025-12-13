Horóscopo de hoy sábado 13 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro. Amor: La recién llegada soledad a tu vida está logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala. Riqueza: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy. Bienestar: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía. Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tus expectativas. Recurre al diálogo para redireccionarla. Riqueza: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución. Bienestar: Existen ocasiones en las que deberás ser más específico en tus deseos u órdenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Aprende a poner las normas de antemano para evitar momentos de tensión innecesarios, la tolerancia es la clave. Amor: Muéstrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja. Riqueza: Experimentarás problemas con tus pares laborales durante la jornada de hoy. Evita hacer enemigos de personas influyentes. Bienestar: Apégate a tus convicciones y decisiones si estás convencido son correctas, escucha las opiniones de los demás, pero tu toma la determinación.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es sorprendente la diferencia que trae la presión en la forma en la cual tomamos nuestras determinaciones. Te sorprenderás si logras decidir en calma y tranquilidad Amor: Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja en la jornada de hoy. Piensa detenidamente el curso de acción. Riqueza: Sufrirás las consecuencias de haber postergado tu trabajo en jornadas pasadas. Deberás realizar doble cantidad de tareas hoy. Bienestar: No permitas que los que te rodean te manipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación, confía en tu juicio.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: La calma es importante para ti, a tal punto que de ella se derivan cosas importantes de tu vida. Sigue manteniendo tu característica tranquilidad. Amor: Eres muy servicial, pero bastante solitario. Por eso, algunas demandas familiares del momento te pesarán como una mochila. Riqueza: Se presentarán ciertas limitaciones que conviene aceptar. La economía se va a ver afectada si no te ajustas al presupuesto. Bienestar: Que lo cortés no quite lo valiente, muéstrate firme y comprensivo a la vez. Con una pizca equilibrada de esos condimentos todo estará perfecto.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás poner orden en los asuntos domésticos lo más temprano que puedas. Estarás de ánimo festivo más que para sermones. Amor: Te mostrarás más dulce y cariñoso que nunca con los tuyos, quienes se sentirán muy felices de estar hoy a tu lado. Riqueza: Buscas cierto orden en tu trabajo, algo que irás consiguiendo a partir de ahora. Te tendrán en cuenta para un ascenso. Bienestar: Continuamente te preguntas si confiar está bien. Rearma tu corazón malherido y entrégate, pero siempre con cierto cuidado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Sucesos en casa o en la vida de los seres queridos te causarán tensión y sentirás deseos de salir volando. Enfrenta los problemas. Amor: Si estás solo, hoy podrás consolidar una unión que te interesa o conocer a alguien muy especial para iniciar una relación. Riqueza: Día de decisiones complicadas en lo laboral. El camino correcto a seguir te será mostrado durante la jornada. Bienestar: Si te desvives por la familia sin recibir siquiera el agradecimiento que mereces, recuerda que solo te respetarán si pones suficientes límites.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Día de encuentros y revelaciones. Cuestionarás tu vocación laboral así como tus capacidades de conquista, y te pondrás bajo la lupa. Amor: La vida de pareja se torna algo monótona, no es solo culpa del otro. Propón actividades nuevas para compartir. Riqueza: Cuestiónate si estás conforme con tu trabajo y con la remuneración que recibes por él. No trates de engañarte a ti mismo. Bienestar: Libera el fuego que tienes en tu interior y no dejes que las emociones se apilen dentro de ti. Siente la liberación de ser quien realmente eres.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: El amor caerá en ti con la fuerza de un rayo, además se respirarán vientos de cambio en el trabajo. Buenas perspectivas para hoy. Amor: Los días de tristeza y soledad han terminado para ti porque has encontrado el amor que tanto buscabas, entrégate a él sin temores. Riqueza: Una persona influyente te dará una mano y te asegurará el éxito en una operación financiera favorable. Recuerda devolver los favores. Bienestar: Trata de ver las virtudes en las acciones de los demás y no solo los errores que comenten. Esto te permitirá tener una perspectiva más amplia de ellos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Buscarás rincones donde puedas encontrar inspiración que deseas. Asimismo, se fortalece la pareja con revelaciones recientes. Amor: Los desencuentros en las parejas son comunes, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. La tolerancia es la respuesta. Riqueza: No permitas que la ansiedad te carcoma por ese negocio a medias tintas, ya que pronto tendrás noticias favorables. Bienestar: No te autoadules demasiado. Debes bajar un poco los niveles de ego que tienes porque se gestan cambios en tu entorno que te desfavorecerán.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Se podrían acercar a ti personas importantes que te prestarán su apoyo en lo profesional y también quizá en lo emocional. Amor: Es un día apropiado para formalizar uniones de diverso tipo, ya que todas serán románticas y trascendentes. Riqueza: Época de estabilidad económica. Pero no descuides tu trabajo, ya que se pueden presentar cambios que no podrás solucionar. Bienestar: Controla si tu cama y tu colchón están en buenas condiciones. Tu cansancio se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.