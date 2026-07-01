Javier Milei no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones el 4 de julio 

Luego de la reciente cancelación de su viaje a la Cumbre del Mercosur en Paraguay, la agenda internacional del presidente Javier Milei volvió a sufrir una modificación, ya que la visita a Estados Unidos, programada para este viernes, se suspendió.

Por el momento, lo único que queda en pie en su calendario es el viaje a Tucumán para celebrar el Día de la Independencia.

Los planes iniciales preveían una estadía del mandatario en Nueva York desde este jueves hasta el 7 de julio. El objetivo principal pasaba por participar en las actividades conmemorativas del Día de la Independencia norteamericana y mantener rondas de negocios con importantes empresarios. Sin embargo, imprevistos organizativos y de agenda terminaron por desactivar la comitiva oficial.

El principal detonante de la suspensión, de acuerdo con lo que trascendió, fue el cambio de fecha del tradicional evento anual en Sun Valley Camp, un exclusivo encuentro que reúne a multimillonarios y líderes del sector tecnológico y financiero internacional, donde el economista buscaba traccionar inversiones.

A ese hecho, se añadió la falta de una confirmación oficial para Milei de un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin esa reunión clave ni la cumbre de negocios, la presencia del líder libertario en las celebraciones del 4 de julio quedaba reducida a una participación meramente protocolar.

Por ende, el jefe de Estado centrará su actividad en los preparativos para julio en la provincia del norte. El 9 de julio, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

A su vez, tiene en mente asistir a la Expo Rural Palermo el 26 de julio, a la asunción de la mandataria electa de Perú Keiko Fujimori, el 28 de julo, y del líder del Poder Ejecutivo de Colombia Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

Con información de N.A