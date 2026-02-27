Horóscopo de hoy viernes 27 de febrero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Lo mejor por el momento será que tomes las cosas con tranquilidad. Mañana será otro día y tu suerte cambiará. Amor: Hubo una ruptura en tu enfoque romántico y, de ahora en adelante, no volverás a cometer los mismos errores en el amor. Riqueza: Tenderás a exagerar tus emociones y harás que tus compañeros de trabajo estén pendientes de tu persona y de tu rendimiento. Bienestar: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estarás en guardia, con mil dificultades. Ya llegará el tiempo de la armonía. Olvídate del asunto, no solucionarás nada. Amor: Si sigues pendiente de un ex amor es momento de decir basta y seguir tu vida. Deja de mirar hacia atrás, ve hacia adelante. Riqueza: Sobre tus ambiciones a largo plazo, ten fe en ti mismo. Eso te ayudará a alcanzar tus metas a la larga. Bienestar: A lo mejor piensas que los amigos no son leales. Quizás no quieren poner todos los huevos en una sola canasta y sería bueno que hicieras lo propio.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Dentro de poco lograrás una meta. Una vez que halles lo que buscas, tendrás un nuevo obstáculo que vencer. Amor: Tendrás que cuidar muy bien qué palabras usas para comunicarte, ya que ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón. Riqueza: No ignores una propuesta interesante sobre arreglos financieros. Se trata de una oferta seria que te puede traer beneficios. Bienestar: Aprovecha las oportunidades sociales hoy, muéstrate en tu mejor forma. No te pases de la línea o tropezarás con restricciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy te sentirás algo tímido o te faltarán las palabras, te puedes mostrar algo oxidado en tus contactos con la gente. Amor: Quizá no te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes a los demás. Eso no favorece las relaciones sentimentales. Riqueza: Estás bajo la influencia de personas manipuladoras, que tratarán de hacerte creer algo que no te conviene en asuntos financieros. Bienestar: En tu entorno, no busques más problemas de los que puedan surgir. Así que, aprende a controlar esos impulsos de mal humor que te dan de vez en cuando.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tu popularidad aumentará a partir de hoy, aunque claro, esto no quiere decir que vas a conseguir todo lo que deseas. Amor: Nuevos eventos te ayudarán a darte cuenta de que alguien necesita ser descartado para que tu relación sea más saludable. Riqueza: Toda tu energía y tu atención estarán al servicio de un objetivo financiero concreto. Ve con cuidado, porque hay riesgos de perderlo todo. Bienestar: No permitas que otros tomen decisiones por ti, es tu vida, no lo olvides. Sé firme y piensa que tú eres la persona más importante en este mundo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu vida social está favorecida hoy. Te sentirás alegre, con deseos de compartir y de hacer felices a los demás. Amor: Arregla cualquier diferencia que tengas con tu pareja, busca un acercamiento aunque la culpa sea tuya. No sufras por tonteras. Riqueza: Posible cambio de tendencia u orientación profesional, que puede materializarse en un importante éxito económico y personal. Bienestar: Si tu intuición te indica que no debes ir hoy a tal o cual lugar, hazle caso y te evitarás un mal rato. Lo importante es cuidarte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto. Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas. Riqueza: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen. Bienestar: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía. Amor: Te agobiará la rutina y las demandas emocionales de tu pareja. Tendrás que hacerte cargo de algunas tareas que te fastidian. Riqueza: Aunque ciertos planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente. Bienestar: Cuando tengas algún tiempo libre, aprovéchalo para tus proyectos de carrera. Pueden presentarse algunas oportunidades para salir adelante.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hay oportunidad para nuevos descubrimientos y aperturas que pueden cambiar tu orientación profesional, pero te toca buscarlas. Amor: Te das cuenta de que no es necesario amargarte por cosas sin sentido. Hoy compartirás gratos momentos con tu pareja. Riqueza: Alguien utilizará tácticas sutiles para tratar de que abandones tu prudencia y obligarte a tomar una decisión errónea en finanzas. Bienestar: Las fiestas tradicionales traen excesos que te dejarán cansado y pesado. El deporte o las actividades al aire libre son esenciales para tu bienestar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Su salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión. Amor: La comunicación ha resultado difícil o casi nula en tu pareja. No dejes que esa disputa alcance importancia a mayor escala. Riqueza: Gracias a tu convicción, irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas. Bienestar: Le puedes pedir un consejo a diez personas diferentes y tener diez opiniones distintas, pero la que solo cuenta es la tuya. Escúchate.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Recuperarás fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan. Tendrás cambios importantes que requerirán toda tu atención. Amor: Tu pareja te dará confianza y energía. La consigna es apostar al milagro de compartir y resolver pronto las diferencias. Riqueza: Las cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad. Harás bien en consultar a expertos y pedir un préstamo. Bienestar: Le prestas demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en lo que sientes y en lo que eres capaz de hacer.