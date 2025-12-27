Horóscopo de hoy sábado 27 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Dispuesto a pasar un día intenso aunque no te queden muchas energías. Bien contigo mismo pero regular con tu entorno. Amor: Prepárate para comenzar de nuevo. Compartirás el juego y la pasión con quien amas. Déjate llevar por la pasión arrolladora. Riqueza: Capacítate y busca nuevas oportunidades, así dispondrás de varias perspectivas de progreso. Tú tienes las llaves para el éxito. Bienestar: Has establecido una rutina conveniente. Sin embargo, las condiciones están cambiando y quizás puedes lograr mayor eficiencia si organizas tu semana.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Defraudado por la decisión tomada por un amigo muy cercano. Indaga para averiguar la causa del curso de los acontecimientos. Amor: Día de felicidad absoluta. Sentirás que has alcanzado lo que tanto buscaste en lo emocional. Estarás positivo y optimista. Riqueza: Busca afianzarte en tu cargo actual. Por ahora no intentes ir más lejos o tendrás problemas debido a tu bajo rendimiento. Bienestar: Aprovecha los momentos cuando se presentan, no dejes pasar el tiempo y postergues todo. Sé eficiente al administrar tus momentos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tomarás las riendas de todos aquellos trámites atrasados. No soportarás más depender de otros para llevarlos a cabo. Amor: Acabas de terminar con una relación de pareja conflictiva, tómate tu tiempo antes de iniciar otra. Sal a divertirte con amigos. Riqueza: Tienes una buena estrella innata en el trabajo que decidiste desempeñar. Tendrás una satisfacción muy grande en estos próximos días. Bienestar: Involúcrate más en ayudar a los que te rodean. Muchas veces verás la necesidad de contenerlos, no te sientas incómodo con tus sentimientos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás entredichos con personas de tu entorno familiar. Pero no te dejes llevar por tus impulsos a la hora de hablar. Amor: La llegada de una carta malintencionada hará vibrar los cimientos de tu hogar. Desmitifica la situación inmediatamente. Riqueza: Avanzas trabajosamente pero a grandes pasos. Ya estás en el ocaso de tu proyecto iniciado, así que resiste porque falta poco. Bienestar: No pierdas de vista tus metas, no permitas que te distraigan de tus verdaderos objetivos. Enfócate y dirígete en la dirección adecuada.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tu paciencia será testeada en múltiples oportunidades. No flaquees si no quieres que tus acciones lleven a desenlaces críticos. Amor: Encuentras refugio en el positivismo y calidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar un mundo completamente nuevo. Riqueza: Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia delante. Bienestar: No permitas que los malos pensamientos alteren tu forma de conducirte en la vida. Sé precavido, pero no dejes que el negativismo te gobierne.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se aproximan compromisos importantes en un futuro no muy lejano. Avanza con seguridad y pie de plomo. Amor: Tendrás reacciones bruscas y desconcertantes debido a tu innata naturaleza pacífica. Esto dejará perpleja a tu pareja. Riqueza: No inicies discusiones en lo laboral, porque te involucrarás en serios problemas debido a tu tendencia a dejarte llevar. Bienestar: Recuerda que el mundo no gira a tu alrededor y no estés constantemente a la defensiva. Cultiva tu autoestima pero deja de lado tu ego.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Iniciarás tu jornada a todo motor con muchas actividades planeadas para hoy. No te pases del límite. Amor: Te será imposible no ceder ante la insistencia de tu pareja para pasar la jornada de hoy fuera del hogar. Disfrútala al máximo. Riqueza: Tendrás una jornada bastante tranquila a nivel laboral en el día de hoy. Aprovéchala para adelantar cuanto trabajo puedas. Bienestar: No caigas en el carpe diem a nivel económico o podrás llegar a tener graves consecuencias en un futuro cercano. Planifica en detalle.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: La diosa de la fortuna te sonreirá el día de hoy. Muéstrate confiado a la hora de iniciar proyectos de toda índole en lo personal. Amor: No busques perfección total a la hora de encontrar una pareja. Te será imposible llenar cada expectativa que tengas. Riqueza: Cuentas con las herramientas para sobresalir, pero el cansancio extremo y las frustraciones están opacando tu presencia. Bienestar: Tendrás una jornada llena de traspiés y dificultades. Esto te presentará un problema pues estás acostumbrado a lo fácil y a tener éxito siempre.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy estarás atento, sagaz y creativo. Hallarás soluciones ingeniosas cuando sea preciso resolver un problema concreto. Amor: Viejos amores serán la causa de una pelea durísima con tu pareja. Mantén la objetividad y la calma, no dejes salir tu ira. Riqueza: Contabiliza las asignaturas pendientes, las ganancias que debes obtener y lo que perdiste. La organización es la clave. Bienestar: Todo lo que conseguiste en este último tiempo, a otros les quitaría el sueño. Protégete de las amistades que te rodean solo por interés.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos. Relájate y disfruta el día. Amor: En el amor solo tendrás que desear a alguien y esa persona caerá en tus brazos. Nadie puede resistirse a tus encantos Riqueza: Deberás tomar medidas de reprimenda debido a la ineficiencia de ciertos individuos a tu cargo. No lo dudes. Bienestar: Si te sientes algo tenso por las exigencias del trabajo y las tareas domésticas, haz un corte para salir de compras. Regálate algo lindo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: En materia de trabajo, aumentará la presión externa. Pese a eso, te sentirás fuerte y seguro, pero estarás sin tiempo para dedicarte a ti. Amor: Tu hogar no debe ser una sucursal de tu ambiente laboral. Deja tus actitudes competitivas fuera del hogar o socavarás la relación familiar. Riqueza: En el corto plazo tendrás una mayor disposición relativa de dinero. Será un tiempo propicio para correr un riesgo en juegos de azar. Bienestar: El tiempo libre es precioso, no lo malgastes. Es el momento de empezar a aprender algo nuevo, ya que eres receptivo a actividades intelectuales.