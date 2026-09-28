Así fue la vuelta estelar de Masterchef Celebrity en Telefe: chicanas, humor y el desafío de los jurados

La pantalla de la señal Telefe volvió a encender sus hornallas para recibir a la quinta temporada de Masterchef Celebrity. Con una escenografía imponente y 24 figuras del espectáculo, el deporte y la música, el exitoso reality de cocina comenzó su nueva edición. La expectativa por los 70 millones de pesos y el trofeo de campeón marcó el pulso de un debut repleto de emociones fuertes.

En esta oportunidad, el programa cuenta con la conducción de Wanda Nara y presenta a Maru Botana como la gran novedad del jurado, tras la salida del histórico Donato de Santis.

Lejos de ofrecer una bienvenida relajada, las autoridades del certamen dejaron en claro desde el primer minuto el altísimo nivel de exigencia que caracteriza a la competencia. El tridente evaluador, completado por Damián Betular y Germán Martitegui, irrumpió en el estudio para marcar territorio y advertir a las celebridades sobre las reglas del juego. Fama, trayectoria o carisma quedaron anulados frente a la rigurosidad de los platos que deberán presentar gala tras gala ante los paladares más críticos de la televisión.

El primer episodio funcionó como una presentación oficial donde los nervios de los participantes se mezclaron con las chicanas de los chefs. A través de diálogos directos con la conductora, cada estrella expuso sus temores, sus ambiciones y sus escasos conocimientos culinarios. Así, el reality de Telefe sentó las bases de una temporada que promete conflictos, humor y, sobre todo, una presión absoluta sobre los famosos.

Las exigencias del jurado y la primera advertencia a los famosos

El ingreso de los jueces a las cocinas infundió un palpable temor entre los participantes. Nara les dio una cálida bienvenida a los tres chefs. «Los amo, los adoro y los tengo enganchados por contrato. Sin ustedes sería imposible que yo estuviese acá porque los quiero siempre al lado mío», aseguró la conductora. Maru Botana admitió sus nervios por el debut oficial y aprovechó la ocasión para agradecer a De Santis por las palabras de afecto tras la confirmación de su reemplazo.

Martitegui reconoció el nivel del elenco con un elogio claro. «Nunca vi tantas estrellas juntas», declaró el chef. Sin embargo, lanzó una advertencia ineludible: «Igual acá van a tener que cocinar». Además, compartió un consejo fundamental para la competencia: «Un gran cocinero aparece cuando las cosas no salen. Ahí aparece el verdadero nivel y compromiso».

Por su parte, Betular fue letal. A pedido de Wanda, el pastelero aconsejó a los participantes «que estudien». Luego, profundizó sobre su visión del certamen: «El secreto no es solo la técnica, sino emocionar en cada bocado». La flamante jurada cerró la ronda de exigencias y solicitó a los concursantes: «Cocinar es dar amor y en esta cocina van a dejar el corazón entero en cada plato». Betular remató la escena con una corrección contundente sobre los dichos de su compañera: «No alcanza».

Miedos, estrategias y polémicas en la presentación del elenco

La presentación de los 24 concursantes ofreció un abanico de emociones que fue desde la ansiedad extrema hasta el humor. «No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra», analizó Wanda Nara tras ubicar a los participantes en fila.

Alejandro Lerner ingresó primero al estudio. «Me siento sobreestimulado y ansioso», definió el músico. La misma línea siguieron Elizabeth «La Negra» Vernaci y Diego Ramos. Ambos aseguraron no poder creer su convocatoria a la competencia de cocina de Telefe. En contraste, Nazareno Casero se mostró confiado de cara al reality. «El estudio es imponente. Me agarra nervios pero me interesa, me gusta, lo siento pero es mi ambiente natural», declaró el actor.

El humor y las confesiones genuinas protagonizaron gran parte de las presentaciones. Marta Fort fue la más franca ante la pregunta de la conductora sobre su relación con la cocina. «Estoy que me meo encima… a mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré», dijo la hija de Ricardo Fort.

La comediante Lizy Tagliani lució un peinado «explosivo» para simular la acción de «prender por primera vez un horno». Tagliani confirmó su inexperiencia gastronómica, pero se motivó con una frase que resonó en el estudio: «Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder». En tanto, el humorista Seba Presta dejó de lado cualquier pretensión culinaria. «Yo vine por la guita», lanzó frente a todos.

El nerviosismo de los veteranos

Las tensiones y chicanas también tuvieron su lugar en la gala de apertura. La conductora Edith Hermida se mostró nerviosa e intentó buscar una aliada en Nara. «Yo siempre te banqué, Wanda», deslizó. La mediática respondió tajante y aclaró que ella «no corta ni pincha» en las decisiones de los chefs. «Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte», sentenció la conductora. La nota discordante la puso Hernán Coronel. El líder de Mala Fama denunció con su particular estilo que «hay gente rara» en el elenco de famosos.

Otros participantes expresaron sus motivaciones. Juli Poggio compartió su orgullo por formar parte de un programa que «lo vio siempre con su familia». Luciana Geuna respaldó ese sentimiento y reveló que «juega a Masterchef con su hija». Julieta Nair Calvo destacó el desafío de mostrarse tal como es, sin el escudo de un personaje de ficción. A su vez, Rocío Robles aseguró que «funciona bien bajo presión».

Desde el ámbito deportivo, el exfutbolista Pablo Migliore comentó su adaptación. «Me siento extraño pero trato de llevarlo de la mejor manera», admitió. El relator Pablo Giralt prometió ser «visceral y apasionado» en la cocina. El cantante Luck Ra prometió «no llorar tanto» y Grego Rossello confesó que los platos de su Instagram provienen del «delivery». Josefina «China» Ansa sostuvo que «se siente desfigurada» por los nervios, mientras que Mike Amigorena destacó que «juntará todos sus conocimientos porque la cocina es muy importante para él». Campi aportó las risas iniciales con un peluquín, y Pachu Peña expresó su deseo de que el público se divierta.

Los 24 participantes de Masterchef Celebrity:

China Ansa

Luck Ra

Lizy Tagliani

Marta Fort

Julieta Nair Calvo

Morena Beltrán

Pablo Migliore

Nazareno Casero

Pachu Peña

Luciana Geuna

Elizabeth Vernaci

Diego Ramos

Alejandro Lerner

Seba Presta

Rocío Robles

Paula Trapani

Campi

Hernán “Mala Fama” Coronel

Pablo Giralt

Karina Mazzocco

Juli Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Mike Amigorena

Los nuevos aspirantes buscarán suceder a la selecta lista de campeones de Masterchef Celebrity Argentina. Hasta el momento, el cuadro de honor incluye a Claudia Villafañe (temporada 1, 2020-2021), Gastón Dalmau (temporada 2, 2021), Micaela Viciconte (temporada 3, 2021-2022), Sofía Pachano (edición La Revancha, 2022) e Ian Lucas (temporada 4, 2026).

Con información de MiTelefe.