Confirmado: cuál es la película que representará al cine argentino en los Premios Oscar y dónde verla

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina confirmó este lunes 28 de septiembre a La virgen de la tosquera, bajo la dirección de Laura Casabé, como la producción encargada de representar al cine nacional en la 99° edición de los Premios Oscar. La obra, que adapta los inquietantes relatos de la escritora Mariana Enríquez, buscará ganarse un lugar en la prestigiosa categoría de Mejor película internacional durante la gala de Hollywood.

La ceremonia de anuncio tuvo lugar en el espacio cultural ArtHaus Central de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la conducción del actor Juan Minujín, quien forma parte de la Comisión Directiva de la Academia. Del evento también participaron el vicepresidente segundo de la institución, Daniel Pensa; el secretario y productor Pablo Ingercher; y diversas figuras del ecosistema audiovisual.

La película de Casabé resultó ganadora tras un sistema de votación estructurado en dos etapas. Según detalló Ingercher, los miembros de la Academia eligieron primero a cuatro finalistas entre todas las producciones estrenadas dentro del período exigido por Hollywood. En la segunda vuelta, la elección se realizó a través de una plataforma digital certificada con un mecanismo de preferencias, bajo el estricto control de la Escribanía D’Alessio para garantizar el carácter individual y secreto del voto.

De este modo, La virgen de la tosquera se impuso sobre competidoras de altísimo perfil: El Partido (de Juan Cabral y Santiago Franco), Nuestra Tierra (el esperado regreso de Lucrecia Martel) y Parque Lezama (del ganador del Oscar, Juan José Campanella). Durante la gala, las películas contaron con presentadores de lujo: Dolores Oliverio, la actriz que protagonizó la película nominada, introdujo la obra de Casabé, mientras que Leticia Brédice hizo lo propio con El Partido, Martín Rechimuzzi con Nuestra Tierra y Eduardo Blanco con Parque Lezama.

El universo de Mariana Enríquez llega a Hollywood

La virgen de la tosquera consolida así un brillante recorrido internacional y reafirma el excelente año del cine fantástico argentino. De hecho, a principios de este mismo mes, el 7 de septiembre, la Academia local ya la había elegido para representar al país en la categoría de Mejor película iberoamericana en los 41° Premios Goya 2027.

Con guión a cargo de Benjamín Naishtat, el film se sumerge en el universo literario de Mariana Enríquez adaptando los cuentos «La virgen de la tosquera» y «El carrito», ambos pertenecientes al libro Los peligros de fumar en la cama. La trama se sitúa en las entrañas del conurbano bonaerense en plena crisis del año 2001 y sigue de cerca a Natalia, una adolescente que vive con su abuela en medio de un verano asfixiante marcado por la violencia social, el despertar del deseo y los perturbadores elementos de terror fantástico.

La película se estructuró como una fuerte coproducción entre Argentina, México y España, logrando su estreno mundial en el prestigioso Festival de Sundance a principios de 2025. Su éxito ya había quedado ratificado en el plano local tras arrasar en el Bafici, donde se llevó cuatro galardones, incluyendo el codiciado Gran Premio del Jurado.

Quienes deseen disfrutarla podrán hacerlo a través de la plataforma de streaming HBO MAX, mientras Hollywood anunciará a las películas elegidas formalmente para la estatuilla el próximo 21 de enero.

Los amantes del cine de terror local aguardan con ansias que consiga la nominación, después del frustrado intento con la aclamada cinta «Cuando acecha la maldad» de Damián Rugna en el 2023.

Restauración histórica y becas para festivales internacionales

Más allá del anuncio oficial para los Oscar, la jornada en ArtHaus Central brindó un espacio vital para la memoria del cine argentino y el impulso a las nuevas producciones. Luis Alberto Scalella, productor y miembro numerario de la Academia, anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para reconstruir Los martes, orquídeas. Esta mítica película, estrenada en 1941 bajo la dirección de Francisco Mugica, representó el debut protagónico absoluto de Mirtha Legrand, quien hoy ostenta el cargo de miembro de honor de la Academia.

La reconstrucción de la cinta se llevará a cabo en el laboratorio Cubic Restoration y formará parte de las actividades proyectadas para celebrar el centenario del nacimiento de la diva televisiva en 2027. Este trabajo conjunto cuenta con la participación de la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual, Warner Bros. Discovery y la colaboración de Argentina Sono Film, además de recibir financiamiento del Programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño y de la Fundación Santander.

A su vez, la institución comunicó los resultados de la edición de primavera de su Programa de Ayudas a la Movilidad para Festivales y Mercados Internacionales. Gracias al respaldo del Círculo de Amigos de la Academia de Cine, se benefició a realizadores como María Aparicio (A veces me entra tristeza; a veces, rebelión) y Laura Citarella (Biografía de Jorge Luis Borges) para asistir al Festival de Venecia, y a Axel Cheb Terrab (Las maravillas) y Paula (Los días libres) para el Festival de Locarno. La lista de elegidos se completó con Ignacio Masllorens (El fantasma) y Celina Murga Cabrol (Los ensayos), ambos con pasaje asegurado al Festival de San Sebastián, y Roxana Ramos (Yo no quiero estar muerto) para Iberseries España.