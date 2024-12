Horóscopo de hoy sábado 28 de diciembre, signo por signo

Amor: No desearás comprometerte a fondo, y aquel que fuerce situaciones será frenado sin previo aviso. Se te complica todo.

Hoy: Aunque hay mala predisposición en cuanto a viajes cortos, esto no afectará a tu estado de ánimo ni a futuros proyectos. Nuevas ideas.

Bienestar: Tu salud es buena y no se ve ningún problema futuro. Cuida tu alimentación y notarás un incremento de energía.

Riqueza: No es el momento de correr riesgos innecesarios en lo económico. Tenderán a suceder imprevistos que tendrás que solucionar.

Amor: La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón.

Hoy: Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado.

Bienestar: No puedes tener una existencia dedicada únicamente a obtener dividendos. Existen otros factores a tener en cuenta en la vida además del dinero.

Hoy: Las discusiones comenzarán desde muy temprano para ti en el día de hoy. Y el resto de la jornada no será mucho mejor. Paciencia.

Riqueza: Es posible que al final del día te ofrezcan un ascenso. Medítalo un poco y no lo aceptes a lo loco aunque te sea beneficioso.

Bienestar: No verás con buenos ojos el hecho de que algunos familiares opinen tan libremente sobre tu vida. Márcales límites bien precisos.

Riqueza: Es probable que un inesperado golpe de suerte se traduzca directamente en un avanzado bienestar. Te lo has ganado.

Hoy: Tendrás que armarte de paciencia con las personas mayores. No esperes que ellos tengan el mismo ritmo que tienes tú.

Riqueza: Tu mentalidad ganadora aumentará el nivel de tus ingresos, pero no creas en las adulaciones que nacen de la noche a la mañana.

Bienestar: No permitas que tu entorno condiciones tus capacidades solo por ser diferentes a aquellas que la sociedad interpreta como normales.

Riqueza: El esfuerzo aplicado al trabajo creativo recibirá buenas recompensas. No es momento para jugar, especular ni asumir riesgos.

Hoy: Te sorprenderás al reconocerte hablando diferente sobre conceptos que creías tener ya claros. No te preocupes, la gente cambia.

Riqueza: Gozarás de una formidable energía para hacer que tus negocios marchen a pasos agigantados. No decaigas.

Hoy: Energías negativas te restringirán de lo necesario para poder avanzar en el terreno profesional. No desesperes porque será peor.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No tendrás manera de conciliar la concentración durante esta jornada. Así que trata de no firmar papales ni realizar negocios.

Amor: Hazte a un costado si sientes que esta relación no camina hacia el futuro. No vale la pena seguir con alguien que no te ama.

Riqueza: No seas demasiado exigente con tus subalternos. Recuerda que con humildad y diplomacia conquistarás su voluntad.

Bienestar: No permitas que tu exceso de confianza te empuje a vivir en constantes decepciones. Sé más selectivo con la gente que te rodea.