Horóscopo de hoy viernes 6 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Debes tener paciencia y dulzura, enfrentarás a personas problemáticas e irritantes. Con comprensión y tolerancia lo vencerás todo. Amor: Relaciones tensas. Es posible que te sientas un poco más solo que de costumbre, y quizás esta vez sí te afecte. Desencuentros. Riqueza: Despliegue de actividades comerciales y profesionales. Pueden aumentar los contactos laborales y también los viajes cortos. Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. Sería una buena tendencia comenzar a analizar el origen de los mismos y enfocar tus energías.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Sabrás afrontar todo con gran determinación y tu acción será vencedora. Actuarás con tranquilidad y de manera prudente. Amor: No pelees ni te pongas emocional con lo que sucede. Toma distancia, sobre todo en situaciones que tengan que ver con el corazón. Riqueza: Recibirás pagos y recompensas esperados, y hasta ingresos que ni siquiera tenías en mente. Cuentas con mucho apoyo. Bienestar: No permitas que algo o alguien te hagan sombra. Tú eres digno de tener lo que necesitas, no aceptes condicionamientos de ninguna especie.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Serán muchas las cosas que aún debes hacer y no tendrás ganas de ocuparte ahora. Comienza con lo urgente y lo importante. Amor: Momento propicio para buscar nuevos horizontes sentimentales, tu popularidad crece y se cristalizan romances duraderos. Riqueza: No es buen momento para dar ayuda financiera a alguien. Podrían no devolverte el dinero y se originarían enfrentamientos. Bienestar: Si te estableces metas, aprenderás mucho porque tendrás que enfrentar obstáculos. Es aquí donde puedes manifestar tu fortaleza de seguir adelante.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Puedes ser víctima de olvidos, demoras y plantones por parte de los demás. Realiza toda actividad importante con suma precaución. Amor: Las tensiones emocionales son muy intensas, te costará mucho trabajo vivir una historia de amor tranquila. Idas y vueltas. Riqueza: Tus ideas se han quedado silenciosas y los demás tienen mucho para decir. Cuando superes la oposición te llegará el éxito. Bienestar: La política de mano dura no funciona en ningún lado, menos con tu personalidad. Negociar en el trabajo y en casa es siempre la mejor opción.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno. Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión. Riqueza: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa. Bienestar: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Podrás darte el gusto de salir con alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante. Hay posibilidades de cambios. Amor: Sin esfuerzo tomarás decisiones fundamentales sobre tu futuro sentimental. Poco tiempo libre para disfrutar junto a tu familia. Riqueza: Te aguarda una gran estabilidad económica en el futuro, pero para eso deberás esforzarte como nunca lo has hecho. Bienestar: Realiza una fiesta con amigos en tu casa. Invita a todos aquellos que hace tiempo que no ves y disfruta de un momento agradable.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: En casa y en la familia las cosas están en orden. No necesitarás prestarle demasiada atención ni preocuparte por el momento. Amor: Momento difícil para concretar en cuestiones amorosas. Las relaciones ocasionales y superficiales solo te dejarán en soledad. Riqueza: Un abanico de buenas oportunidades se abre ante los ojos del signo de Virgo. No lo dejes escapar, porque así asegurarás tu futuro. Bienestar: No siempre bolsillo lleno es igual a corazón contento. Dedica parte de tu vida a hacer lo que deseas, sin preguntarte tanto si estás en lo correcto.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Cambios sorpresivos en pareja y sociedades. También encuentros con personas originales, creativas, que traen algo nuevo a tu vida. Amor: Sin poder explicarlo, es muy probable que no sientas ninguna expectativa ni se produzca un giro en el eje de preocupaciones. Riqueza: Ganancias o negocios relativos a maquinarias, automóviles o herramientas. Mejora tu imagen, este es un período favorable para relaciones públicas. Bienestar: Ten cuidado en no ceder ante la cólera y la impaciencia. De lo contrario, serás propenso a volverte susceptible y a violentarte cuando te contradigan.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del placer de recordar momentos bellos. Amor: En este mundo frívolo y de apariencias tu amor es un brillante sin precio. Contigo, un encuentro romántico jamás será olvidado. Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición. Manéjate con actitud paciente y práctica. Bienestar: Estás asediado por nuevas personas que te acompañarán en los momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te sentirás un poco agobiado debido al calor. Aparecerán problemas circulatorios provocados por las temperaturas elevadas. Amor: Tu vida sentimental será bastante buena, no solo a nivel de pareja, sino también de amistad y familiar. Todos te quieren. Riqueza: Se nota que das lo mejor de ti y tendrás tu recompensa a partir de hoy, tanto si trabajas como si eres estudiante. Bienestar: Todo será más fácil si consigues quedarte solo con aquellas cosas que son realmente importantes y haces oídos sordos a las pequeñeces.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Disfrutas de la vida, del confort y del amor. Naciste para eso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo. Amor: Si no sacrificas tu independencia por nadie, como resultado nadie lo hará por ti. Dar para recibir es lo indicado en el amor. Riqueza: Tal vez tengas pocos ingresos o los gastos se acumulen sin que logres afrontarlos, pero como eres obstinado seguirás insistiendo. Bienestar: Si estás triste y desanimado, piensa en organizar una salida con amigos. No siempre es bueno quedarse solo.