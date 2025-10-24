Horóscopo de hoy viernes 24 de octubre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te tocará mediar en un conflicto. Vida social activa aún a la distancia. Te irá mejor en las charlas con amigos que en tu relación de pareja. Amor: Dueño de un delicado erotismo, quedarás afectado a la menor desavenencia. Habrá interferencias que se reflejarán en el deseo. Riqueza: Aunque detestes la idea de adherir a la economía de guerra, te conviene preservar tu capital. Invierte parte de tus reservas. Bienestar: Deberás mantenerte calmo, controlar tu ansiedad y no escuchar críticas de terceros que te conduzcan a una situación insostenible.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te sentirás en soledad. Tenderás a aislarte y a no relacionarte con nadie. Permítete pasar por esta etapa para después recuperar tus ánimos. Amor: Aunque tengas clara conciencia de tu complicada situación afectiva, resiste. Se aproxima un momento de unión casi ideal. Riqueza: Harás tu trabajo rápido, pero fallarás en la mitad del camino. Sé objetivo y puntual con los pedidos a tus subordinados. Bienestar: Evalúa el nivel de estrés por el que estás atravesando. Evita el agotamiento físico y mental. Un poco de aire libre puede ayudar a tu sintomatología.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Día de reencuentros con personas de tu pasado. Te replantearás las razones detonantes de distanciamientos con ellas. Amor: Sé cuidadoso con las promesas de amor que realizas. Los sentimientos de las personas no son algo con lo que puedas jugar. Riqueza: Necesitas concentrarte en tu trabajo. Aumentarías el volumen de lo que produces si cometieras menos errores por distracciones. Bienestar: Que tus fracasos sean sólo tuyos, sé muy cuidadoso con consejos que tomas de los demás. Al final del día sé tú el que determine el curso de acción.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo. Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia. Riqueza: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas. Bienestar: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Movimiento dentro y fuera del país. Por un lado concretarás viejos anhelos sobre cambios y, por otro, buenos contactos en el exterior. Amor: Buenos momentos para sentirte querido. Ahora eres tú quien tiene que demostrar más cariño. No te enojes por pequeñeces. Riqueza: Una buena manera de afianzar tu economía será invertir en un bien a largo plazo, como una vivienda o un terreno. Bienestar: Sentirás que tienes alas en el cuerpo y que tus sueños se concretan. Planificar un viaje para realizar luego de la cuarentena te ayudará a relajar tu mente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Recibirás noticias de un ser querido que no veías hace largo tiempo. Planea una reunión por videollamada con él para ponerte al día. Amor: Muéstrate más comprensivo con tu pareja y dale la contención que necesita. No le temas a una vida de compromiso. Riqueza: Día de mimos y caricias con tu pareja. Buscarás su afecto debido a tus recientes problemas de salud. Bienestar: No todos manejamos nuestras frustraciones y enojos de igual manera. No pretendas entender las reacciones de los demás en momentos de tensión.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: El movimiento lunar te traerá una dulce renovación, puede ser un nacimiento, un romance o una amistad. Te sentirás en paz. Amor: Enfrentarás una tragedia en tu entorno de personas más cercanas. Tu pareja será tu apoyo y sostén en estos momentos difíciles. Riqueza: Encontrarás la posibilidad de aprender trucos y artimañas de un recién conocido en tu entorno laboral. Aprovéchala. Bienestar: No dejes que las preocupaciones y problemas de tu vida te impidan ver lo afortunado que eres. Da gracias por cada día que te toca vivir.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se moderará la efervescencia de los acontecimientos, lo que es bueno, ya que tu resistencia nerviosa tiene sus límites. Amor: Tu poder de atracción se irá reforzando en el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus sentimientos hacia tu pareja. Riqueza: Relación con el mundo de las ideas originales y los estudios. La influencia astral favorece la promoción y los ascensos. Bienestar: Tú eres más decidido de lo que aparentas ser, la cuestión está en demostrarlo y que las personas a tu alrededor se den cuenta lo buen líder que eres.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma. Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la solidez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocuparte de las personas que quieres. Riqueza: Muy buena posición para puestos de mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu bienestar económico se beneficia. Bienestar: Mide las intenciones de quien se te acerca sin interés ni intención. Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te vendan gato por liebre.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: El calendario pasa día tras día velozmente, piensa cómo hacerlo más placentero y fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras. Amor: La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores. Riqueza: Un desbordante dinamismo productivo promoverá ascensos y mejorará el nivel de vida y de trabajo. Bienestar: Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La confianza de tus amigos es tu mayor tesoro. Guardas con recelo los secretos y las confidencias de ellos, sin defraudarlos jamás. Amor: La sinceridad no será lo que reine en tu pareja en estos días. Tómate un tiempo para pensar lo que quieres de esta relación. Riqueza: Podrás llevar a cabo proyectos industriales de alta rentabilidad, pero ten cuidado de la gente con la que te rodeas. Bienestar: Tienes los pies sobre la tierra. Tu intuición te permite evaluar las situaciones con lucidez y humanidad, y esa paz se nota en tu salud.