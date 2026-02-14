Horóscopo de hoy sábado 14 de febrero, signo por signo las predicciones en el amor para San Valentín

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: En un futuro cercano te irá de maravillas, pero por el momento harás un gran esfuerzo sin recompensa. Mantente firme en tus ideas. Amor: Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales. Riqueza: En el trabajo o en los estudios los resultados dependen más de tu capacidad y determinación que de otros factores. Medita un plan. Bienestar: Quienes te critican directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Semana complicada en lo afectivo, dos pasos adelante y un paso atrás. Busca contención en tus amigos más cercanos o en tu familia. Amor: Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte. Riqueza: Se constituirá un equipo de trabajo en el cual las diferencias jugarán a tu favor. El dinero y el prestigio fluirán hacia ti. Bienestar: Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes como café y té. Dormirás mejor y más relajado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te asaltan las dudas porque te das cuenta de que corres el riesgo de afrontar un posible fracaso. Adelántate a los hechos. Amor: Mejora tu aspecto físico y aumenta tu seducción personal. También tu autoestima, que repercute favorablemente en tus relaciones. Riqueza: Posibilidad de gastos inesperados, cuida tu dinero. Podrías resultar el centro de atención en tu vida laboral o social. Bienestar: Algunos miembros de tu familia son jóvenes y flexibles, otros son menos transigentes. Tienes que respetar eso y tomar en cuenta sus sentimientos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No tienes motivos para dudar de tu intuición, por lo que no te dejes influir por opiniones ajenas que solo buscan entorpecer tus proyectos. Amor: Cierta desazón desaparece tan repentinamente como apareció. Más vale permanecer al margen de comentarios y celos innecesarios. Riqueza: Las ideas son brillantes, pero el efectivo sigue sin aparecer. No te dejes presionar por nadie, las ganancias llegarán. Bienestar: No te dejes abatir por el peso de las responsabilidades. Hoy puedes dar vía libre a todo tu ánimo social y a tus ganas de diversión y cambio.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando. Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida. Riqueza: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito solo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás. Bienestar: En tu familia, las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana. Amor: Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútala sin culpas ni inhibiciones. Riqueza: Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía, pueden seguir su ritmo normal, ya que no se ven nubes de tormenta. Bienestar: Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Esa es la única forma de combatir tus estados anímicos tan cambiantes.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Estarás ocupado tomando algunas decisiones con respecto a tu familia. Analiza la situación sin interferencias. Amor: El día de hoy es el mejor momento para decirle a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella peleará a la par tuya para salir adelante. Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes. Bienestar: No podrás mantenerte al margen y esperar un cambio. Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones, así que infórmate mejor antes de actuar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te cuesta trabajo tener una vida estable en todos los sentidos. Te caracterizas por tu educación cautivante, pero eres desordenado en tus relaciones. Amor: Tu vida amorosa da un giro positivo. Las condiciones son perfectas para las propuestas hacia mayores compromisos. Riqueza: Lo que hagas con placer dará dinero a largo plazo, pero lo que hagas a disgusto no rendirá jamás. Piensa en qué invertir. Bienestar: Deberías alejarte de las personas que solo te vienen con habladurías de los demás. Esas personas no suman nada interesante a tu vida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Serás protagonista en el teatro del mundo. Buen intercambio afectivo, poca perspectiva comercial. Algunos desacuerdos en puerta. Amor: Quienes solían abusarse de tu buen corazón, reaccionarán cuando digas basta. No dudes en poner límites cuando sea necesario. Riqueza: Hoy podrás destacarte en cuanta tarea emprendas. Usa tu sensibilidad y tu capacidad de percepción porque los superiores te observan. Bienestar: Alguien más alto que tú en jerarquía te está causando frustración y hasta enojo. No te lo mereces. No permitas que esa persona te deprima.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy se suscitan problemas de confianza con una amistad destacada. Te opones a revelar un secreto incluso bajo presión. Amor: Aceptarás algunas críticas y acto seguido dejarás de estar a la defensiva. Hallarás quién te devuelva la fe en el amor. Riqueza: Las finanzas están fuertes y tienes algunos ahorros, pero no estás seguro de cuánto te van a durar. Haz un presupuesto. Bienestar: Permítete rechazar alguna salida o fiesta para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Dispondrás de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con la vida cotidiana. La razón está al servicio de tus intereses. Amor: Es un buen momento para retomar el romanticismo y la intimidad que has dejado un poco de lado con tu pareja. Riqueza: Aunque a veces parezca inestable, tu situación laboral está calma. Disfruta de este momento, que pronto llegará un aumento. Bienestar: Trata de visitar a un médico si sientes alguna dolencia y no te automediques. Si lo sigues haciendo, la dolencia irá en aumento en vez de terminar.