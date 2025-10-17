Horóscopo de hoy viernes 17 de octubre 2025: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO HOY. Predicciones de este viernes 17 de octubre 2025, en todo lo que querés saber. Conocé lo que te depara el futuro en el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: En cualquier plano que debas dar batalla saldrás airoso y satisfecho. Utiliza tu potencial.
Amor: Controla tus fantasías amorosas para que no caigas en una trampa de la que te será difícil salir. Los triángulos no son una buena idea.
Riqueza: Importantes contactos te favorecerán en actividades del orden comercial y económico. No los desaproveches.
Bienestar: Disfruta del viento, de la lluvia y las nubes, no esperes solo los días soleados. No podemos predecir el clima.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Sentirás que las cosas pasan porque tienen que pasar. Estarás sin incentivo alguno. Busca actividades que te hagan reencontrar contigo mismo.
Amor: Usa tu potencial creativo, descubrirás la variedad infinita de placeres para compartir que da la vida. No te limites en la búsqueda de tu media naranja.
Riqueza: El dinero viene y va, pero esta es una época en la que tendrás muchos gastos. Para no quedarte sin dinero deberás organizarte muy bien
Bienestar: Tratar de resolver todo por tu cuenta hará que nada lo hagas por completo. No vayas por medias tintas, pero deberás hacer frente de a una cosa por vez.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Debes encontrar tiempo para descansar. Es posible que tengas que cambiar tu rutina habitual para dar cabida a nuevos compromisos.
Amor: Sentirás que tus ánimos decaen. Recibirás gran ayuda de tu pareja, te enseñará a valorar las pequeñas cosas que te da la vida.
Riqueza: Prepárate para el caos. Habrá cien cambios sobre la marcha. Terminarás bastante confundido y agotado.
Bienestar: No reprimas tus dotes seductoras. Utilízalas como herramientas para lograr beneficiosas relaciones sociales. Muévete en ambientes diferentes.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Fija tus propias normas y adquiere independencia, pero no te muestres desafiante ante las leyes.
Amor: En la pareja cuídate de no caer en tu trampa, cuando menos lo esperes podrías quedar perdidamente enamorado de un furtivo amor.
Riqueza: No le cuentes a todos respecto de tus ingresos, la envidia es la moneda más corriente en el mundo de las finanzas.
Bienestar: Prepara una buena comida y tómate el tiempo necesario para agasajar a tu ser amado y a ti. Sorprendentes demostraciones de afecto.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Demuestra lo que sientes. La sensibilidad nos hace más humanos y nos acerca a los demás.
Amor: Tu corazón volverá a vibrar de alegría tras ese llamado que nunca creías que recibirías. Aprovecha para ser feliz.
Riqueza: Nuevas perspectivas laborales o proyectos intelectuales tendrán una repercusión económica favorable. Deja de lado los miedos.
Bienestar: Tendencia a cerrarte en ti mismo. El cuerpo te pide tranquilidad. No comiences proyectos, intenta retomar una afición abandonada.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Estás en condiciones de comprender las necesidades de tu entorno y responder a sus requerimientos con acierto. Momento para cambios.
Amor: No tires tanto de la cuerda. Ponle otro ritmo a la relación y disfrutarás más de tu vida amorosa. Comparte momentos relajados.
Riqueza: Nada de correr si andas sobre suelo resbaladizo. Hoy toda prudencia será poca. No idealices nuevos planes de cambio.
Bienestar: No siempre los intereses de tu mente viven en armonía con los de tu cuerpo. Trata de cultivar ambas actividades equilibradamente.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Pon cuidadosa atención a tus sueños, las estrellas te favorecen y recibirás un mensaje importante que encajará con tus deseos.
Amor: Dedica tiempo a tu pareja y comienza a compartir. La otra persona se entregará por completo, afianzando la relación.
Riqueza: Tu capacidad para relacionarte te convertirá en un negociador hábil. Recibirás el mayor de los beneficios en lo laboral.
Bienestar: Es hora de que te hagas cargo de tus desaciertos, basta de echarle la culpa de lo que te pasa a los demás. Sé responsable de tus elecciones de vida.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Desorientado, no sabes qué hacer ni qué camino tomar ante situaciones que te inquietan. Pide ayuda cuando corresponda.
Amor: Fusión. Eres algo reacio a los desbordes emotivos, pero lograrás sentir lo que tu pareja siente, piensa, desea y sueña.
Riqueza: Habrá ofertas confiables y otras no tanto, no te dejes tentar por las apariencias de un negocio. Asociarse es una buena idea.
Bienestar: Para un buen entendimiento mutuo, muéstrate interesado por la palabra ajena. Las dificultades quedarán superadas si sabes escuchar.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Mal tiempo para encontrar las soluciones que hace tiempo buscas. Es hora de tomarte el día y disfrutar en soledad.
Amor: Siente el placer de vivir tiempos intensos donde la pasión atraviesa todos los niveles. Momento para jugar y disfrutar de a dos.
Riqueza: Bien informado. Actuarás en los negocios con inteligencia y estilo. No sólo harás dinero, sino que disfrutarás la vida.
Bienestar: El bienestar de la gente que está a tu cargo es importante, saca la cara por ellos, pero no te olvides de tu propio bienestar.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Aumentan las presiones pero sigues con una sonrisa a flor de labios. Un amor pone alas a tu corazón y te hace soñar despierto.
Amor: Sea cual sea tu edad o estado civil, algo pasará en tu vida sentimental que dará por tierra con lo que has venido construyendo.
Riqueza: Sueles respetar a quienes dan órdenes, pero alguien bastante autoritario te tomará por sorpresa y se enfrentarán.
Bienestar: En tu avance ten el cuidado de captar buenos colaboradores. Busca la ayuda incondicional de quienes te quieren de verdad.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Activo al máximo. Avances y retrocesos que te obligarán a afinar la puntería para no perder el equilibrio que has logrado.
Amor: Pondrás tus emociones en claro. Si logras revalorizar tu actual relación te sentirás pleno y harás felices a los tuyos.
Riqueza: Si estás con intenciones de establecer nuevas pautas de trabajo, hazlo pronto. Compañeros de tareas aceptarán tus iniciativas.
Bienestar: No permitas que te asusten con funestos vaticinios, en especial si tratan de alejarte de quienes amas. Lucha contra viejos prejuicios.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tendrás suficiente amor y buenas perspectivas de dinero. Disfruta del momento por el que estás pasando. No desperdicies el tiempo.
Amor: Te encuentras proclive a sufrir decepciones amorosas que te depararán frustraciones. Enfrenta los hechos con valor y sabiduría.
Riqueza: Tendrás una actitud práctica hacia tu economía. Debes guardar cierta cautela ante posibles operaciones especulativas.
Bienestar: Tus dudas te desbordarán. Sé sincero, esto te permitirá esclarecer los equívocos que se presenten. Actúa más y piensa menos.
