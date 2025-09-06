Horóscopo de hoy sábado 6 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás tomar las riendas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje. Amor: Existen cargas que debemos cargar de por vida, pero estas pueden hacerse más liviana si se comparten. Confía en tu pareja. Riqueza: Estarás con un constante nerviosismo y ansiedad durante la jornada de hoy debido a compromisos para el día lunes. Bienestar: No permitas que las palabras de los que te rodean te hagan sentir inferior. Todos tenemos capacidades, solo que algunas son más evidentes que otras.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte. Amor: Intenta mantener la comunicación, aunque por ahora conversar sea sinónimo de discutir. No te distancies, será peor. Riqueza: Si te quedas en los laureles será necesario que redobles tus esfuerzos para no sentirte amenazado con el bolsillo. Prudencia. Bienestar: Evita comentar tus actividades por la competencia desleal y los celos profesionales. Lidera iniciativas vinculadas con la ayuda social y con hospitales.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas. Amor: Si eliges quedarte solo, luego te lamentarás. Los buenos amigos seguirán fieles a tu lado y serán un gran apoyo. Riqueza: Podrás solicitar aumentos y créditos pero toma recaudos en las propuestas financieras que aparezcan. Cuídate de terceras personas. Bienestar: Período propicio para retomar conversaciones postergadas y hablar de sentimientos íntimos. Buen momento para escribir los sueños y fantasías.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Corres el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario. Amor: Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco. Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será del todo claro el desencadenante. Bienestar: Confía en tu constancia, esa es una gran virtud, por lo tanto no abandones el esfuerzo. Triunfarás en tus propósitos y en la vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe hacer. Amor: Momento ambiguo para los asuntos del corazón. Aparece la posibilidad de enamorarse o reconciliarse. Riqueza: Si estás dudando en realizar una inversión, tírate a la pileta porque, si no decides ya mismo, otros te ganarán de mano. Bienestar: Etapa importante en lo referente a la salud. No cometas excesos y aprovecha para hacer ejercicios físicos sin limitación.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar. Amor: Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia. Riqueza: Inspiración para orientar grandes proyectos. Excelente para comprar, vender, tratar con abogados, firmar papeles y viajar. Bienestar: Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No tendrás ganas de quedarte encerrado entre las paredes de tu casa y cualquier ocasión será buena para no respetar tus empeños. Amor: A pesar de una etapa antisocial, estás muy solicitado y hallarás que te llega más de una invitación para escoger. Riqueza: Liderazgo en actividades vinculadas a lo artístico o la recreación. Cuídate de los riesgos y especulaciones de tipo financiero. Bienestar: Cuida tu dieta con alimentos frescos, estos te mantendrán lleno de fuerza y energía. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Hazte un chequeo médico.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Deberás ser muy certero en las decisiones que tomes hoy. No habrá margen alguno para cometer errores o tener dudas. Amor: Ciertos eventos del día de hoy lograrán abrir tus ojos para ver lo perfecto de la persona a tu lado. No temas en demostrárselo. Riqueza: Experimentarás duras reprimendas por parte de tus superiores debido a tu incapacidad de cumplir con las fechas límite. Bienestar: No puedes pretender tener un rendimiento parejo en lo que a obligaciones se refiere cuando estás preocupado o afectado emocionalmente. Date tiempo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Aparecerán dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados. Amor: No te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y claro, tu pareja te respetará. Riqueza: Será necesario guardar el secreto acerca de tus proyectos, ya que hay muchas personas que se aprovecharán de ti y de lo que hagas. Bienestar: El silencio a veces tiene más efecto y poder que un tedioso discurso. Una acción es más fuerte que mil palabras, piénsalo y actúa en consecuencia.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu excesivo optimismo acabará cansando a más de uno. Contarás con críticas bastante duras a tus actos irreflexivos. Amor: Tienes oportunidades buenas para recuperar terrenos perdidos en el corazón del ser querido. No dejes escapar la oportunidad. Riqueza: Analiza tu ritmo laboral y busca cambios que te generen mayores ingresos. Todo dependerá de ti y de cómo inviertas tu dinero. Bienestar: Quizás aprendiste a vivir con dudas y confusión en tu vida, realmente eso no es necesario. Tienes que aprender a construir relaciones más armónicas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Se potenciará la capacidad de libre albedrío, tanto para escapar de posibles malas influencias como para tomar tus decisiones. Amor: Eres todo corazón pero poca cabeza. En breve experimentarás una marcada transformación, aunque aquí y ahora te costará el cambio. Riqueza: Hay gente que te envidia. Tú eres una persona muy buena en lo que haces y por esto te tratan de perjudicar. Bienestar: Cuídate en extremo de ofertas que no sean transparentes y actúa con absoluta claridad. A veces lo barato termina saliendo demasiado caro.