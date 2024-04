Horóscopo de hoy viernes 26 de abril, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Amarra hoy los cabos sueltos. Dedica tiempo para lidiar con pequeñas pero importantes cuestiones del hogar.

Amor: Si te han dejado esperando en una esquina, no te preocupes porque esa persona no era para ti, no has perdido nada. Ya encontrarás otra.

Riqueza: Tus finanzas pasan por un buen momento. Además, aparecerán contactos y oportunidades que te darán mayor estabilidad.

Bienestar: Conocer es poder, cuando está bien utilizado. Y saber lo que ocurre a tu alrededor es un mecanismo de supervivencia, si quieres obtener resultados.