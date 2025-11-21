Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Prepárate bien para las semanas que están por venir, ya que serán de mucho provecho para auto superarte constantemente. Amor: Si sientes que la relación parece ir a ningún lado revisa tu situación y toma las riendas de la pareja. Habla con respeto. Riqueza: Trata de distraerte, no es recomendable que estés todo el tiempo con esa mala postura. Realiza algún tipo de ejercicio. Bienestar: Participa de actividades sociales y educativas a través de video conferencias. Te ayudará a desconectar de obligaciones y a encontrar el equilibrio.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Procura poner pasión en todo lo que hagas en el día de hoy. Así tendrás mejores resultados de lo que te puedas imaginar. Amor: Intenta reflexionar y ver si realmente estás haciendo lo que quieres. Escucha a tu corazón y no ocultes tus sentimientos. Riqueza: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito. Bienestar: Si quieres continuar con el ritmo de vida que llevas será muy importante que te hagas chequeos médicos con mayor frecuencia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se avecinan momentos en los cuales te resultará dificultoso salir adelante, utiliza un poco de esa energía extra que hay en ti. Amor: Los enojos y ciertos caprichos llevan la relación a un punto de quiebre, una vez que lo superes todo se verá mucho mejor. Riqueza: Pasas por un período de estabilidad laboral, aunque hay momentos que sientes que se complica todo. Disfruta cada instante. Bienestar: No descuides ningún aspecto referente a tu salud y controla más lo que ingieres. Ten en cuenta que el ejercicio también te hace bien.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy será una jornada favorable para la firma de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien. Amor: Utiliza tu sex appeal para conquistar a esa persona que hace tiempo te tiene loco. No podrá resistirse a tus encantos. Riqueza: Necesitarás buscar aliados entre tus colegas para que se sumen a tus proyectos. Busca gente de confianza y, sobre todo, fiel. Bienestar: Tu estado anímico estará fluctuante durante este período. Deberás tratar de relajarte y darle importancia solamente a las cosas que lo merecen.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador. Amor: Comparte algún hobbie con la persona que amas, te permitirá conocerla más y compartir el tiempo libre. Riqueza: Tendrás la templanza necesaria para que los rumores no te afecten, pero un colega chismoso logrará sacarte de las casillas. Bienestar: No solamente alimentándote sanamente bajarás ese exceso de peso. Incorpora una buena rutina de ejercicios y verás más rápido los resultados.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados. Amor: Tus sentimientos afectivos fluirán como nunca. Es posible que sientas nostalgia por una persona, búscala y no la dejes ir. Riqueza: Sé realista a la hora de fijar las metas en lo laboral y no plantees objetivos que sabes que te serán imposibles de alcanzar. Bienestar: Valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen te ayudará a resolver el problema de superficialidad en el grupo que te rodea.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y seguramente lo que esperabas llegará antes de lo previsto. Amor: Una actividad con la compañía de tu pareja, te llevará a cambiar de rutina. En la medida que des, recibirás. Riqueza: Que tus fracasos laborales sean el combustible que te permita dar más de ti mismo. Utiliza las desventajas a tu favor. Bienestar: Si lo que deseas es ser aceptado en el grupo, antes que nada no debes negarte a las diferencias de ningún tipo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. Ideal para pasarlo con la familia. Podrías organizar una comida. Amor: Busca en tu interior y saca a relucir ese romanticismo que tienes oculto. Tu pareja espera que seas más dulce con ella. Riqueza: El aspecto material tomará un ritmo más acelerado. También habrá posibles ganancias en juegos de azar, pero ten cuidado. Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando pareja. Pon las cosas en claro, juntos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente fuerte. Amor: Este día entablarás buenos contactos para tu vida sentimental. Pondrás paz y armonía en los conflictos de otros. Riqueza: Una operación financiera no resulta como esperabas y altera tus planes a mediano plazo. Revisa tus inversiones de cerca. Bienestar: Dedícate más tiempo para hacer un cambio en tu corte de cabello o de color, hasta un tratamiento facial, o un masaje antiestrés.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones. Amor: Tu pareja tiene sus razones. Debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, de lo contrario la perderás. Riqueza: Piensa antes de realizar ese gasto, porque aunque tu estabilidad económica no pasa por un mal momento, deberías prevenirte. Bienestar: Busca armonizar tu energía. Limpia el aire del hogar, prende sahumerios e intenta relajarte. Haz de tu hogar tu lugar.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser. Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora. Riqueza: Van a surgir tensiones en el ámbito laboral que demorarán tus proyectos pero, como siempre, sabrás superarlos con altura. Bienestar: Debes tener un balance más adecuado de tu dieta, de lo contrario comenzarás a sentir un recelo del resto de tu cuerpo.