El martes 17 de noviembre de 2026 continúa bajo la influencia de la Luna creciente, una etapa que, según la astrología, invita a revisar emociones, fortalecer relaciones y avanzar en decisiones personales.

De acuerdo con las predicciones difundidas por Jimena La Torre, el amor y los vínculos afectivos serán protagonistas durante esta jornada. Para algunos signos, las próximas horas favorecerán los acercamientos románticos; para otros, será momento de resolver diferencias y dejar atrás situaciones pendientes.

Horóscopo de Jimena La Torre: las predicciones para los 12 signos este martes 17 de noviembre

Aries

La tarde y la noche invitan a fortalecer la intimidad. La Luna creciente favorece las conversaciones sinceras y la posibilidad de transformar acuerdos dentro de la pareja. Expresar los deseos con claridad puede ayudar a recuperar la confianza.

Tauro

Los vínculos y los compromisos sentimentales cobran protagonismo. En lo que resta del día, escuchar al otro y buscar puntos de encuentro será fundamental para resolver diferencias y construir relaciones más estables.

Géminis

Es un buen momento para mejorar la convivencia y las rutinas compartidas. Pequeños gestos de atención y una distribución más equilibrada de las responsabilidades pueden renovar la complicidad afectiva.

Cáncer

El romanticismo se intensifica durante las próximas horas. La Luna creciente favorece las nuevas ilusiones y los acercamientos sentimentales. Animarse a expresar lo que se siente puede abrir una oportunidad importante en el amor.

Leo

La familia y el hogar necesitan atención. La jornada invita a resolver asuntos emocionales pendientes y recuperar la armonía en la convivencia. Una conversación desde la empatía puede mejorar los vínculos cercanos.

Virgo

Las conversaciones profundas serán fundamentales. La Luna creciente favorece los acuerdos sentimentales y la posibilidad de aclarar expectativas. Expresar las emociones sin analizar cada detalle puede generar mayor cercanía.

Libra

Es momento de reconocer el propio valor en las relaciones. Durante la tarde y la noche, expresar necesidades y buscar reciprocidad puede ayudar a construir vínculos más equilibrados.

Escorpio

La energía del día favorece la renovación sentimental. Mostrar autenticidad y tomar la iniciativa puede fortalecer una relación existente o abrir la puerta a un nuevo acercamiento amoroso.

Sagitario

Las próximas horas invitan a mirar hacia adentro. La Luna creciente pone el foco en emociones que permanecieron guardadas. Reconocer los temores y dejar atrás situaciones del pasado puede ayudar a recuperar la tranquilidad.

Capricornio

Los encuentros y los proyectos compartidos generan nuevas ilusiones. La jornada favorece la apertura a amistades y vínculos que pueden adquirir mayor importancia. Expresar los deseos será clave.

Acuario

El desafío será encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el amor. Organizar las prioridades y dedicar tiempo a las personas importantes puede fortalecer la confianza y evitar distanciamientos.

Piscis

La Luna creciente despierta el deseo de compartir sueños y proyectos. Conversar sobre el futuro con sinceridad puede renovar la ilusión y profundizar la conexión sentimental.

Qué signos tendrán mejores oportunidades en el amor, según Jimena La Torre

De acuerdo con la interpretación de las predicciones de la astróloga, Cáncer, Escorpio y Piscis aparecen especialmente favorecidos para expresar sentimientos, renovar ilusiones y fortalecer relaciones.

Por su parte, Tauro, Virgo y Libra encontrarán oportunidades para mejorar la comunicación y alcanzar acuerdos afectivos.

Para Sagitario y Leo, el cierre de la jornada estará más relacionado con la introspección, los asuntos familiares y la necesidad de recuperar el equilibrio emocional.

La Luna creciente funciona, dentro de la interpretación astrológica, como un símbolo de crecimiento y renovación. Por eso, el consejo general para este martes es aprovechar las próximas horas para conversar, resolver diferencias y fortalecer los vínculos personales.