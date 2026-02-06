Horóscopo de hoy viernes 6 de febrero 2026: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO HOY. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, viernes 6 de febrero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Debes tener paciencia y dulzura, enfrentarás a personas problemáticas e irritantes. Con comprensión y tolerancia lo vencerás todo.
Amor: Relaciones tensas. Es posible que te sientas un poco más solo que de costumbre, y quizás esta vez sí te afecte. Desencuentros.
Riqueza: Despliegue de actividades comerciales y profesionales. Pueden aumentar los contactos laborales y también los viajes cortos.
Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. Sería una buena tendencia comenzar a analizar el origen de los mismos y enfocar tus energías.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Sabrás afrontar todo con gran determinación y tu acción será vencedora. Actuarás con tranquilidad y de manera prudente.
Amor: No pelees ni te pongas emocional con lo que sucede. Toma distancia, sobre todo en situaciones que tengan que ver con el corazón.
Riqueza: Recibirás pagos y recompensas esperados, y hasta ingresos que ni siquiera tenías en mente. Cuentas con mucho apoyo.
Bienestar: No permitas que algo o alguien te hagan sombra. Tú eres digno de tener lo que necesitas, no aceptes condicionamientos de ninguna especie.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Serán muchas las cosas que aún debes hacer y no tendrás ganas de ocuparte ahora. Comienza con lo urgente y lo importante.
Amor: Momento propicio para buscar nuevos horizontes sentimentales, tu popularidad crece y se cristalizan romances duraderos.
Riqueza: No es buen momento para dar ayuda financiera a alguien. Podrían no devolverte el dinero y se originarían enfrentamientos.
Bienestar: Si te estableces metas, aprenderás mucho porque tendrás que enfrentar obstáculos. Es aquí donde puedes manifestar tu fortaleza de seguir adelante.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Puedes ser víctima de olvidos, demoras y plantones por parte de los demás. Realiza toda actividad importante con suma precaución.
Amor: Las tensiones emocionales son muy intensas, te costará mucho trabajo vivir una historia de amor tranquila. Idas y vueltas.
Riqueza: Tus ideas se han quedado silenciosas y los demás tienen mucho para decir. Cuando superes la oposición te llegará el éxito.
Bienestar: La política de mano dura no funciona en ningún lado, menos con tu personalidad. Negociar en el trabajo y en casa es siempre la mejor opción.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno.
Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión.
Riqueza: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa.
Bienestar: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Podrás darte el gusto de salir con alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante. Hay posibilidades de cambios.
Amor: Sin esfuerzo tomarás decisiones fundamentales sobre tu futuro sentimental. Poco tiempo libre para disfrutar junto a tu familia.
Riqueza: Te aguarda una gran estabilidad económica en el futuro, pero para eso deberás esforzarte como nunca lo has hecho.
Bienestar: Realiza una fiesta con amigos en tu casa. Invita a todos aquellos que hace tiempo que no ves y disfruta de un momento agradable.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: En casa y en la familia las cosas están en orden. No necesitarás prestarle demasiada atención ni preocuparte por el momento.
Amor: Momento difícil para concretar en cuestiones amorosas. Las relaciones ocasionales y superficiales solo te dejarán en soledad.
Riqueza: Un abanico de buenas oportunidades se abre ante los ojos del signo de Virgo. No lo dejes escapar, porque así asegurarás tu futuro.
Bienestar: No siempre bolsillo lleno es igual a corazón contento. Dedica parte de tu vida a hacer lo que deseas, sin preguntarte tanto si estás en lo correcto.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Cambios sorpresivos en pareja y sociedades. También encuentros con personas originales, creativas, que traen algo nuevo a tu vida.
Amor: Sin poder explicarlo, es muy probable que no sientas ninguna expectativa ni se produzca un giro en el eje de preocupaciones.
Riqueza: Ganancias o negocios relativos a maquinarias, automóviles o herramientas. Mejora tu imagen, este es un período favorable para relaciones públicas.
Bienestar: Ten cuidado en no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, serás propenso a volverte susceptible y a violentarte cuando te contradigan.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del placer de recordar momentos bellos.
Amor: En este mundo frívolo y de apariencias tu amor es un brillante sin precio. Contigo, un encuentro romántico jamás será olvidado.
Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición. Manéjate con actitud paciente y práctica.
Bienestar: Estás asediado por nuevas personas que te acompañarán en los momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Te sentirás un poco agobiado debido al calor. Aparecerán problemas circulatorios provocados por las temperaturas elevadas.
Amor: Tu vida sentimental será bastante buena, no solo a nivel de pareja, sino también de amistad y familiar. Todos te quieren.
Riqueza: Se nota que das lo mejor de ti y tendrás tu recompensa a partir de hoy, tanto si trabajas como si eres estudiante.
Bienestar: Todo será más fácil si consigues quedarte solo con aquellas cosas que son realmente importantes y haces oídos sordos a las pequeñeces.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Disfrutas de la vida, del confort y del amor. Naciste para eso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo.
Amor: Si no sacrificas tu independencia por nadie, como resultado nadie lo hará por ti. Dar para recibir es lo indicado en el amor.
Riqueza: Tal vez tengas pocos ingresos o los gastos se acumulen sin que logres afrontarlos, pero como eres obstinado seguirás insistiendo.
Bienestar: Si estás triste y desanimado, piensa en organizar una salida con amigos. No siempre es bueno quedarse solo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: No tienes términos medios. Si alguien te cae en gracia te jugarás por él, pero si no, que se cuide porque lo destruirás sin dudar.
Amor: Te encantan los amores prohibidos e imposibles. Y si además son inaccesibles, te harán más fascinantes las aventuras.
Riqueza: En tu trabajo, dedícate a tus funciones y no trates de abarcar más. En otras palabras, usa tu inteligencia.
Bienestar: Tu propio bienestar viene de la mano de tu conciencia. Debes actuar bien más allá de la mirada del ojo ajeno o de la crítica del vecino.
