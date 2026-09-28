Conmoción en la Policía de Neuquén por la muerte de un sargento en el río Nahueve: «Camarada y amigo»

Una triste noticia impactó de lleno en la Policía de Neuquén. Un integrante de la fuerza había desaparecido en el río Nahueve luego de que su kayak se diera vuelta en la jornada de ayer. A pesar de que se activó un intenso operativo de búsqueda, fue hallado muerto a más de 15 metros de la orilla este lunes 28 de septiembre. La triste despedida y los mensajes de conmoción en redes sociales.

Según indicó el comisario inspector Mariano Jara a Diario RÍO NEGRO, su desaparición ocurrió alrededor de las 17 horas en la zona del paraje Bella Vista. El dramático episodio ocurrió cuando el kayak doble en el que navegaba junto a su prima se diera vuelta y el policía fuera arrastrado por la fuerte corriente.

Las tareas de rescate comenzaron de inmediato y se extendieron sin pausas hasta las 22 horas del domingo sin resultados positivos sobre su paradero. Durante ese primer barrido a contrarreloj, los equipos de emergencia lograron ubicar la embarcación a unos dos kilómetros río abajo. Poco después, el chaleco salvavidas fue hallado a unos tres kilómetros del sector conocido como la pasarela.

La principal barrera que enfrentaron los rescatistas fue el aumento abrupto del caudal que experimentó el río Nahueve. Las intensas lluvias que azotaron la zona en los últimos días modificaron drásticamente el comportamiento del agua, según indicó Jara, haciendo que la corriente sea mucho más rápida y peligrosa para el personal desplegado en el terreno.

Los rastrillajes se retomaron a las 7 de la mañana con un despliegue ampliado. Los grupos de búsqueda realizaron una cobertura exhaustiva que abarcaba desde 6 kilómetros aguas arriba de la represa de Nahueve, extendiéndose luego hacia abajo por ambas márgenes del río.

En horas de la mañana, se produjo el hallazgo de un cuerpo a unos 5 kilómetros aguas abajo de la pasarela, muy cercano al sector conocido como El Negrete. Jara señaló que el cuerpo se localizó a unos 15-20 metros de la orilla, y que había quedado enganchado en un árbol, por lo que debió intervenir el equipo de buzos para lograr sacarlos.

Conmoción por la muerte de un policía en el norte neuquino

Cerca del mediodía, se confirmó que se trataba de Mario Héctor Salazar, el sargento de la División Tránsito de Chos Malal de 41 años que era intensamente buscado.

Desde la Policía de Neuquén lamentaron su pérdida a través de sus redes sociales: «Acompañamos a la familia de nuestro camarada y amigo ante tan irreparable pérdida, elevando una plegaria al cielo, rogando por el descanso eterno de su ser querido».

Los restos del sargento fueron velados en la ciudad de Chos Malal, en el barrio Uriburu. El periodista local Juan Carlos Parada mostró en Facebook la enorme caravana de familiares, amigos e integrantes de la fuerza que se acercaron a la calle Jaime de Nevares a dar un último adiós.

Asimismo, desde el Grupo Desfile Policías Retirados también despidieron a su excamarada: «Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y camaradas. Elevamos una oración por su eterno descanso. Amén».

Del mismo modo lo hizo la comunidad educativa del CPEM 80, cuyo establecimiento fue donde estudió Zalazar: «Extendemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos difíciles».

También se sumó la Comunidad Educativa de la Escuela Albergue Nº 79 “Batalla de Chacabuco”: «Acompaña con profundo pesar a nuestros compañeros Verónica Correa y Esteban Ojeda, y a toda su familia, ante el fallecimiento de Mario Héctor Zalazar. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un afectuoso abrazo en este doloroso momento. Q.E.P.D».

Del ala política, la presidenta de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, despidió al policía a través de sus redes sociales. «Mi profundo pesar por el fallecimiento del sargento Mario Héctor Zalazar, de la División Tránsito de Chos Malal. Abrazo y acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de nuestra Policía del Neuquén en este momento de tanto dolor. Rezo por su descanso en paz«, indicó.

Asimismo lo hizo el diputado provincial Ernesto Novoa: «No hay palabras que alcancen en momentos así. Solo hacer llegar un abrazo enorme a quienes compartieron su vida, su trabajo y sus días. Que descanse en paz, Mario».