Horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: En tu familia encontrarás el alimento afectivo y la ayuda que buscas y necesitas, concentra tus energías en la vida de hogar. Amor: Disfruta al compartir momentos felices, tranquilos y en intimidad con tu pareja. Aumento considerable de tu autoestima. Riqueza: Deseas poner más atención a tus finanzas porque de repente estás en un problema. No te dejes abatir por la mala suerte. Bienestar: Busca en este día esos placeres sencillos que hacen de las cosas básicas principios vitales importantes para reciclar y tomar energía.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás algunas dificultades en tu vida sentimental. Te verás compensado por situaciones de trabajo gratificantes. No pierdas tu espíritu inquieto. Amor: Imaginarás encuentros y desenlaces que incentivan tus deseos. Intentarás hacer realidad tus pensamientos. Ve de a poco. Riqueza: Tu vida profesional dará un importante giro. Terminarás el mes con mucho trabajo y ganancias impensadas. No realices inversiones de alto riesgo. Bienestar: Si no logras entender al sexo opuesto, sería muy buena idea que aceptes las diferencias de género. Hombres y mujeres pensamos y actuamos distinto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Fin de las contradicciones en el ámbito afectivo. El deseo se sumará a la cooperación mutua. Buscarán nuevas formas de comunicación. Amor: Aunque tu vida amorosa no siempre sea lo soñado, podrás disfrutar de una relación satisfactoria y estimulante. Riqueza: Alta dosis de agresividad, que bien canalizada puede resultar positiva. Usa tus herramientas y pon límites a subordinados. Bienestar: Se te presentará una situación de elección. La objetividad jugará a tu favor, no te dejes engañar por las apariencias. Mantente al margen de superficialidades.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Debes convencerte de una vez por todas que eso que deseas es muy fácil de conseguir. Disciplina, constancia y perseverancia son las claves. Amor: Tu vida afectiva te lleva por senderos muy gratificantes, la chispa del amor te roza y muchas de tus ilusiones se renuevan. Riqueza: Tus finanzas están sufriendo una falta de consistencia en asuntos de planificación. Pon atención a este problema. Bienestar: Consulta periódicamente a un especialista para vigilar el buen estado de tu columna vertebral, especialmente la zona lumbar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Arremeterás contra todo y todos. Tu familia hará reclamos que sabrás sortear con habitual carisma y buen humor. Amor: Alguien que no tenías en cuenta terminará por seducirte. Acepta tus propios sentimientos y verás todo con mayor claridad. Riqueza: Trata de llegar a un arreglo financiero con aquellas personas a las que les debes dinero, y trata de contener tu presupuesto. Bienestar: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuencias benefician tu vida y la de los que te rodean.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Alguien de tu familia estará en problemas y te pedirá ayuda. Cuídate de enfriamientos suscitados por cambios de temperatura. Amor: Trata de arribar a conclusiones en el plano sentimental antes de que sea tarde. Nunca es tarde, pero a veces sí. Riqueza: Las responsabilidades excesivas disminuyen tu energía, haz un balance y cambia los bloqueos que te limitan económicamente. Bienestar: Controlando los estallidos de mal genio puede haber expansión y sobrevenir el reajuste. De lo contrario, se verá afectado todo tu entorno.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tropezarás nuevamente con la misma piedra. Procura solucionar aquellos defectos que sabes te provocan problemas. Amor: Te sentirás invadido en tu privacidad por tu nueva pareja. Es importante poner los límites de antemano para evitar conflictos. Riqueza: No cuestiones las decisiones de tus superiores en ciertos tópicos que surgirán en el día de hoy. Confía en su experiencia. Bienestar: La vida nos da pocas oportunidades para alcanzar la felicidad al encontrar la pareja ideal. No la desperdicies solo por no renunciar a tus caprichos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Llegará aquel día por el que tanto tiempo esperaste y que ha estado en tus sueños continuamente. No temas arriesgarte. Amor: No puedes permitir que el miedo nuble cada posibilidad que tienes de alcanzar la felicidad. Supera tus temores. Riqueza: Presta atención a la forma en la que te diriges a tus pares laborales en la jornada de hoy. Estarás propenso a altercados. Bienestar: La risa y el buen humor pueden ser una de las formas de curación más efectivas que existen. Es sorprendente el poder de la mente sobre el cuerpo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Eres paciente y digno de confianza, no soportas ser apresurado, ya que tus decisiones deben adoptarse con calma y seguridad. Amor: Primará la comodidad y la sensualidad. Tienes el tipo de pareja en donde el sexo es capaz de arreglarlo todo por difícil que sea. Riqueza: No eres tacaño con el dinero, por lo que gustas llenar a tus familiares y amigos de regalos. Cuida tus gastos. Bienestar: Otros pueden no subsistir ni trabajar de lo que les gusta. Sin embargo, tú podrás hacerlo, solo tienes que esforzarte al máximo para lograr tus metas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Eres respetuoso de las creencias de los demás y tienes alto sentido de responsabilidad. Aunque no confías en los consejos de tus colegas. Amor: Tienes una relación en la que la felicidad está dada por un miembro de la pareja y el otro solo se deja llevar por esta energía amorosa. Riqueza: Tu esfuerzo puesto en servicio de tu actividad laboral será objeto de elogios por parte de tus pares, y realzará tu autoestima. Bienestar: Si alguien muy rebelde y audaz te desafía, enfréntalo, aunque con sumo cuidado. La astucia y la estrategia son las claves de todo enfrentamiento.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado turbio como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro. Amor: Compartirás una jornada muy positiva en lo emocional, junto a tu pareja y un amigo de larga data que te visitará. Riqueza: Llegarás a una situación límite en la que no tolerarás más y perderás la diplomacia con tus compañeros de trabajo. Bienestar: No lograrás respeto si no aprendes a fijar límites. Deja notar que eres tú el que decide por ti, muéstrate confiado y avasallador.