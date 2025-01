Horóscopo de hoy sábado 25 de enero, signo por signo

Bienestar: No seas tan cerrado en forma de pensar. Que los demás tengan ideales diferentes no significa que sean enemigos. Abre tu mente.

Riqueza: No creas que todos te admiran por lo que dices y haces, algunos lo hacen por conveniencia. Sé más selectivo con tus colegas.

Amor: Tu pareja se impone sobre tus deseos. Lo mejor será poner las cartas sobre la mesa y negociar. No dejes que te domine.

Hoy: Deberás decidir entre ocuparte de lo urgente o de lo importante. Evalúa prioridades y no intentes hacer todo al mismo tiempo, no podrás.

Amor: Esta relación te tiene viviendo en una burbuja. Nunca te sentiste en este estado, y eso no tiene nada de malo. Disfrútalo.

Bienestar: No busques que todos te adulen por cómo eres y por lo que haces. Tienes el cariño de la gente que quieres y eso es importante.

Amor: Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, sé sincero.

Hoy: Para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conocerás a alguien que te hará cambiar de parecer.

Bienestar: Te sacará de quicio el hecho de que algunas personas no se muestren solidarias con quienes necesiten ayuda.

Riqueza: No quieras tapar tus frustraciones y miedos con el trabajo. Lo mejor es enfrentar la realidad y salir adelante.

Amor: Te conviene ser más cariñoso con tu pareja porque puede sentir que no le prestas la misma atención que antes. Podría imaginar cosas negativas.

Hoy: Vive cada día como si fuese el último. No desperdicies tus momentos en depresiones o haciéndote mala sangre por cosas que no valen la pena.

Bienestar: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.

Hoy: Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo.

Amor: No puedes pretender que tu pareja coincida en cada actitud hacia la vida contigo. Busca complementarte con ella.

Hoy: La falta de exigencias en tu vida ha hecho que no tengas un profundo conocimiento de tus capacidades. Sorpresas te aguardan.

Bienestar: La vida comprende una sucesión de sucesos azarosos sobre los cuales no podrás tener control alguno. Dale lugar a la humildad en tu corazón.

Riqueza: No podrás destacarte en un trabajo que no llene tus expectativas o despierte en ti el deseo de sobresalir. Medítalo.

Hoy: Procura hacer evidente que has alcanzado un nivel de madurez al menos tan alto como el de tu pareja. Fomenta el diálogo.

Bienestar: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.

Riqueza: No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.

Amor: Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Pondrás en acción los mecanismos movilizadores del ingenio y muchos planes comenzarán a plasmarse.

Amor: No te angusties si aún no has encontrado el amor que complete tu alma. Lo bueno es que sepas esperar al amor que deseas sentir.

Riqueza: A través de una racha de compensaciones y florecientes proyectos comerciales podrás eliminar deudas y estabilizarte.

Bienestar: Utiliza tu creatividad. Sal con tus amistades a eventos artísticos como el cine, el teatro o la danza. También la vida social estará bien aspectada.